Đại gia Việt sắm sập đá ngọc nguyên khối tiền tỷ nằm mát lưng

Sập đá cẩm thạch độc nhất vô nhị ở Việt Nam, giá 2,6 tỷ

Chiếc sập đá cẩm thạch nguyên khối nặng hơn 10 tấn, được định giá 2,6 tỷ đồng của một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội đang thu hút nhiều người quan tâm đến chiêm ngưỡng.

Anh Ngô Văn Hùng, chủ nhân khối đá cẩm thạch bạc tỷ này, cho biết trên Trí thức trẻ, phiến đá có chiều dài 3m, rộng 2m và cao 60cm nặng 10,47 tấn. Vì được chế tác từ đá quý và kích thước lớn nên giá trị rất cao, công ty đang rao bán chiếc sập với giá 2,6 tỷ đồng.

Chiếc sập đá cẩm thạch nguyên khối nặng hơn 10 tấn ở Hà Nội. "Hiện tại, đây là tấm đá cẩm thạch duy nhất ở Việt Nam được nhập khẩu. Những khối cẩm thạch lớn như thế này rất hiếm, sản phẩm này cũng không nhiều", anh Hùng nói trên báo này. Chiếc sập đá cẩm thạch được rao bán 2,6 tỷ đồng. Anh Hùng chia sẻ, sập cẩm thạch không chỉ để trang trí mà khi sử dụng còn có ý nghĩa phong thủy, thích hợp để trong phòng rộng, khu biệt thự hoặc khách sạn.



Cẩm thạch là loại đá quý rất được ưa chuộng ở khu vực châu Á. Trong nhiều yếu tố định giá cẩm thạch như trọng lượng (hoặc kích thước), màu sắc, mức độ tạp chất,... thì màu sắc có lẽ là yếu tố quan trọng nhất. Trên thị trường, đá cẩm thạch có rất nhiều dạng. Chúng được chế tác thành đồ trang sức như vòng, nhẫn hay đồ phong thủy như tượng, tỳ hưu,.. với mức giá từ vài trăm nghìn cho đến hàng chục triệu đồng.

Sập đá ngọc nguyên khối nặng hơn chục tấn, giá 2,6 tỷ ở Yên Bái

Khối sập đá ngọc Serpentine nguyên khối nặng 16 tấn thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Việt (SN 1981, Văn Chấn, Yên Bái), được đánh giá là một trong những khối ngọc tự nhiên có kích thước lớn, đường vân đẹp hiếm có ở Việt Nam.

Anh Việt cho biết, đây là ngọc Serpentine được khai thác trên núi đá tại Suối Giàng, Văn Chấn. Phiến ngọc nặng 16 tấn, dài 3,24m, rộng 2,1m và dày khoảng 0,6m, có giá vào khoảng 2,6 tỷ đồng.

“Ngọc Serpentine trong tự nhiên không phải là hiếm tuy nhiên, để tìm thấy một tấm ngọc có kích thước lớn, vuông vắn, đường vân đẹp lại không bị lỗi hỏng như trên là rất hiếm có. 15 năm gắn bó với nghề khai thác và chế tác đá quý, đây là lần đầu tiên tôi mới có duyên sở hữu phiến ngọc lớn như vậy”, anh Việt cho biết trên Dân trí.

Theo anh Việt, phiến ngọc nằm trên núi đá ở Suối Giàng, Văn Chấn, đường đi vào rất khó khăn. Để khai thác được phiến ngọc, anh Việt phải thuê rất nhiều nhân lực và mất nhiều ngày liền để vận chuyển về xưởng. Để hoàn thiện tác phẩm, gần 10 nhân công phải lao động miệt mài, thủ công trong nhiều tháng trời.

Ngoài kích thước lớn, điểm độc đáo của phiến ngọc là những hoa văn đẹp, nổi 3D mềm mại và nước ngọc trong xanh.

Trước sự độc đáo của tấm ngọc, nhiều người đã hỏi mua và trả giá cao nhưng anh Việt vẫn chưa đồng ý sang nhượng do chưa đạt được mức giá như mong muốn.

Chủ nhân của tấm ngọc cũng cho biết, ngoài đường vân đẹp, ngọc Serpentine còn được nhiều người ưa chuộng bởi ý nghĩa phong thủy mà nó mang lại. Chúng thường được chế tác thành đồ trang sức, bàn ghế, tỳ hưu, các vị Phật, Bồ Tát,... biểu tượng cho sự may mắn, an lành và sung túc. So với các loại đá ngọc khác, Serpentine có ưu điểm là bề mặt bóng đẹp, mịn, đường vân nổi mềm mại.

Tháng 1/2018, tấm phản bằng đá dài 3,2m, rộng 2m và cao (dày) 57cm được trưng bày, rao bán với giá 2,2 tỷ đồng tại Hội chợ ở Quảng trường SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút sự chú ý của mọi người.

Anh Đỗ Minh Quân,chủ nhân của tấm phản đá quý này cho biết trên Dân Việt, đã có người trả 1,4 tỷ đồng nhưng anh chưa bán.

Theo anh Quân, đây là tấm phản đá màu xanh ngọc lớn, đẹp nhất Việt Nam. Tấm phản này được chuyển từ trên núi Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) về Hà Nội.

"Khối đá sau chuyển từ trên núi xuống, đem về xưởng được làm thủ công, mất một tháng đánh bóng mới hoàn thành", anh Quân cho biết trên báo này.

Anh Quân cho biết, tấm phản này được bằng đá Serpentine màu xanh ngọc và được làm hoàn toàn bằng thủ công nên có độ bền rất cao.

Serpentine được gọi theo tiếng La Tinh có nghĩa là “Con rắn”. Tên gọi đó bắt nguồn từ đặc điểm thường thấy của loại đá này là màu vàng phớt xanh lá cây hoặc xanh lục sẫm với những vết đặc trưng giống như da rắn.

Từ xưa đến nay, việc sở hữu trong nhà sập gụ, tủ chè thể hiện sự giàu sang của gia chủ. Các sản phẩm sập được làm từ gỗ đặc biệt là từ những cây gỗ quý, có giá cả khá cao. Vì thế, nhiều người chuyển sang chơi sập đá.

Giới chơi sập đá thường được chia ra làm ba gu chính: nhóm thích những bộ sập cổ mang dấu tích của thời gian, nhóm thích đồ dày nặng, nhóm thích nghệ thuật thẩm mỹ.

Sở dĩ sập đá được ưu chuộng bởi chúng có nhiều công dụng khác nhau: Sập thường không dành để nằm ngủ, nó thường dùng để ngồi uống nước và đón tiếp khách đến nhà chơi. Sập đá có thể bầy trong sân, trong sảnh. Hơn nữa, chúng dễ dàng làm vệ sinh và có tuổi thọ cao hơn so với sập gỗ.

Không chỉ vậy, những chiếc sập đá được chạm trổ tinh tế, công phu mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái còn là món đồ nội thất ấn tượng, làm gia tăng vẻ đẹp, sự sang trọng cho ngôi nhà.