Đại gia "bí ẩn" chi 300 triệu mua áo Văn Toàn ủng hộ Hải Dương chống Covid-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp ở Hải Dương, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã quyết định bán đấu giá chiếc áo số 9 của anh có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam để lấy tiền ủng hộ quê hương.

Sau 1 tuần tổ chức đấu giá (từ 16/8-23/8), chiếc áo của Văn Toàn đã được một doanh nhân trả 300 triệu đồng.

Chiếc áo đấu giá của Văn Toàn. Ảnh: FBNV

Theo tiết lộ của tiền đạo Văn Toàn, người trả giá chiếc áo đó là chủ một tập đoàn nhựa lớn nhất Việt Nam, hiện đang sản xuất và kinh doanh tại Hải Dương. Anh cũng là người rất đam mê bóng đá và từng hỗ trợ rất nhiều cho phong trào bóng đá của tỉnh.

Theo Vietnamnet, doanh nhân người Hải Dương chi 300 triệu mua áo đấu giá của Văn Toàn là ông chủ của Công ty CP Nhựa An Phát Xanh. Công ty này cũng đã có nhiều đóng góp trong phong trào bóng đá của tỉnh.

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics) là doanh nghiệp số 1 Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu bao bì màng mỏng chất lượng cao. Nhựa An Phát Xanh hiện là công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE (Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh) với mã chứng khoán là AAA.

Công ty được thành lập vào tháng 9/2002, là thành viên chủ chốt và lá cờ đầu của Tập đoàn An Phát Holdings.