Đã mắt ngắm trang trại lợn xa xỉ, cao tầng độc nhất giữa Hà Nội

HTX Hoàng Long đang tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ông Long còn giúp hàng chục hội viên nông dân thoát nghèo, dạy nghề cho 35 lao động, giúp đỡ, tư vấn miễn phí cho một số hộ làm trang trại. Tại khu vực tầng chuồng úm, khu hệ thống chuồng rộng hàng trăm m2 là khu chăm sóc lợn con sau khi được cai sữa nằm trên tầng 3 sạch sẽ, được lắp các bóng đèn công nghệ cao vừa để dùng sưởi ấm, và sát trùng cho lợn giống. Khu này, ông Long đang nuôi khoảng 100 lợn nái và 1.000 lợn úm. Đàn lợn được chăm sóc tốt, các máng ăn trong khu nuôi lợn được lắp đặt đồng bộ bằng các máng sắt, được vệ sinh 24/24, đảm bảo thuận tiện, an toàn khi cho lợn ăn. Với việc thiết kế chuồng nuôi theo kiểu tầng cao, điều này không chỉ đảm bảo không khí thoáng đãng, an toàn dịch bệnh mà còn tiết kiệm được chi phí đầu tư về dịch bệnh, giảm được nhân công đi rất nhiều so với cách nuôi truyền thống. Để đảm bảo không ô nhiễm môi trường, ông Long đã thiết kế hầm bi ô ga nằm cách xa khu chăn nuôi, với sức chứa 3.500m3 (chưa kể khí). Tại “chung cư” lợn, có khu nhà sản xuất thức ăn riêng luôn đảm bảo chất lượng tốt đảm bảo cung cấp đủ thức ăn và dinh dưỡng cho đàn lợn tại trang trại. Với hơn 4ha đất, ông Long đã tận dụng triệt để diện tích để nuôi lợn bằng cách xây chuồng lợn cao tầng, dạng chung cư, vận chuyển lợn lên xuống bằng thang máy. Đến nay, trang trại nuôi lợn độc nhất vô nhị của ông mỗi năm xuất bán gần một nghìn tấn thịt lợn thương phẩm.

HTX Hoàng Long đang tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ông Long còn giúp hàng chục hội viên nông dân thoát nghèo, dạy nghề cho 35 lao động, giúp đỡ, tư vấn miễn phí cho một số hộ làm trang trại. Tại khu vực tầng chuồng úm, khu hệ thống chuồng rộng hàng trăm m2 là khu chăm sóc lợn con sau khi được cai sữa nằm trên tầng 3 sạch sẽ, được lắp các bóng đèn công nghệ cao vừa để dùng sưởi ấm, và sát trùng cho lợn giống. Khu này, ông Long đang nuôi khoảng 100 lợn nái và 1.000 lợn úm. Đàn lợn được chăm sóc tốt, các máng ăn trong khu nuôi lợn được lắp đặt đồng bộ bằng các máng sắt, được vệ sinh 24/24, đảm bảo thuận tiện, an toàn khi cho lợn ăn. Với việc thiết kế chuồng nuôi theo kiểu tầng cao, điều này không chỉ đảm bảo không khí thoáng đãng, an toàn dịch bệnh mà còn tiết kiệm được chi phí đầu tư về dịch bệnh, giảm được nhân công đi rất nhiều so với cách nuôi truyền thống. Để đảm bảo không ô nhiễm môi trường, ông Long đã thiết kế hầm bi ô ga nằm cách xa khu chăn nuôi, với sức chứa 3.500m3 (chưa kể khí). Tại “chung cư” lợn, có khu nhà sản xuất thức ăn riêng luôn đảm bảo chất lượng tốt đảm bảo cung cấp đủ thức ăn và dinh dưỡng cho đàn lợn tại trang trại. Với hơn 4ha đất, ông Long đã tận dụng triệt để diện tích để nuôi lợn bằng cách xây chuồng lợn cao tầng, dạng chung cư, vận chuyển lợn lên xuống bằng thang máy. Đến nay, trang trại nuôi lợn độc nhất vô nhị của ông mỗi năm xuất bán gần một nghìn tấn thịt lợn thương phẩm.