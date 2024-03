Cuộc đua “song mã” giành gói thầu của Cấp thoát nước Long An

Cuộc đua song mã



Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Dự án Tuyến ống cấp nước truyền tải HDPE D400, D315 tỉnh lộ 826 (đoạn từ ranh xã Tân Trạch – Long Hòa đến cổng Khu công nghiệp Cầu Tràm) của Công ty CP Cấp thoát nước Long An, có tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỷ đồng.

Dự án, do Công ty CP Cấp thoát nước Long An phê duyệt tại Quyết định số 1637/QĐ-CNLA ngày 9/12/2023.

Theo đó, việc lắp đặt tuyến ống truyền tải đấu nối từ nguồn nước mặt Nhà máy Nước Nhị Thành nhằm cung cấp nước sạch cho Khu công nghiệp Cầu Tràm và các đơn vị cấp nước địa phương, cung cấp lại cho người dân các xã Long Khê, Long Trạch, Long Hòa và trên địa bàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An).

Cụ thể, gói thầu xây lắp tuyến ống cấp nước truyền tải HDPE D400, D315 tỉnh lộ 826, có giá 12.755.423.251 đồng, mở thầu từ ngày 4 - 14/3; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”, thực hiện trong 45 ngày; hợp đồng trọn gói.

Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 14/3, gói thầu trên, có 2 nhà thầu tham gia, gồm: Công ty TNHH Đại Phú Thịnh với giá dự thầu 12.015.548.522 đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG với giá dự thầu 10.331.893.114 đồng.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Cả Công ty TNHH Đại Phú Thịnh và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG, đều từng trúng thầu của Công ty CP Cấp thoát nước Long An.

Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (địa chỉ tại phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập năm 2000; ông Tạ Trọng Huấn là người đại diện pháp luật.

Theo thống kê, công ty đã tham gia 64 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 31 gói, 5 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy; tổng giá trị trúng thầu hơn 1.483 tỷ đồng (trong đó trúng với vai trò độc lập hơn 749 tỷ đồng).

Đơn vị chủ yếu trúng thầu tại Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty CP Cấp thoát nước Long An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai…

Trước đó, nhà thầu thi công xây lắp hệ thống tuyến ống cấp nước sạch cho khu vực phường 5 và xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An (tỉnh Long An), thuộc Dự án Hệ thống tuyến ống cấp nước sạch cho khu vực phường 5 và xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An. Cụ thể, tại gói thầu, ngày 3/10/2023, Công ty CP Cấp thoát nước Long An đã phê duyệt cho Công ty TNHH Đại Phú Thịnh trúng thầu với giá 10.384.282.419 đồng (giá gói thầu 13.437.973.835 đồng), thực hiện trong 45 ngày.

Tại Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị trúng gói thầu mua ống gang D400 và phụ kiện, tại Dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch D400 đường Nguyễn An Ninh – Trần Phú (đoạn từ ngã tư Giếng Nước đến Đồn Biên phòng Bến Đá), TP. Vũng Tàu, có giá 10.479.519.600 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Công ty đang thi công gói thầu hơn 18,2 tỷ đồng, thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sạch nông thôn, khu vực Giồng Găng, xã Tân Phước - Cá Vàng, xã Thông Bình huyện Tân Hồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư…

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG (địa chỉ tại tầng 4, Tòa nhà Viettel đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) thành lập năm 2012; ông Vũ Anh Tuấn là người đại diện pháp luật.

Theo thống kê, công ty đã tham gia 48 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 11 gói, 8 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy; tổng giá trị trúng thầu hơn 1.394 tỷ đồng (trong đó trúng với vai trò độc lập hơn 221 tỷ đồng).

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG, chủ yếu trúng thầu tại Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai, Công ty CP Nước sạch Bắc Giang, Công ty CP Cấp thoát nước Long An, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk…

Trước đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG đã trúng gói thầu xây lắp tuyến ống cấp nước HDPE D250 tỉnh lộ 835, thuộc Dự án Tuyến ống cấp nước HDPE D250 tỉnh lộ 835 (đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 1 đến đường kênh Sáu Mét) của Công ty CP Cấp thoát nước Long An, có giá 8.931.620.254 đồng, thực hiện trong 45 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh bị loại.

Tại Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG trúng gói cung cấp ống và phụ kiện HDPE có giá 23.561.164.000 đồng, thuộc Dự án Mua sắm vật tư năm 2024, theo hình thức đấu thầu trực tiếp.

Nhà thầu này cùng Công ty CP Bạch Đằng 4, đang thi công tại tuyến ống cấp nước DN400 đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu (đoạn từ ngã 4 đường tránh Quốc lộ 1 đến đường Lê Hồng Phong) với giá hơn 60,9 tỷ đồng, thực hiện trong 180 ngày.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG cũng trong liên danh thủy lợi EA H’LEO 1 - thi công Gói thầu 09-XL: Thi công xây lắp hệ thống kênh cấp 1 (đường ống cấp 1) và công trình phục vụ thi công, thuộc Kế hoạch LCNT đợt 2 - hệ thống kênh mương hồ Ea H'Leo1 (tỉnh Đắk Lắk) với giá hơn 168 tỷ đồng, thực hiện trong 780 ngày…