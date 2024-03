Chi tiết Honda HR-V 2024 nâng cấp nhẹ, thêm tính năng an toàn

Honda HR-V thế hệ thứ 3 đã có mặt trên thị trường từ năm 2021. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Honda tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe này ở thị trường quê nhà Nhật Bản. Tại xứ sở hoa anh đào, Honda HR-V 2024 mới được biết đến dưới tên gọi riêng là Vezel. So với phiên bản cũ, mẫu xe SUV Honda HR-V 2024 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt vuông vức và nhỏ gọn hơn trước cùng cản trước mới. Tiếp theo đó là cụm đèn hậu với thiết kế tổng thể không thay đổi nhưng tạo hình bên trong đã được làm mới. Ngoài ra, đèn hậu của Honda HR-V 2024 giờ đây là loại LED toàn phần, tạo cảm giác sang trọng hơn cho mẫu SUV cỡ B này. Nội thất của Honda HR-V 2024 cũng không có nhiều thay đổi. Xe chỉ có thêm cụm điều khiển trung tâm mới, được thiết kế 2 tầng dễ sử dụng hơn. Thêm vào đó là hệ thống Honda Remote Operation, cho phép bật/tắt điều hòa, đóng/mở cửa cốp và tìm vị trí xe từ xa. Bản đồ tự động cập nhật, hệ thống kết nối WiFi trên xe và khóa kỹ thuật số cho phép mở/khóa cửa bằng điện thoại thông minh cũng được trang bị cho mẫu SUV cỡ B này. Ở thị trường Nhật Bản, Honda HR-V 2024 có 3 phiên bản là G, e:HEV X và e:HEV Z. Bản cao cấp nhất sẽ có những trang bị như đèn pha/đèn hậu LED toàn phần, đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động bật/tắt, Tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, đèn báo rẽ tuần tự dạng LED, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện rảnh tay, vành hợp kim 18 inch, sưởi ghế trước/vô lăng và ghế bọc da pha nỉ. 2 bản e:HEV X cũng như e:HEV Z sẽ có 2 gói phụ kiện chính hãng mang tên HuNT Package và PLaY Package. Gói HuNT Package dành cho bản e:HEV X bao gồm những điểm nhấn màu cam nhám trên cản trước, baga nóc, vành hợp kim 16 inch sơn màu xám thuốc súng và ghế bọc nỉ chống thấm nước/dầu. Trong khi đó, gói PLaY Package sẽ bổ sung những chi tiết ngoại thất/nội thất mới, sơn 2 tông màu, hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp hơn và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cho bản e:HEV Z. Ngoài ra, hãng Honda còn chuẩn bị sẵn các gói ngoại thất để giúp khách hàng làm đẹp chiếc HR-V của mình, bao gồm Casual Style, Urban Style, Sport Style và Active Style. Cả 4 gói ngoại thất này đều bổ sung lưới tản nhiệt với thiết kế thể thao hơn và sơn màu đen bóng cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda HR-V 2024 tại thị trường Nhật Bản vẫn là 2 tùy chọn động cơ cũ. Bản G dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Trong khi đó, 2 bản e:HEV X và e:HEV Z dùng hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 127 Nm. Động cơ này kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Hai bản e:HEV X và e:HEV Z sẽ có cả hệ dẫn động 1 cầu lẫn 2 cầu. Điểm nhấn còn lại của Honda HR-V 2024 ở thị trường Nhật Bản là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing nâng cấp. Gói này có thêm 3 tính năng mới là hỗ trợ lái khi tắc đường Traffic Jam Assist, đèn pha thích ứng và giảm thiểu thiệt hại khi đạp nhầm chân ga. Những tính năng an toàn khác như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hạn chế tăng tốc đột ngột khi tiến/lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, găn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động. Ngoài ra tính năng cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ lùi ra khỏi chỗ đỗ tiếp tục được trang bị cho mẫu xe này. Hiện giá xe Honda HR-V 2024 tại thị trường Nhật Bản chưa được công bố. Xe sẽ được mở bán trong tháng này và giao xe vào tháng sau. Video: Đánh giá Honda HR-V G giá 699 triệu tại Việt Nam.

