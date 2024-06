Công ty Mai Huy Lâm Đồng liên tiếp trúng thầu tại xã Lộc Thành

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng (địa chỉ tại Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thành lập năm 2016 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ông Mai Đức Hồi là người đại diện pháp luật.



Theo tìm hiểu của PV, từ 2019 đến nay, công ty đã tham gia 37 gói thầu, trúng 36 gói, trượt 1 gói; tổng giá trị trúng thầu hơn 85,1 tỷ đồng (có hơn 60,7 tỷ đồng trúng độc lập, hơn 3,1 tỷ là các gói chỉ định thầu).

Công ty chủ yếu trúng thầu tại huyện Bảo Lâm: UBND các xã Lộc Thành, Lộc Ngãi, Lộc An, thị trấn Lộc Thắng… Ngoài ra, công ty còn trúng thầu tại Trường Phổ thông DTNT, THCS huyện Bảo Lâm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm…

Trước đó, từ ngày 22 - 25/4/2024, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng được UBND xã Lộc Thành phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp, đều do Công ty TNHH Đức Gia Huy mời thầu. Cụ thể:

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Gói thầu số 1: Toàn bộ chi phí xây lắp, thuộc Dự án Khắc phục sạt lở đất phí, sau trụ sở làm việc UBND xã Lộc Thành và Trường Nguyễn Khuyến; ngày 22/4/2024, UBND xã Lộc Thành đã phê duyệt Quyết định số 46/QĐ-UBND Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng trúng thầu với giá 1.550.778.384 đồng (giá gói thầu 1.550.778.695 đồng), thực hiện trong 300 ngày.

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 1.850.000.000 đồng, do UBND huyện Bảo Lâm phê duyệt tại Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 19/12/2023, sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025.

Tại dự án xây dựng hàng rào, sân trụ sở UBND xã Lộc Thành, có tổng mức đầu tư 1.350.000.000 đồng. Dự án được UBND huyện Bảo Lâm phê duyệt tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, sử dụng ngân sách huyện và ngân sách xã giai đoạn 2021 - 2025.

Gói thầu số 1: Toàn bộ chi phí xây lắp, có giá 1.128.239.058 đồng; ngày 25/4/2024, UBND xã Lộc Thành phê duyệt Quyết định số 51/QĐ-UBND Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng trúng thầu với giá 1.127.213.357 đồng, thực hiện trong 300 ngày.

Trước đó, ngày 11/12/2023, UBND xã Lộc An đã chỉ định thầu Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng trúng 2 gói thầu xây lắp:

Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng, thuộc Dự án Sửa chữa giếng khoan - Phòng khám Đa khoa xã Lộc An, có giá 58.145.378 đồng; ngày 11/12/2023, UBND xã Lộc An đã phê duyệt Quyết định số 274/QĐ-UBND Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng trúng với giá 58.145.000 đồng.

Gói thầu thuộc KHLCNT xây dựng nhà để xe, kho bể chứa tang vật, làm mái che nhà làm việc - Công an xã Lộc An, có giá 380.154.934 đồng; ngày 11/12/2023, UBND xã Lộc An đã phê duyệt Quyết định số 273/QĐ-UBND Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng trúng với giá 380.000.000 đồng.

Cũng trong ngày 11/12/2023, nhà thầu còn trúng Gói thầu số 1: Toàn bộ chi phí thi công phát sinh tăng khối lượng, thuộc Dự án Xây dựng Trường Phổ thông DTNT, THCS huyện Bảo Lâm, do Trường Phổ thông DTNT, THCS huyện Bảo Lâm làm chủ đầu tư, có giá 1.940.487.805 đồng, thực hiện trong 300 ngày.

Ngoài ra, nhà thầu được UBND xã Lộc Ngãi chỉ định thầu thi công nâng cấp đường giao thông Thôn 13, xã Lộc Ngãi (Giai đoạn 2), có giá 985.805.885 đồng, thực hiện trong 200 ngày; xây dựng hội trường Thôn 6, của UBND xã Lộc Ngãi, có giá 1.030.875.902 đồng, thực hiện trong 50 ngày; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Thôn 8a đi Thôn 8b, xã Lộc Thành, của UBND xã Lộc Thành, có giá 4.285.877.673 đồng, thực hiện trong 600 ngày…

Nhà thầu còn trúng thầu tại UBND thị trấn Lộc Thắng: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc Đảng ủy thị trấn Lộc Thắng, có giá trúng thầu 449.993.306 đồng, thực hiện trong 30 ngày; nâng cấp, sửa chữa đường Hẻm 293 Hùng Vương, Hẻm 279 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, có giá trúng thầu 2.363.999.424 đồng, thực hiện trong 600 ngày.

Tại KHLCNT xây dựng Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT liên huyện phía nam, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, ngày 11/9/2023, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng trúng 2 gói thầu xây lắp:

Thi công xây dựng khối 2 phòng học, 2 phòng học bộ môn, 3 phòng, phục vụ học tập; khu vệ sinh, 2 phòng phục vụ sinh hoạt; khối nhà đa năng kết hợp sinh hoạt văn hóa dân tộc; hệ thống mương thoát nước, sân đường nội bộ, bể phòng cháy chữa cháy Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT liên huyện phía nam, có giá 8.009.025.433 đồng, thực hiện trong 300 ngày;

Thi công sửa chữa khối ký túc xá nam, nữ; sửa chữa, mở rộng khối nhà bếp và nhà ăn Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT liên huyện phía nam; liên danh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mai Huy Lâm Đồng - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng trúng thầu với giá 3.207.792.819 đồng, thực hiện trong 120 ngày;

Công ty còn thi công nâng cấp Hẻm 88 Lữ Gia, xã Lộc Châu, của UBND xã Lộc Châu, có giá 3.745.898.776 đồng, thực hiện trong 420 ngày; bảo dưỡng, sửa chữa Trường THCS Phạm Văn Đồng, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm…