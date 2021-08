Công ty Bia Sài Gòn Đông Bắc bị đình chỉ vì lơ là chống dịch làm ăn sao?

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc bị đình chỉ vì lơ là chống dịch có địa chỉ tại số 2A, KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bia Sài Gòn Đông Bắc là Công ty con của Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco).

Thương hiệu bia Sài Gòn nổi tiếng của của Sabeco. (Ảnh minh họa internet). Theo thông tin ông Hoàng Thế Bảo - Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bia Sài Gòn Đông Bắc chia sẻ trên website biasaigondongbac.com, từ quý 4/2012 đến ngày 31/12/2027 sản lượng tiêu thụ bia của toàn Công ty đạt từ 4,8 triệu lít lên xấp xỉ 70 triệu lít. Doanh thu từ 148 tỷ đồng tăng lên 1,925 tỷ đồng.



Năm 2018, Công ty được giao nhiệm vụ tiêu thụ 80,5 triệu lít bia, doanh thu 2,100 tỷ đồng. Đến hết quý 1/2018, toàn Công ty tiêu thụ đạt 105% so với kế hoạch, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Hoàng Thế Bảo - Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bia Sài Gòn Đông Bắc. (Ảnh:biasaigondongbac.com).

Trong khi đó, doanh thu của Công ty mẹ Sabeco ở quý 2/2021 đạt 7.272 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng (tương đương 1%) so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do mạnh tay chi quảng cáo và khuyến mại, Sabeco chỉ ghi nhận 1.071 tỷ đồng lãi ròng, giảm 12% so với cùng kỳ quý 2 năm ngoái.

Khép lại 6 tháng đầu năm 2021, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 13.165 tỷ đồng và báo lãi ròng 2.057 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu đạt 33.491 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5.289 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh đạt được, sau 6 tháng đầu năm, Sabeco mới hoàn thành 39% doanh thu và 38,9% lợi nhuận sau thuế đặt ra.

Hết quý 2/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 28.560 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng ở mức cao đạt 3.150 tỷ đồng. Nợ phải trả của Sabeco là gần 6.400 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ phải trả ngắn hạn hơn 5.473 tỷ đồng. Nợ dài hạn của doanh nghiệp là hơn 926 tỷ đồng.