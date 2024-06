Con bò đắt nhất thế giới có gì mà giá hơn 100 tỷ?

Cô bò Nelore Viatina-19 đã làm nên lịch sử khi được bán đấu giá với mức 4 triệu USD (tương đương 101 tỷ đồng), gấp ba lần kỷ lục từng được ghi nhận. Ảnh: Associated Press Mức giá này cũng đưa Viatina-19 trở thành "nữ hoàng" của thế giới bò cái. Ảnh: News Sở hữu thân hình đồ sộ, trắng muốt, con bò đắt nhất thế giới được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt với hệ hống camera giám sát, bác sĩ thú y riêng và lực lượng bảo vệ vũ trang. Ảnh: News Với trọng lượng 1,1 tấn, bò Viatina-19 FIV nặng gấp đôi so với những con bò trưởng thành cùng giống Nelore. Ảnh: Metro Con bò này hiện sống tại trang trại ở Uberaba, bang Minas Gerais, Brazil. Vì giá trị cao, Viatina-19 FIV được đồng sở hữu bởi một nhóm chủ trang trại. Ảnh: News Chủ sở hữu của Viatina-19 còn dựng hai tấm biển quảng cáo ca ngợi con bò. Điều này khiến nhiều người đến để chiêm ngưỡng "siêu bò". Ảnh: MSN Theo bác sĩ thú y Lorrany Martins, bò Viatina- 19 FIV đắt đỏ nhờ sở hữu tốc độ phát triển cơ bắp nhanh, khả năng sinh sản vượt trội và đặc biệt là khả năng di truyền những đặc điểm ưu việt cho thế hệ sau. Ảnh: Getty Bên cạnh đó, bò Viatina-19 còn được đánh giá cao bởi các yếu tố khác như dáng đứng, độ chắc khỏe của móng. Ảnh: Getty Các nhà chăn nuôi khác còn đánh giá cao con bò này tính cách hiền lành, khả năng làm mẹ và ngoại hình đẹp. Ảnh: Getty Viatina-19 FIV từng giành nhiều giải thưởng quốc tế như "Hoa hậu Nam Mỹ" (Miss South America) và "Nhà vô địch thế giới" (Champion of the World) - cuộc thi được xem là Hoa hậu Hoàn vũ dành cho các con bò, tổ chức ở Fort Worth, Texas (Mỹ). Ảnh: News

