“Thịt bò Kobe thượng hạng' bất ngờ bán lan liệt với giá siêu rẻ

Kobe là loại thịt bò của Nhật Bản ngon nổi tiếng và được xếp hạng một trong những loại thịt bò đắt nhất thế giới với mức giá lên tới 3.000 USD/kg. Ảnh: Internet Tại Việt Nam, có nhiều loại thịt bò Kobe khác nhau, giá dao động từ 2-15 triệu đồng/kg. Do đó, loại thịt bò thượng hạng này chỉ xuất hiện tại các nhà hàng, khách sạn hay cửa hàng thực phẩm cao cấp. Ảnh: Internet Tuy nhiên, thời gian gần đây trên chợ mạng xuất hiện nhiều bài rao bán thịt bò Kobe với giá chỉ từ 220.000-350.000 đồng/kg tuỳ loại. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, người bán đều quảng cáo đây là loại thịt bò thượng hạng, vân mỡ xen kẽ tạo nên độ mềm, béo ngậy. Ảnh: Facebook Kèm theo đó, dân buôn quảng cáo hàng “giảm giá 50%” hay “giá giảm sập sàn”... cùng lời khẳng định chất lượng thượng hạng. Do đó, thịt bò Kobe khá hút khách. Ảnh: Facebook Do lượng khách đông nên có đầu mối tiêu thụ cả tả thịt bò Kobe cắt khoanh và bào cuộn mỗi ngày. Ảnh: Facebook Do mức giá rẻ nên không ít chị em nội trợ đặt nghi vấn về loại thịt bò Kobe này. Một cố người cho biết, chất lượng thịt bò Kobe giá rẻ này ở mức bình thường, không giống kiểu “hàng VIP thượng hạng” mà người bán quảng cáo. Ảnh: Facebook Chia sẻ trên Vietnamnet, anh Trần Văn Cường - quản lý một chuỗi cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội cho biết, thịt bò Kobe giá siêu rẻ đang được bán la liệt thực chất là bò Aukobe, song dân buôn gọi tắt là bò Kobe. Ảnh: Facebook Anh Cường khẳng định thịt bò Kobe xịn không có giá vài trăm nghìn/kg. Ảnh: Facebook Thịt bò Aukobe còn gọi là bò Úc, không phải ở Nhật Bản. Bò Aukobe được nuôi với phương pháp tương tự Bò Hokubee kết hợp với các phương pháp chăn nuôi của nước Úc. Ảnh: TL Fooods Bò Aukobe có phần thịt đẹp tuyệt vời kết hợp giữa thịt và vân mỡ, giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg. Ảnh: Thucphamdonghai Vì vậy, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua các loại thịt bò giá rẻ. Ảnh: FacebookTôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là...Nguồn: VTV24

