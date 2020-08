Cổ phiếu PTL tăng trần 4 phiên sau thông tin thoái vốn của PV Oil

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNC), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil, OIL) sẽ thoái toàn bộ phần vốn tại CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (Petroland, PTL).



Theo đó, PV Oil sẽ chuyển nhượng toàn bộ 9 triệu cổ phiếu, tương đương 9% vốn Petroland. Đáng chú ý, trên thị trường cổ phiếu PTL đang giao dịch ở mức giá trần 6.360 đồng/cp, đây là phiên tăng trần thứ 4 của cổ phiếu này.

Trong cơ cấu cổ đông Petroland, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UPCoM: PVX) đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 36,43% cổ phần. Các cổ đông lớn tiếp theo là bà Trần Thị Ngọc Cư (19,86%), ông Đoàn Văn Đức (17,67%), PV Oil (9%) và BIDV (5,77%).

PV Oil sẽ thoái toàn bộ vốn tại Petroland.

Tại Petroland vẫn đang rối ren khi nhiều lãnh đạo đang trong vòng lao lý. Ngày 2/10/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT của Petroland để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Petroland ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Chính từ ngày 7/10.

Trong ngày 13/12/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang (nguyên Phó Giám đốc Petroland) với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự.

Trong ngày 16/4 năm nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh với tội danh khởi tố: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Dàn lãnh đạo vào vòng lao lý còn tình hình kinh doanh của Công ty ngày càng bết bát. Năm 2019, doanh thu Petroland chỉ đạt 44 tỷ đồng và có lãi 217 triệu đồng, so với quy mô vốn 1.000 tỷ đồng.

Trong bán niên 2020, Petroland lỗ hơn 104 triệu đồng, giảm mạnh so với con số lỗ 6,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Công ty cho biết sẽ tiếp tục rà soát lại các hợp đồng không đem lại lợi nhuận, triển khai các sản phẩm bất động sản ngắn hạn, tiết giảm chi phí hoạt động... để dự kiến cả năm 2020 có lãi.