Lật tẩy mánh khóe livestream bán hàng nghìn đơn trên Facebook

Livestream bán hàng online ngày càng được các cửa hàng ưa chuộng bởi rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, cũng chính vì những ưu điểm này mà nhiều shop đã nghĩ ra các chiêu trò khi livestream để tăng tỷ lệ đặt hàng. Ảnh: Sapo. Chốt đơn ảo chính là "mánh khóe" đầu tiên mà những người bán hàng online áp dụng để đánh vào tâm lý “chạy theo đám đông” của khách hàng. Ảnh: Lao động. Khi có nhiều người mua, khách hàng đang xem livestream không thực sự cần sản phẩm ấy nhưng họ sẽ dễ rơi vào "tâm lý đám đông" và sẵn sàng chi tiền mà không kiểm soát được. Ảnh: Internet. "Chương trình chốt đơn" này được diễn ra rất trơn tru bởi những người bán hàng đã có kịch bản sẵn, 3 chiếc đіện thoại livestream là bảng tên dài dằng dặc khách hàng "ảo" để người bán hàng đọc theo cho đỡ vấp. Thực tế lượng người mua lại “vắng tanh như chùa bà đanh". Ảnh: Dân Việt. Ngoài chốt đơn ảo, người bán hàng còn dùng thêm chiêu xả giá sốc, combo giá rẻ để câu like. Và để nhận ưu đãi này, khách phải like bài viết và chia sẻ. Nhờ đó, những trang fanpage này thu được một lượng like nhất định. Ảnh: Dân Việt. Không chỉ vậy, số lượng người theo dõi livestream cũng không thật sự đáng tin bởi họ có thể nâng lượng view thông qua các dịch vụ hỗ trợ quảng cáo công khai trên mạng. Ảnh: Internet Trong màn livesteam của nhiều người bán xuất hiện những bình luận đặt mua từ khách hàng với tên tuổi đầy đủ, thông tin, số điện thoại rõ ràng. Tuy nhiên đây rất có thể chỉ là người quen, bạn bè do shop cài vào để buổi livestream tăng độ tin cậy với khách hàng. Ảnh: Youtube. Số lượng có hạn", "Chỉ còn 1 cái duy nhất", "Mẫu này chỉ còn 1 chiếc xả rẻ cho chị nào chốt nhanh"... là những kiểu giới thiệu sản phẩm thôi thúc người mua nhanh chóng ra quyết định. Ảnh: Youtube. Thế nhưng, thực tế là vài hôm sau, rất có thể mẫu sản phẩm đó lại xuất hiện trong buổi livestream khác của cửa hàng. Ảnh: Youtube Thậm chí, nhiều người lợi dụng livestream để bán hàng giả, hàng nhái vì facebook khó nhận diện được hàng thật, hàng giả qua logo hay tên thương hiệu. Ảnh: Dân Việt. Gần đây nhất, kho hàng khủng 10.000m2 ở Lào Cai bán hàng giả qua livestream đã bị phát hiện. Mỗi ngày, kho này sẽ có hàng trăm đơn hàng được gửi đi cả nước thông qua chuyển phát nhanh. Do đó, người mua hàng cần phải hết sức tính táo khi mua các mặt hàng hiệu qua livestream. Ảnh: Dân Việt. Video: Chiêu bán hàng trong tour du lịch miễn phí. Nguồn: VTV24

Livestream bán hàng online ngày càng được các cửa hàng ưa chuộng bởi rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, cũng chính vì những ưu điểm này mà nhiều shop đã nghĩ ra các chiêu trò khi livestream để tăng tỷ lệ đặt hàng. Ảnh: Sapo. Chốt đơn ảo chính là "mánh khóe" đầu tiên mà những người bán hàng online áp dụng để đánh vào tâm lý “chạy theo đám đông” của khách hàng. Ảnh: Lao động. Khi có nhiều người mua, khách hàng đang xem livestream không thực sự cần sản phẩm ấy nhưng họ sẽ dễ rơi vào "tâm lý đám đông" và sẵn sàng chi tiền mà không kiểm soát được. Ảnh: Internet. "Chương trình chốt đơn" này được diễn ra rất trơn tru bởi những người bán hàng đã có kịch bản sẵn, 3 chiếc đіện thoại livestream là bảng tên dài dằng dặc khách hàng "ảo" để người bán hàng đọc theo cho đỡ vấp. Thực tế lượng người mua lại “vắng tanh như chùa bà đanh". Ảnh: Dân Việt. Ngoài chốt đơn ảo, người bán hàng còn dùng thêm chiêu xả giá sốc, combo giá rẻ để câu like. Và để nhận ưu đãi này, khách phải like bài viết và chia sẻ. Nhờ đó, những trang fanpage này thu được một lượng like nhất định. Ảnh: Dân Việt. Không chỉ vậy, số lượng người theo dõi livestream cũng không thật sự đáng tin bởi họ có thể nâng lượng view thông qua các dịch vụ hỗ trợ quảng cáo công khai trên mạng. Ảnh: Internet Trong màn livesteam của nhiều người bán xuất hiện những bình luận đặt mua từ khách hàng với tên tuổi đầy đủ, thông tin, số điện thoại rõ ràng. Tuy nhiên đây rất có thể chỉ là người quen, bạn bè do shop cài vào để buổi livestream tăng độ tin cậy với khách hàng. Ảnh: Youtube. Số lượng có hạn", "Chỉ còn 1 cái duy nhất", "Mẫu này chỉ còn 1 chiếc xả rẻ cho chị nào chốt nhanh"... là những kiểu giới thiệu sản phẩm thôi thúc người mua nhanh chóng ra quyết định. Ảnh: Youtube. Thế nhưng, thực tế là vài hôm sau, rất có thể mẫu sản phẩm đó lại xuất hiện trong buổi livestream khác của cửa hàng. Ảnh: Youtube Thậm chí, nhiều người lợi dụng livestream để bán hàng giả, hàng nhái vì facebook khó nhận diện được hàng thật, hàng giả qua logo hay tên thương hiệu. Ảnh: Dân Việt. Gần đây nhất, kho hàng khủng 10.000m2 ở Lào Cai bán hàng giả qua livestream đã bị phát hiện. Mỗi ngày, kho này sẽ có hàng trăm đơn hàng được gửi đi cả nước thông qua chuyển phát nhanh. Do đó, người mua hàng cần phải hết sức tính táo khi mua các mặt hàng hiệu qua livestream. Ảnh: Dân Việt. Video: Chiêu bán hàng trong tour du lịch miễn phí. Nguồn: VTV24