Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 42 công ty thuộc diện kiểm tra chuyên ngành năm 2023. Trong đó, có sự xuất hiện của một loạt doanh nghiệp địa ốc có tên tuổi, nổi bật là Công ty CP đầu tư Hải Phát.



Trong một diễn biến liên quan, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát, từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9/2023. Lý do, Công ty CP Đầu tư Hải Phát tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Cổ phiếu kẹt sàn, DN bị kiểm tra thuế, Hải Phát vẫn ghi nhận lãi (ảnh minh họa: Internet).

Đáng chú ý, sau khi bị HoSE “tuýt còi”, ngày 11/9, Hải Phát đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên 2023, và có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, và HoSE để báo cáo hoàn thành việc khắc phục xong tình trạng cổ phiếu bị xử lý vi phạm và công bố thông tin theo quy định.

Theo đó, đến cuối tháng 8/2023, Hải Phát mới công bố BCTC riêng kiểm toán năm 2022 và BCTC riêng quý I và quý II/2023. Đến ngày 5/9, công ty mới công bố báo cáo thường niên năm 2022 và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, BCTC hợp nhất tự lập của quý I và quý II/2023. Ngày 10/9, công ty công bố BCTC riêng bán niên 2023 đã được soát xét và ngày 11/9, công bố BCTC hợp nhất bán niên soát xét.

Trước đó, kể từ ngày 11/7/2023, cổ phiếu HPX của Hải Phát đã bị HoSE đưa vào diện cảnh báo do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022. Ngoài ra, do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 nên cổ phiếu HPX bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều kể từ ngày 23/5. Theo Hải Phát cho biết, việc chậm công bố BCTC là do biến động lớn về cổ đông và những tác động tiêu cực của thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 11/9, cổ phiếu HPX đã “rơi kịch biên độ” ngay khi được phép giao dịch vào phiên chiều, và rơi vào tình trạng “trắng bên mua”. Đã có tới hơn 47 triệu cổ phiếu HPX được đặt bán ở mức giá sàn nhưng không có lệnh mua đối ứng. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu này chỉ đạt 11,5 triệu đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu chờ được khớp ở mức giá sàn đang cao gấp hơn 4 lần khối lượng giao dịch bình quân.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý II/2023, Hải Phát báo lãi sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 83,349 tỷ đồng, tăng gần 620% so với cùng kỳ (đạt 11,591 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 80,625 tỷ đồng, tăng 636,77% so với cùng kỳ (đạt 10,943 tỷ đồng). Theo giải trình từ phía Hải Phát, lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước là do công ty đã bàn giao nhà cho người mua.

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét, 6 tháng đầu năm, Công ty CP Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Hải Phát đạt 71,2 tỷ đồng, tăng 35,5% so với nửa đầu năm ngoái. Ngoài ra, lợi nhuận khác của công ty cũng tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 6,6 tỷ đồng. Kết quả, sau khi trừ chi phí, Hải Phát báo lãi sau thuế hơn 57,1 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Hải Phát đạt hơn 8.842 tỷ đồng, giảm 6,6% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do doanh nghiệp này ghi nhận giảm 334 tỷ đồng tiền đặt cọc cho mục đích đầu tư. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 3.394 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với đầu năm, kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn với 2.559 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ, tại thời điểm 30/6/2023, nợ phải trả của Hải Phát ở mức 5.328 tỷ đồng, giảm 11% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do doanh nghiệp này đã thu hẹp các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Trong khi đó, quy mô vốn chủ sở hữu ở mức 3.514 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với thời điểm đầu năm...