Cổ phiếu APS tăng trần sau tin APEC lãi 97 tỷ trong quý 3

Trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng cao gấp hơn 5 lần lên hơn 134 tỷ đồng. Trong đó hoạt động tự doanh tăng trưởng mạnh.

APS cho biết mặc dù trong quý bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 nhưng trong kỳ thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt, thị phần môi giới của APS tương ứng đạt 0,15% - 0,2% so với thị trường, nên doanh thu môi giới tăng trưởng đến 84,5% so với cùng kỳ năm trước.

APS lãi khủng quý 3/2021.

Đ iểm sáng đến từ khoản lãi từ các tài sản tài chính qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 119 tỷ đồng tăng cao gấp gần 27 lần cùng kỳ năm trước do APS đang nắm giữ những cổ phiếu mạnh trong danh mục tự doanh, điều này đã giúp APS ghi nhận doanh thu quý 3 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động trong kỳ chiếm hơn 10 tỷ đồng, bên cạnh đó chi phí quản lý chỉ chiếm 3,4 tỷ đồng. Do vậy, APS báo lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ lên mức 97 tỷ đồng, đây là mức lãi kỷ lục của Công ty.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động ghi nhận hơn 205 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 84% so với cùng kỳ. L ợi nhuận sau thuế đạt gần 135 tỷ đồng, gấp 7 lần kết quả cùng kỳ năm trước.