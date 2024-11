Cơ ngơi của vợ chồng diễn viên Chiều Xuân ở Hà Nội

NSƯT Chiều Xuân gây ấn tượng trong các phim "Hà Nội 12 ngày đêm", "Tình biển", "Hàng xóm"… Ngoài khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Đỗ Hồng Quân. NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kết hôn năm 1987. Khi đó, Chiều Xuân mới 20 tuổi và đang là sinh viên khoa diễn viên của Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đám cưới "gây náo loạn" đường phố Hà Nội thập niên 80, NSƯT Chiều Xuân mặc váy trắng, xinh đẹp và rạng rỡ. NSƯT Chiều Xuân từng chia sẻ với Dân Việt, váy cưới của bà thuê từ cửa hiệu của nhà diễn viên Mai Châu - cửa hiệu váy cưới nổi tiếng nhất Hà Nội ngày ấy. Hoa cưới được đặt từ một tiệm hoa lâu đời ở phố Cửa Nam. Chiếc gương nữ nghệ sĩ soi là món quà cha mua từ miền Nam vào năm 1976. Mốt thời đó của các cô dâu là phải có tấm hình đang soi gương. "Ở thập niên 1980, ảnh màu rất đắt nên ảnh cưới đa phần là in đen trắng, chỉ có một số tấm đặc biệt mới được in màu", nữ diễn viên kể lại. Gần 40 năm gắn bó, hôn nhân NSƯT Chiều Xuân và ông xã - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân luôn gắn bó và cùng nhau xuất hiện bên nhau trong các sự kiện. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ từng gửi lời yêu thương tới người bạn đời: "Em cảm ơn anh, người chồng yêu thương của em, luôn bên em trong những lúc vui vẻ hạnh phúc, những lúc gian nan vất vả và những lúc khó khăn nhất".

Được biết, vợ chồng diễn viên Chiều Xuân sống trong căn biệt thự cổ ở 65 Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1930. Đây là nơi sinh sống của 5 hộ gia đình với hơn 20 nhân khẩu, chủ yếu là giới văn nghệ sĩ, trí thức Hà Nội như nhạc sĩ Đỗ Nhuận, họa sĩ Phan Chánh, Nguyễn Sáng, cố họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Đông Lương, Mai Văn Hiếu, nhà văn Vũ Tú Nam, Văn Thanh Hương. Gia đình nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân sống tại tầng 2 của căn biệt thự này. Được biết, vợ chồng diễn viên Chiều Xuân sống trong căn biệt thự cổ ở 65 Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1930. Đây là nơi sinh sống của 5 hộ gia đình với hơn 20 nhân khẩu, chủ yếu là giới văn nghệ sĩ, trí thức Hà Nội như nhạc sĩ Đỗ Nhuận, họa sĩ Phan Chánh, Nguyễn Sáng, cố họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Đông Lương, Mai Văn Hiếu, nhà văn Vũ Tú Nam, Văn Thanh Hương. Gia đình nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân sống tại tầng 2 của căn biệt thự này. "Cả gia đình tôi cùng 20 hộ dân ở đây sẽ tiếp tục bảo vệ khu nhà văn nghệ sĩ này, nơi gìn giữ ký ức và niềm tự hào của Hà Nội. Biết đâu một ngày, nơi đây sẽ được trở thành một bảo tàng danh nhân, một không gian nghệ thuật và triển lãm đích thực để không còn những thứ "tranh nhái" hàng ngày vẫn nhanh nhản giữa lối đi của những người làm nghệ thuật đích thực", bà xã nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân từng chia sẻ sau vụ cháy tầng 1 khu nhà do chập điện. Sống ở phố chật hẹp nên Chiều Xuân đầu tư một khu vườn rộng 1000 m2 ở ngoại ô để trồng rau, củ, quả sạch. Chiều Xuân yêu thích công việc trồng trọt, chăm vườn. Trong khu vườn nhà chị có hàng trăm cây ăn quả được trồng theo phương pháp tự nhiên, bón phân hữu cơ. Nữ nghệ sĩ thường tới lui để chăm sóc, thu hoạch quả. Được biết, những cây trồng ở khu vườn này do chính tay Chiều Xuân tự đi chọn cây giống và cùng những người làm vườn có kinh nghiệm giám sát xem cây được trồng đúng kỹ thuật chưa. Nhờ vậy, những cây trái trong vườn nhà Chiều Xuân đều sai trĩu quả. Chiều Xuân yêu thích công việc trồng trọt, chăm vườn. Với chị đó không chỉ là nơi để có rau, củ, quả sạch mà đó còn là nơi để chị tìm lại, kết nối với chính bản thân mình. Niềm vui mỗi tháng, thậm chí là mỗi tuần của nữ diễn viên là cùng gia đình lái xe về khu vườn để thu hoạch các loại rau, quả sạch. Chiều Xuân chia sẻ chị trồng tận 100 gốc bưởi trong khu vườn này. Không chỉ Chiều Xuân, mỗi thành viên trong gia đình chị đều rất yêu thích khu vườn. Mỗi lần có dịp về vườn, cả gia đình đều xắn tay vào nhổ cỏ, làm vườn, xử lý sâu bệnh và thu hoạch các loại rau trái trong vườn. Mỗi khi thu hoạch được nhiều, chị vẫn thường chia sẻ cho bạn bè. Bí ngô mọc um tùm, phải dùng cả giỏ lớn để đựng. Thậm chí Chiều Xuân phải dùng cả xe đẩy để thu hoạch rau. Được biết, trước đây chị và gia đình trồng phần lớn là rau củ, tuy nhiên sau đó chuyển sang cây ăn quả. Vườn nhà chị có đủ loại từ bưởi diễn, đu đủ, cam, mít ta, ổi lê, ổi găng, xoài, khế ngọt, chanh đến một số loại hoa. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm vườn, Chiều Xuân và những người làm trồng các cây cho quả rất sai. Đặc biệt, nhờ chăm sóc kĩ nên cây và quả không có sâu bệnh. Chị yêu thích không khí ở vườn bởi khu vườn vừa gần gũi, vừa mát lành Chiều Xuân không ngại khổ, chị nói làm vườn là một thú vui và giúp mình có thêm sức khỏe. Đặc biệt khi thấy những cây mình trồng cho quả chín, chị rất hạnh phúc. Công việc làm vườn còn mang lại cho Chiều Xuân những phút giây cảm thấy an yên, tự tại. Đặc biệt trong khu vườn, chị trồng rất nhiều loại bưởi. Chị cho biết các đồng nghiệp, bạn bè rất thích thú với khu vườn của mình nên thường hay đến để chụp ảnh, dạo vườn. Ở tuổi trung niên, Chiều Xuân vui sống bên gia đình và tìm kiếm niềm vui ở những điều dung dị, gần gũi. Ảnh: NSCC.

