Chứng khoán phiên 29/11: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu REE

Chứng khoán BIDV (BSC): Năm 2023, BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần của CTCP Cơ điện lạnh (REE) lần lượt đạt 8.905 tỷ đồng (giảm 5% so với năm trước) và 2.310 tỷ đồng (giảm 14%).

Dự báo được đưa ra dựa vào: Lợi nhuận mảng M&E giảm 28% do thiếu dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm và tăng trích lập dự phòng nợ xấu;

Doanh thu và lợi nhuận mảng văn phòng tăng 5% và 6% nhờ tăng giá cho thuê bình quân 3% , tỷ lệ lấp đầy bình quân là 97,5%; Doanh thu và lợi nhuận mảng điện giảm 9% và giảm 11% do ảnh hưởng của El nino lên nhóm thủy điện.

Năm 2024, BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần đạt 9.573 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) và 2.790 tỷ đồng (tăng trưởng 21% so với năm trước) nhờ sự phục hồi ở tất cả các mảng kinh doanh.

Luận điểm đầu tư: Mảng năng lượng trong năm 2024 được hỗ trợ bởi 1) công ty liên kết PPC có tổ máy S6 công suất 240MW hoạt động trở lại, 2) tác động của hiện tượng El nino đến nhóm thủy điện giảm so với năm 2023; Chi phí lãi vay giảm nhờ 1) giảm dư nợ và 2) môi trường lãi suất hạ nhiệt; Mảng cho thuê văn phòng sẽ có thêm tòa nhà Etown 6 đi vào hoạt động từ đầu năm 2024 và giá thuê trung bình tiếp tục tăng 6,5% tiến đến mức của thị trường.

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ với cổ phiếu REE, giá mục tiêu 1 năm là 65.600 đồng/CP (upside 16,6% so với giá đóng cửa ngày 24/11/2023, bao gồm 1,8% tỷ suất cổ tức) dựa trên phương pháp định giá từng phần SoTP.

REE, VNM, PC1 được khuyến nghị trong phiên 29/11.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VNM

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị khả quan cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM).

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi giảm 9% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn 2024-2025 do chúng tôi hạ dự phóng biên lợi nhuận gộp thị trường nội địa các năm 2024/2025 lần lượt xuống 150/210 điểm cơ bản còn 43,1%/43,0% (bằng mức 43,1% trong 2021). Điều này được bù đắp một phần do chúng tôi cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.

Chúng tôi đánh giá cao khả năng sinh lời vượt trội và khả năng chi trả cổ tức ổn định của VNM. Chúng tôi cũng giữ nguyên dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu giai đoạn 2023-2026 của VNM là 6%, nhờ thu nhập của người lao động Việt Nam tăng khi thị trường lao động phục hồi.

Tuy nhiên, chúng tôi giảm dự báo CAGR EPS giai đoạn 2023-2026 xuống còn 8% (so với mức 10% trong dự báo trước đây) do (1) biên lợi nhuận gộp tăng chậm hơn dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2023 và (2) những thay đổi bất lợi trong cơ cấu sản phẩm của VNM khiến chúng tôi ít lạc quan hơn về khả năng biên lợi nhuận gộp mảng sữa nội địa của công ty mẹ VNM trong giai đoạn 2024-2025 sẽ tiệm cận mức trước đại dịch COVID.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PC1

Chứng khoán MB (MBS): Doanh thu và lợi nhuận ròng quý III/2023 của CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng mạnh từ mức lỗ ròng 12 tỷ quý II/2023, hỗ trợ bởi thủy điện cải thiện và ghi nhận thêm lợi nhuận mảng khai khoáng.

Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng 2024 sẽ tăng mạnh 206% so với năm trước, hỗ trợ bởi kết quả tích cực từ nhiều mảng kinh doanh như khai khoáng, bất động sản khu công nghiệp và xây lắp điện.