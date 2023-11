Vì sao trứng tí hon nhìn “phát hãi” hét giá gần triệu đồng?

Trứng kiến là đặc sản không phải ai cũng dám thưởng thức. Loại trứng này nhỏ xíu như đầu tăm, có ở nhiều nơi. Ảnh: Facebook Trứng kiến gai đen chỉ kéo dài từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, trứng trái mùa của những ngày cuối năm vẫn được nhiều bà nội trợ săn lùng. Ảnh: Internet Gọi là trứng kiến gai đen vì loại trứng này được lấy từ loại kiến đen to làm tổ trên cây. Ảnh: Dân Việt Có thời điểm, trứng kiến gai đen được tiểu thương hét giá tới 700.000 đồng/kg. Ảnh minh họa Dù giá đắt nhưng để mua trứng kiến gai đen trái mùa không dễ bởi khách quen và nhà hàng thường đặt hết. Ảnh: Vietnamnet Theo các tiểu thương, trứng kiến gai đen được thu mua từ người dân đi lấy trứng kiến trong rừng. Do trứng kiến hoàn toàn lấy từ tự nhiên nên số lượng không nhiều. Ảnh: Vietnamnet Trứng kiến gai đen được cho là cải thiện khả năng sinh lý, làm đẹp da, mượt tóc. Những quả trứng có màu tráng sữa, nhỏ xíu, vị béo, bùi, chua chua. Ảnh: Internet Loại trứng tý hon này dễ bảo quản. Nếu ăn ngay thì để trong ngăn mát. Nếu cấp đông có thể để được cả năm. Ảnh: Internet Trứng kiến có thể chế biến thành nhiều món như nấu xôi, cuốn lá lốt, làm bánh, ngâm rượu. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, loài kiến thường sống ở những nơi ẩm thấp nên có thể chứa nhiều ký sinh trùng, vi khuẩn gây nguy cơ ngộ độc. Do đó, người có tiền sử dị ứng với côn trùng nên cân nhắc khi ăn trứng kiến. Ảnh: VietnamnetThực hư hạt dẻ được quảng cáo là đặc sản Trùng Khánh, Cao Bằng. Nguồn: VTV24

