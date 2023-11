Chứng khoán phiên 10/11: Các cổ phiếu nào khả quan?

Khuyến nghị mua đối với KDH



Chứng khoán Vietcap (VCI): Duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) nhưng giảm giá mục tiêu thêm 2% xuống 36.300 đồng/cổ phiếu so với mức giá trước đây là 37.200 đồng/cổ phiếu (điều chỉnh theo mức cổ tức cổ phiếu 10% vào tháng 10/2023).

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) giả định giá bán trung bình (ASP) của The Privia thấp hơn, (2) thay đổi dự báo về việc mở bán các dự án The Solina và KCN Lê Minh Xuân mở rộng sang năm 2025 thay vì năm 2024, và (3 ) giả định WACC cao hơn. Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Đội ngũ phân tích dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (-9% YoY) chủ yếu nhờ bàn giao ~45 căn hộ còn lại tại Classia (tổng cộng ~180 căn; ~92% đã bán trước và ~75% đã bàn giao tính đến cuối quý 3/2023) và ghi nhận doanh thu trong quý 4/2023.

VCI tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 20% chủ yếu do biên LN gộp trong 9 tháng đầu năm 2023 cao hơn và chi phí thuế thấp hơn so với dự báo trước đây.

Giảm giá mục tiêu cho POW nhưng vẫn khuyến nghị mua

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): Cho năm 2023, VCBS điều chỉnh dự phóng kết quả kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với doanh thu thuần đạt 27.954 tỷ đồng (giảm 1,0% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.240 tỷ đồng (giảm 50,4%) (bao gồm thu nhập bất thường từ khoản đền bù bảo hiểm sự cố nhà máy Vũng Áng 300 tỷ đồng và điều chỉnh dự phóng NT2 sẽ ghi nhận đền bù tỷ giá 155 tỷ đồng vào quý I/2024).

Năm 2024, VCBS kỳ vọng triển vọng kết quả kinh doanh của POW sẽ có sự tăng trưởng trở lại với dự phóng doanh thu thuần đạt 32.942 tỷ đồng (tăng trưởng 17,8%) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.090 tỷ đồng (tăng trưởng 68,6%), EPS 2024 ở mức 861 đồng/cổ phiếu (tăng 70,2%).

Động lực tăng trưởng của POW năm 2024 như sau: Kỳ vọng sản lượng điện của NT2 sẽ tăng trưởng 11,5% do kỳ vọng nguồn cung khí tại khu vực Đông Nam Bộ sẽ ổn định hơn và Nhà máy chỉ thực hiện tiểu tu so với đại tu trong năm 2023.

VCBS điều chỉnh mức giá mục tiêu từ 15.600 xuống còn 14.200 đồng/cổ phiếu (upside 27,4% so với giá đóng cửa ngày 07/11/2023). CTCK vẫn tiếp tục trì khuyến nghị mua đối với POW khi giá cổ phiếu đã có mức chiết khấu mạnh trong thời gian vừa qua, tuy nhiên đánh giá đà giảm của giá cổ phiếu đã phản ánh triển vọng kém khả quan trong 9 tháng đầu năm 2023 và kết quả kinh doanh sẽ có sự khởi sắc từ năm 2024.

