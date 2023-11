Tỷ phú Ấn Độ vừa gặp gỡ ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Mới đây, trên tài khoản Twitter cá nhân, tỷ phú Gautam Adani chia sẻ về buổi gặp gỡ với Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng. Đáng chú ý, vị tỷ phú Ấn Độ nói mình được truyền cảm hứng từ hành trình khởi nghiệp ấn tượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Twitter Ông Gautam Adani là tỷ phú nổi tiếng tại Ấn Độ và cả thế giới. Ảnh: Forbes Ông là người sáng lập và là Chủ tịch của Tập đoàn Adani - một tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực phát triển và vận hành cảng ở Ấn Độ. Ảnh: Getty Tập đoàn Adani thành lập năm 1988. Sau 33 năm chèo lái, tỷ phú Gautam đưa Adani Group trở thành đế chế đa ngành từ sản xuất điện, khai thác than, phân phối gas và dầu, bất động sản, cảng biển, sân bay... Ảnh: CNBC Gần đây, ông lấn sân sang lĩnh vực năng lượng "xanh", sân bay, trung tâm dữ liệu và xi măng. Ảnh: BBC Tỷ phú Ấn Độ cam kết đầu tư 70 tỷ USD vào năm 2030 để đưa tập đoàn của ông trở thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg Năm 2022, Adani trở thành nhà sản xuất xi măng lớn thứ hai của Ấn Độ sau khi mua lại tài sản ở Ấn Độ của công ty Holcim (Thụy Sĩ) với giá 10,5 tỷ USD. Ảnh: BBC Ngoài ra, tập đoàn Adani đang trong giai đoạn cuối cùng để hoàn tất việc mua lại Đài truyền hình New Delhi (NDTV). Ảnh: Al Jazeera Theo cập nhật mới nhất của Forbes, ông Gautam Adani đang sở hữu khối tài sản 52,3 tỷ USD, giàu thứ 2 Ấn Độ và giàu thứ 23 thế giới. Ảnh: Telegraph Tỷ phú Gautam Adani cũng là người dẫn đầu trong các hoạt động từ thiện. Cuối năm ngoái, Gautam Adani được vinh danh là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất châu Á do Forbes bình chọn. Ảnh: Mint Người giàu thứ 2 Ấn Độ đã cam kết chi 7,7 tỷ USD để giải quyết các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển kỹ năng trên cả nước. Ảnh: Mint Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

