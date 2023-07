Chứng khoán ngày 9/7: Những cổ phiếu đáng chú ý phiên đầu tuần

BCM (Khuyến nghị Khả quan): Kỳ vọng tăng trưởng nhờ dự án Thành phố mới Bình Dương

SSI Research : Lợi nhuận ròng trong năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục tăng hai con số, chủ yếu chuyển nhượng đất tại Thành phố mới Bình Dương được cải thiện nhờ pháp lý hoàn thiện và diện tích lô đất lớn cùng với nhu cầu chung tăng cao. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính tổng doanh thu và LNST lần lượt là 8,6 nghìn tỷ đồng (367 triệu USD) [+32% svck] và 2,4 nghìn tỷ đồng (+44,6% svck), cao hơn 9% so với kế hoạch của công ty.

Doanh thu khu công nghiệp ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+22% svck; đóng góp 25% tổng doanh thu), do giá cho thuê tăng 5% svck. Diện tích đất cho thuê ước đạt 126 ha (+17% svck) tại KCN Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng mở rộng, KCN Cây Trường nhờ: (i) nhu cầu thuê đất tiếp tục tăng khi Bình Dương được cho là một trong những tỉnh tiếp nhận nguồn vốn FDI lớn nhất cả nước, với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Lego, SEP HTX (Hàn Quốc), Hada, BW, Pandora, Polytex Far Eastern...; và (ii) Khu công nghiệp Cây Trường bắt đầu cho thuê đất vào cuối Q3/2023. Tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến đạt 55% (+2% svck).

Doanh thu từ dự án Thành phố mới Bình Dương ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (41% svck, 45% tổng doanh thu) khi bán 18ha đất. BCM dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý cho Capitaland trong tháng 7/2023. Ngoài ra, doanh thu từ các dự án nhà ở tại Khu đô thị 5F Lai Uyên, Khu dô thị 5A Thới Hòa dự kiến đạt 874 tỷ đồng (+0,8% svck). Biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt 49% (+1% svck).

Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết ước đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+14% svck), chủ yếu từ cổ tức của VSIP là 829 tỷ đồng (+29% svck). VSIP có quỹ đất lớn lên tới 8.400 ha, chiếm 9,3% thị phần các doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp niêm yết trên cả nước. Chúng tôi cho rằng Liên doanh VSIP nổi tiếng là một công ty hoạt động hiệu quả với bề dày thành tích và lợi nhuận ổn định do: (ii) VSIP 1, VSIP 2 và VSIP Bắc Ninh có tỷ lệ lấp đầy từ 90%-100%, trong khi các KCN VSIP tại Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ngãi có tỷ lệ lấp đầy từ 60%-70%. Trong năm 2022, KCN VSIP 3 (diện tích 1.000 ha – Bình Dương) bắt đầu cho thuê 199 ha GD1 của dự án, với các nhà đầu tư nước ngoài lớn như Lego (44 ha), Pandora (10 ha); (ii) tiền mặt duy trì ở mức cao 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2022 (chiếm 21% tổng tài sản VSIP), đảm bảo cổ tức tiền mặt.

Tăng vốn góp 550 tỷ đồng (+69%) vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (BCM sở hữu 40%). Becamex Bình Phước dự kiến sẽ có lãi trong năm 2023, khi dự án KCN Becamex Bình Phước, Khu A (tổng diện tích 733,8ha) được UBND tỉnh Bình Phước giao đất vào tháng 5/2023. Theo đó, LNST của Becamex Bình Phước nhiều khả năng sẽ lần lượt đạt 120 tỷ đồng và 150 tỷ đồng vào năm 2023 và 2024.

Chi phí lãi vay ước tính đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-19% svckY) do giảm (-23% svck) các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, và dòng tiền cải thiện từ chuyển nhượng đất tại dự án tại Thành phố mới Bình Dương và cho thuê các KCN. BCM có 917 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn phải trả, dự kiến giảm 25% svck trong năm 2023. Số dư trái phiếu dài hạn là 8,9 nghìn tỷ đồng (-11% svck), với lãi suất trung bình trong khoảng 9,5%-11,5% và được đảm bảo bằng tài sản bất động sản BCM. Tỷ lệ nợ/VCSH tổng thể là 0,9 lần trong năm 2023.

Becamex (HOSE: BCM) là doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp hàng đầu, với tổng diện tích đất sẵn sàng cho thuê đạt 888,5 ha. Đồng thời, quỹ đất thương mại tại Thành phố mới Bình Dương lên tới 1.250 ha (do Becamex sở hữu 100%), tỷ suất lợi nhuận ở mức 43%. Bên cạnh đó, Liên doanh VSIP-Warburg Pincus được dự báo có lợi nhuận khá tốt do nhu cầu thuê đất và nhà xưởng tăng lên. Chúng tôi sử dụng phương pháp RNAV đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 88.700 đòng (tiềm năng tăng giá là 9,6%) và khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu BCM.

Trong ngắn hạn, thông tin về việc chuyển nhượng đất cho các nhà phát triển bất động sản tại dự án Thành phố mới Bình Dương và khởi công KCN Cây Trường sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu trong thời gian tới.

Trong 3 năm tới, chúng tôi cho rằng việc chuyển nhượng tại dự án thành phố mới Bình Dương sẽ tiếp tục diễn biến tích cực khi pháp lý hoàn tất và kết nối giữa Bình Dương với TP.HCM sẽ thuận tiện hơn nhờ các dự án hạ tầng như đường vành đai 3, mở rộng quốc lộ 13 đang được hình thành. Đồng thời, các dự án KCN ngoài Bình Dương như Becamex Bình Phước, Becamex Bình Thuận, Becamex Cần Thơ sẽ được đầu tư và đi vào hoạt động. Liên doanh VSIP và BW sẽ mang lại doanh thu ổn định cho công ty.

SBT (Khuyến nghị Mua): Thương hiệu củng cố vị thế đầu ngành

Chứng khoán Mirae Asset : TTC AgriS hiện đang là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường nội địa với 46% thị phần ngành đường. Công ty sở hữu tổng diện tích sở hữu đất Nông nghiệp: 68.000ha ở 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, Úc, tự chủ được 52% nhu câu nguyên liệu còn lại 48% được công ty hợp tác với người nông dân. Thị trường tiêu thụ chính của SBT là nội địa, chiếm 80%, trong đó kênh B2B là 35% còn lại là bán lẻ (45%), còn lại 20% được công ty xuất khẩu sang hơn 29 quốc gia trên thế giới.

Tạo dựng được Thương hiệu mạnh, xuất hiện trong hầu hết hệ thống siêu thị. Mạng lưới bán lẻ B2C là thế mạnh vượt trội so với các doanh nghiệp khác. Công ty cho biết đến cuối năm 2022 đã có 142 đối tác là nhà phân phối và đại lý cùng, có mặt tại 7.400 siêu thị và cửa hàng tiện lợi cùng với 75.000 điểm bán hàng bao phủ trên cả nước. Thương hiệu và kênh phân phối mạnh đã giúp công ty mang về doanh thu trên 18 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 và hướng đến mục tiêu tỷ USD trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào 30/06/2023). Mức doanh thu này vượt khá xa doanh nghiệp thứ 2 trong ngành đường đang niêm yết là QNS với mức doanh thu năm 2022 là trên 8.000 tỷ đồng.

Áp dụng chống bán phá giá đối với đường mía có xuất xứ từ Thái Lan từ tháng 09/2022 đã bắt đầu có những kết quả tích cực đến các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước. Sau khi triển khai, tổng lượng đường nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam giảm từ 1,7 triệu tấn (+9% svck) trong năm 2021 xuống còn 1,2 triệu tấn trong năm 2022 (-29% svck). Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, việc kiểm soát đường nhập lậu đã được cải thiện kể từ Q2/2023 nhờ đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra.

Kết quả kinh doanh trong giai đoạn khả quan. Kết thúc 3 quý đầu năm tài chính 2023, SBT ghi nhận kết quả kha quan khi doanh thu thuần đạt 18 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. LNST đạt 537 tỷ đồng (-17% CK), với nguyên nhân chính là do chi phí lãi vay tăng mạnh 77%. Trong kỳ SBT ngoài tác động của việc tăng lãi suất, dư nợ ngắn hạn của SBT cũng tăng từ 8.700 tỷ đồng lên 11.400 tỷ đồng. Hiện nay tình hình lãi suất đang hạ nhiệt nhanh cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Chúng tôi dự báo năm 2023 SBT sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ khi niêm yết với mức doanh thu đạt 25.000 tỷ đồng, LNST tương ứng đạt 950 tỷ đồng.

Định giá: Chúng tôi sử dụng Phương pháp P/E và P/B để định giá SBT với các tham số sau: (1) Mức EPS dự phóng năm 2023 đạt 1.227 đ/cp và giá trị sổ sách đạt 12.600 đ/cp; (2) P/E và P/B trung bình 5 năm lần lượt là 16 lần và 1,5 lần. Mức giá mục tiêu của SBT đạt 19.250 đ/cp.

ANV (Khuyến nghị Trung lập): Thời điểm xuất khẩu phục hồi vẫn chưa rõ ràng

SSI Research : Dựa trên việc thời điểm xuất khẩu phục hồi chưa có dấu hiệu rõ ràng và tiềm năng tăng giá chỉ ở mức -2% (so với giá mục tiêu 36.700 đồng/cổ phiếu), chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu ANV từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP. Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu thuần và LNTT năm 2023 lần lượt là 5,2 nghìn tỷ đồng (+6% svck) và 300 tỷ đồng (-61% svck).

Kế hoạch LNTT đã được điều chỉnh giảm 40% từ 500 tỷ đồng (-35% svck) trong tháng 4/2023 xuống 300 tỷ đồng (-61% svck) trong cuộc họp tháng 6/2023, phản ánh quan điểm kém lạc quan hơn nhiều của ban lãnh đạo về sự phục hồi của kim ngạch xuất khẩu thủy sản và tỷ suất lợi nhuận thu hẹp trong vòng chưa đầy hai tháng. Cùng với quan điểm của ban lãnh đạo, chúng tôi cũng hạ dự báo LNST năm 2023 xuống 34% do: (1) giá cá tra khó khăn kéo dài hơn dự kiến; và (2) số lượng đơn đặt hàng từ thị trường Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Trong Q1/2023, ANV đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1,2 nghìn tỷ đồng (-5% svck) và 92 tỷ đồng (-55% svck), hoàn thành 22% và 36% kế hoạch mới về doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế cho cả năm. Do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại và khả năng thâm nhập vào thị trường Mỹ, ANV chịu mức giảm doanh thu thấp hơn so với VHC (-32% svck) và IDI (-6% svck). Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường yếu nên giá bán trung bình của ANV giảm xuống 2,2 USD/kg (-5% so với quý trước, -5% svck), đây là quý giảm thứ ba liên tiếp. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự phục hồi sẽ bắt đầu vào cuối Q4/2023 hoặc đầu năm 2024. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần của ANV đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và lợi nhuận ròng đạt 465 tỷ đồng (-31% svck), tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ cải thiện trong Q4/2023. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+8% svck) và 611 tỷ đồng (+32% svck).