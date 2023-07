Đại gia Việt chi bao nhiêu tiền cho thú chơi chim cảnh?

Trong giới chơi chim cảnh ở Hà Nội, có lẽ không ai không biết đến doanh nhân Dương Văn Chương (hay còn gọi Chương Tailor). Chương Tailor là ông trùm complet, veston cao cấp đồng thời được mệnh danh là "Vua chơi chim màu đất Bắc. Ảnh: Dân trí Vị đại gia trong ngành thời trang nổi tiếng với bộ sưu tập chim cảnh quý trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh: Pháp luật và Đời sống Bộ sưu tập của đại gia Chương Tailor nổi tiếng với những chú chim cảnh có một không hai trên thị trường. Anh sưu tầm rất nhiều chim đột biến và chúng đều là những chú chim đột biến tự nhiên, không hề trải qua sự can thiệp nhân tạo. Ảnh: FBNV Đặc biệt, anh Chương còn bạo tay chi tới nửa tỷ để mua 4 chú hoàng khuyên độc nhất Việt Nam. Ảnh: FBNV Chơi chim cảnh đẹp và hiếm nên lồng chim của anh Chương cũng thuộc dạng đẳng cấp, đắt đỏ bậc nhất. Ảnh: Dân trí Trung bình một chiếc lồng đục thủ công, chạm khắc tinh xảo có giá từ 30 - 250 triệu đồng, tính cả bộ sưu tập lồng của anh Chương cũng lên tới 10 tỷ. Ảnh: Dân trí Cũng có niềm đam mê chim cảnh, anh Tuấn Anh (Nghệ An) sở hữu một bộ sưu tập chim chào mào đột biến tiền tỷ. Ảnh: Arttimes Bộ sưu tập chim cảnh của Tuấn Anh lên tới 100 con, đa dạng về màu sắc. Ảnh: Thuonghieusanpham Giá chào mào đột biến dao động từ 20-50 triệu đồng/con, một số con đặc biệt giá lên đến 70-500 triệu đồng/con. Ảnh: Thuonghieusanpham Chú chim chào mào đắt giá nhất trong trại của Tuấn Anh khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Arttimes Anh Trần Hữu Vinh (ngụ xã Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) sở hữu bộ sưu tập chim chào mào đột biến trị giá 7 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí Trang trại chim chào mào đột biến của Hữu Vinh là một trong những trại đầu tiên và quy mô thuộc hàng lớn nhất miền Tây với diện tích hơn 1.500m2. Ảnh: Dân trí Trại của Hữu Vinh nuôi các loài chim chào mào đột biến như: chào mào bạch tạng, xám trắng, xám nhạt; chào mào Indo; chào mào Indo lai bạch tạng... Tất cả đều thuộc hàng cực quý hiếm. Ảnh: Dân trí Video: Tại sao chim cánh chụt New Zealand đẻ trứng

