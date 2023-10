Chứng khoán ngày 9/10: HT1, HSG và LAS được khuyến nghị ra sao?

HT1 (Khuyến nghị Nắm giữ): Lợi nhuận cải thiện trên nền giá than thấp

Chứng khoán Mirae Asset : Trong 6T2023, doanh thu của HT1 giảm về mức 3,941 tỷ (-14.3% CK) với sản lượng đạt 2.7 triệu tấn (- 18% CK), nhưng lợi nhuận ròng (LNR) ghi nhận lỗ nhẹ, ở mức 26 tỷ (sv. 167 tỷ trong 1H22). Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá tín hiệu tích cực trong Q2/2023 khi LNR của HT1 đã quay lại mức dương 58.7 tỷ (- 56.8% CK). Với thương hiệu lâu đời cũng như chất lượng được khẳng định, sản lượng của HT1 suy giảm ít hơn so với các đối thủ trong ngành. Trong kỳ vọng thị trường năm 2024 hồi phục, chúng tôi đánh giá HT1 sẽ có sự cải thiện sớm hơn các đối thủ cạnh tranh và có thể quay về mức hiệu suất lò quanh 85% (so với ước tính 79% năm 2023).

Trong năm 2022, xung đột Nga – Ukraine đã khiến giá than tăng từ mức dưới USD100/tấn năm 2020 lên mức USD300/tấn vào 2H22, qua đó khiến biên lợi nhuận gộp của HT1 trong Q1/2023 giảm mạnh từ mức trung bình 16%-17% giai đoạn 2017 – 2019 xuống chỉ còn quanh 4.1%.

Hiện tại nhu cầu than thế giới đã đi vào bình ổn, do dó chúng tôi ước tính giá than sẽ tiếp tục xu hướng hạ nhiệt trong 2H23 và 2024. Chúng tôi ước tính giá than cốc Indonesia 6,300kcal năm 2024 sẽ ở mức quanh USD120 – 130/tấn (sv. trung bình USD185/tấn trong Q3/2023), qua đó cải thiện tối thiểu 3% biên lợi nhuận gộp trong năm 2024.

Mặc dù ngành xi măng Việt Nam dư cung gấp hai lần nhu cầu, nhưng sản lượng xi măng cung ứng trong phía Nam thường chỉ đáp ứng được 60-65% nhu cầu. Do đó, trong bối cảnh nhu cầu suy giảm thì các công ty xi măng phía Nam vẫn sẽ có mức giảm ít hơn phía Bắc, vốn tập trung nhiều các nhà máy xi măng.

Chúng tôi dự phóng sản lượng của HT1 trong năm 2023F và 2024F lần lượt đạt 5.8 triệu tấn (-12% CK) và 6.23 triệu tấn (+8% CK). LNR dự phóng cho năm 2023F đạt 89 tỷ (-58% CK) và sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024, ước đạt 325 tỷ (+264% CK).

Với cơ cấu tài chính lành mạnh và không có nợ dài hạn, nhưng trong thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục, HT1 vẫn đối diện với rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu VND 14,500/cp (Upside: +4.3%) dựa trên phương pháp FCFE.

HSG (Khuyến nghị Mua): Bông sen vàng

Chứng khoán KB Việt Nam : Trong quý 3 NĐTC 2022-2023 HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,645 tỷ đồng (- 29% YoY), lợi nhuận gộp đạt 892 tỷ đồng (-44% YoY). Sau khi trừ hết tất cả chi phí, lợi nhuận ròng còn lại chỉ khoảng 14 tỷ đồng (-95% YoY) và (-95% QoQ). Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng chỉ còn 10.1% (giảm 2.8 điểm % so với quý trước) do giá bán nội địa và xuất khẩu đều giảm.

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ nội địa của HSG sẽ có sự phục hồi đáng kể từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024 với các nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất và xây dựng trong nước. Bên cạnh đó kênh xuất khẩu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ tập khách hàng rộng khắp và giá bán cạnh tranh hơn so với giá bán của thị trường Mỹ và EU.

Với việc giá HRC liên duy trì mức nền thấp liên tục trong thời gian dài từ giữa năm 2022 sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp sản xuất thép gia tăng nhập nguyên vật liệu ở mức giá thấp, giúp cải thiện Biên lợi nhuận gộp khi giá bán các sản phẩm thép và tôn mạ tăng trở lại.

Dựa trên những triển vọng về hoạt động kinh doanh cũng như giả định về sản lượng tiêu thụ, của HSG, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho HSG là 24,700 VND/cổ phiếu, tương đương upside 34.9% so với mức giá đóng cửa ngày 05/10/2023.

LAS: Triển vọng khả quan cho thị trường phân bón

Chứng khoán Vietcap: Chúng tôi cập nhật thông tin về CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) sau báo cáo ngày 30/03/2021 của chúng tôi.

Năm 2022, doanh thu ròng của LAS đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+13% YoY), chạm mức cao nhất trong vòng 4 năm qua của công ty. KQKD cao chủ yếu nhờ (1) giá bán phân bón tăng cao, và (2) nỗ lực của LAS trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, và mở rộng sang các thị trường mới trong bối cảnh nhu cầu phân bón trong nước giảm.

LAS đặt kế hoạch LNTT năm 2023 đạt 120 tỷ đồng (+7% YoY) bất chấp khó khăn của thị trường trong quý 1/2023. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này khả thi nhờ (1) quan điểm lạc quan của chúng tôi về thị trường phân bón trong nửa cuối năm 2023, và (2) KQKD 9 tháng đầu năm 2023 tích cực của LAS.

Vì quý 4 thường là mùa cao điểm của ngành phân bón, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu phân bón trong nước sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, giá urê đã giảm xuống mức phù hợp hơn với người nông dân, trong khi giá nông sản (đặc biệt là gạo) vẫn đang ở mức cao.

Chúng tôi cũng cho rằng việc thuế xuất khẩu phân bón NPK trở về 0% từ 15/07/2023 sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của LAS - nhất là trong bối cảnh công ty đang tích cực mở rộng sang các thị trường quốc tế.

Doanh thu sơ bộ 9 tháng đầu năm 2023 của LAS đạt 3 nghìn tỷ đồng (+19% YoY) — đạt 92% kế hoạch năm 2023.

LAS hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt là 14,8 lần — giảm 15% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành mà chúng tôi theo dõi là 17,6 lần.