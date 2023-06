Chứng khoán ngày 8/6: VNM, TNG và VHM được khuyến nghị thế nào?

VNM (Khuyến nghị Nắm giữ): Tiếp tục gặp khó trong thị trường cạnh tranh



Chứng khoán KB : Kết thúc 1Q2023, VNM đạt doanh thu thuần 13,954 tỷ đồng tăng nhẹ 0,1% mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn, sức mua còn rất yếu, chấm dứt 3 quý liền tăng trưởng doanh thu âm. Mặc dù vậy BLNG vẫn duy trì ở mức khá thấp 38.8% do lượng hàng tồn kho giá cao từ những quý trước vẫn còn, chúng tôi dự đoán BLNG của VNM sẽ tăng nhẹ ở những quý tiếp theo. LNST chỉ đạt 1,906 tỷ đồng (-16.5% yoy) do nhiều chi phí như chi phí lãi vay, SG&A nhẹ trong kỳ.

Thị trường nội địa tiếp tục gặp nhiều khó khăn như chúng tôi đã dự báo, sức mua suy giảm nên mặc dù là mặt hàng thiết yếu nhưng VNM cũng không tránh khỏi khó khăn. Tổng doanh thu nội địa đạt 11,491 tỷ đồng (MCM đạt 734 tỷ đồng) giảm nhẹ 1% yoy. Điểm sáng nằm ở MCM tiếp tục tăng trưởng ổn định, cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt bắt đầu đạt hiệu quả với 652 cửa hàng trên toàn quốc.

Doanh thu nước ngoài đạt 1.225 tỷ đồng (+7,5% yoy) chấm dứt đà giảm. Thị trường xuất khẩu hồi phục trên nền thấp với nhu cầu trở lại của thị trường Trung Đông, sữa VNM dần được ưa chuộng tại các thị trường châu Á. Các chi nhánh nước ngoài đều tăng trưởng ổn định, AngkorMilk tại Campuchia tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số.

Chúng tôi dự phóng KQKD năm 2023 của VNM với doanh thu thuần đạt 62,536 tỷ đồng (+4% yoy), LNST đạt 8,929 tỷ đồng (+4.1% yoy). Chúng tôi đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu VNM với giá mục tiêu 72.000 VND/cổ phiếu.

Chúng tôi cho rằng ngành sữa năm 2023 sẽ tăng trưởng với tốc độ rất chậm do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi sức mua suy yếu, ngành sữa tăng trưởng chậm trong khi VNM cũng khó giành lại quá nhiều thị phần dự báo KQKD của VNM sẽ tiếp tục gần như đi ngang, tăng trưởng rất ít. Chúng tôi dự phóng DTT của VNM đạt 62,356 tỷ đồng (+4% yoy), BLNG cả năm đạt 41% do giá sữa bột nguyên liệu giảm và kỳ vọng các nguyên liệu đầu vào khác cũng hạ nhiệt giá. LNST đạt 8,929 tỷ đồng (+4.1% yoy). Năm 2024, khi nền kinh tế phục hồi, sức mua hồi phục trở lại cũng là động lực giúp VNM thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn.

TNG (Khuyến nghị Trung lâp): Khả năng duy trì đơn hàng từ đối tác chiến lược là lợi thế trong thời điểm khó khăn

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) : KQKD Q1/2023 khả quan hơn mặt bằng chung ngành Dệt May. Doanh thu thuần và LNST Q1/2023 lần lượt là 1.335 tỷ đồng (+6%yoy) và 44 tỷ đồng (+14%yoy). TNG là doanh nghiệp niêm yết hiếm hoi trong ngành Dệt May ghi nhận tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong Q1/2023. Doanh nghiệp chủ động nhận các đơn hàng ở đơn giá thấp nhằm duy trì đơn hàng, đảm bảo việc làm giữ chân lao động và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

2023 dự kiến là một năm khó khăn đối với Dệt May Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu Dệt may 4T2023 chỉ đạt 11,5 tỷ USD (-20%yoy) trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc tại các thị trường lớn như Mỹ và EU suy giảm do lạm phát. Kì vọng về hồi phục trong 2H2023 -1H2024 sẽ đến từ: (1) nền thấp của 2H2022 và 1H2023; (2) lạm phát tại thị trường Mỹ tiếp tục đà hạ nhiệt; và (3) tận dụng lợi thế EVFTA đối với một số mặt hàng sợi và quần áo được hưởng thuế 0% từ năm 2023.

Dự phóng kết quả kinh doanh 2023. BVSC dự phóng Doanh thu thuần và LNST- CĐTS năm 2023 của TNG lần lượt là 6.883 tỷ đồng (+2%yoy) và 219 tỷ đồng (- 25%); lợi nhuận sụt giảm do: (1) doanh nghiệp chủ động giảm giá bán để duy trì đơn hàng; và (2) gánh nặng lãi vay lớn do doanh nghiệp vẫn duy trì D/A ở mức cao.

Định giá và Khuyến nghị. Sử dụng phương pháp FCFF và P/E để định giá mảng may, và phương pháp P/B để định giá mảng BĐS, BVSC đưa ra mức giá mục tiêu là 21.430 đồng/cp đối với cổ phiếu TNG. Mức giá đóng cửa của TNG tại ngày 06/06/2023 là 20.400 đồng/cp tương ứng với tiềm năng tăng trưởng +5%, vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với TNG ở mức giá này. TNG là cổ phiếu ngành Dệt May đáng chú ý trong thời gian tới vì: (1) doanh nghiệp có tệp khách hàng là đối tác chiến lược lâu năm, vì vậy khả năng duy trì đơn hàng tốt bất chấp thời điểm khó khăn chung của ngành; và (2) thông tin về ghi nhận doanh thu từ KCN Sơn Cẩm 1 có thể hỗ trợ về cả doanh thu và diễn biến giá cổ phiếu.

VHM (Khuyến nghị Mua): Doanh số bán hàng được hỗ trợ bởi hoạt động bán buôn

Chứng khoán KB : Doanh thu Quý 1/2023 của Vinhomes đạt 29.3 nghìn tỷ VND (+228%YoY) chủ yếu nhờ bàn giao tại dự án Ocean Park 2. Nếu tính cả các giao dịch bán buôn tại dự án Ocean Park 2 và 3 (được ghi nhận vào doanh thu tài chính) và dự án BCC, doanh thu đạt 42.5 nghìn tỷ VND (+198%YoY). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 11.9 nghìn tỷ VND (+162%YoY).

Trong quý 1/2023, Vinhomes đã bán được 2,300 sản phẩm (-76%YoY) với tổng giá trị hợp đồng đạt 15.7 nghìn tỷ VND (-5%YoY), trong đó 11.2 nghìn tỷ VND đến từ giao dịch bán buôn tại dự án Ocean Park 2 và Ocean Park 3 và 4.5 nghìn tỷ đồng từ giao dịch bán lẻ, phần lớn đến từ 223 căn tại dự án Ocean Park 3. Tổng giá trị hợp đồng đã bán và chưa ghi nhận doanh thu lũy kế tính đến cuối quý 1/2023 đạt 92.7 nghìn tỷ VND (+63%YoY).

Trong năm 2023, Vinhomes sẽ tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại hai dự án Ocean Park 2 và Ocean Park 3 và dự kiến mở bán hai dự án mới bao gồmVũ Yên (Hải Phòng) và Golden Avenue (Quảng Ninh), tùy thuộc vào điều kiện của thị trường. Chúng tôi ước tính tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm 2023 đạt 74.2 nghìn tỷ VND (-42%YoY), phần lớn đến từ dự án Ocean Park 2 và Ocean Park 3.