Chứng khoán ngày 5/7: ANV trung lập, VNM lên khả quan

ANV (Khuyến nghị Trung lập): Thời điểm xuất khẩu phục hồi vẫn chưa rõ ràng

Chứng khoán SSI : Luận điểm đầu tư: Dựa trên việc thời điểm xuất khẩu phục hồi chưa có dấu hiệu rõ ràng và tiềm năng tăng giá chỉ ở mức -2% (so với giá mục tiêu 36.700 đồng/cổ phiếu), chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu ANV từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP.

Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu thuần và LNTT năm 2023 lần lượt là 5,2 nghìn tỷ đồng (+6% svck) và 300 tỷ đồng (-61% svck). Kế hoạch LNTT đã được điều chỉnh giảm 40% từ 500 tỷ đồng (-35% svck) trong tháng 4/2023 xuống 300 tỷ đồng (-61% svck) trong cuộc họp tháng 6/2023, phản ánh quan điểm kém lạc quan hơn nhiều của ban lãnh đạo về sự phục hồi của kim ngạch xuất khẩu thủy sản và tỷ suất lợi nhuận thu hẹp trong vòng chưa đầy hai tháng. Cùng với quan điểm của ban lãnh đạo, chúng tôi cũng hạ dự báo LNST năm 2023 xuống 34% do: (1) giá cá tra khó khăn kéo dài hơn dự kiến; và (2) số lượng đơn đặt hàng từ thị trường Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Trong Q1/2023, ANV đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1,2 nghìn tỷ đồng (-5% svck) và 92 tỷ đồng (-55% svck), hoàn thành 22% và 36% kế hoạch mới về doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế cho cả năm. Do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại và khả năng thâm nhập vào thị trường Mỹ, ANV chịu mức giảm doanh thu thấp hơn so với VHC (-32% svck) và IDI (-6% svck). Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường yếu nên giá bán trung bình của ANV giảm xuống 2,2 USD/kg (-5% so với quý trước, -5% svck), đây là quý giảm thứ ba liên tiếp. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự phục hồi sẽ bắt đầu vào cuối Q4/2023 hoặc đầu năm 2024. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần của ANV đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và lợi nhuận ròng đạt 465 tỷ đồng (-31% svck), tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ cải thiện trong Q4/2023. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+8% svck) và 611 tỷ đồng (+32% svck).

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi ước tính lợi nhuận trong Q2/2023 có thể tăng nhẹ so với Q1/2023 và lợi nhuận ròng có thể đã chạm đáy trong Q1/2023 về giá trị tuyệt đối. Do mức nền cao của năm 2022 (đặc biệt là trong Q2/2022), chúng tôi cho rằng lợi nhuận ròng sẽ giảm đáng kể so với cùng kỳ trong Q2/2023. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi biến động của giá bình quân hoặc sản lượng tiêu thụ tại Mỹ hoặc Trung Quốc, vì các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến các cổ phiếu ngành cá tra trong ngắn hạn.

PVT (Khuyến nghị Mua): Mảng vận tải tiếp tục hưởng lợi từ thị trường tàu chở dầu quốc tế

Chứng khoán MBS : Chúng tôi cho rằng khai thác thị trường quốc tế sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn 2023-2025 của PVT, với số chuyến cho thuê quốc tế của PVT trong năm 2023 sẽ tăng 22% so với cùng kỳ nhờ đội tàu hoạt động tại thị trường quốc tế tăng 11.4% và tỷ lệ huy động tăng 14%. Ngoài ra, giá cước bình quân neo cao ở đa phần các loại hình vận tải, giúp doanh thu mảng vận tải quốc tế của PVT dự báo tăng 25%/16% svck trong giai đoạn 2023-2024.

Trong năm 2023, PVT đặt kế hoạch đầu tư tàu cho công ty mẹ với mức đầu tư 164 triệu USD (65% là vốn vay), trong đó hầu hết là dự án chuyển tiếp, bổ sung chủng loại tàu. Tính đến thời điểm hiện tại, PVT đã hoàn thành gần một nửa các kế hoạch đầu tư tàu đặt ra trong năm nay đồng thời linh hoạt trong việc thực hiện các phương án. Chúng tôi cho rằng PVT sẽ mở rộng đội tàu lên 45 tàu trong năm 2023, nâng tổng trọng tải lên 25% svck từ đó tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải dầu trên thị trường quốc tế.

Chúng tôi dự báo doanh thu của PVT trong giai đoạn 2023-2024 lần lượt tăng trưởng 12.1% và 8.8% svck, trong đó doanh thu mảng vận tải tăng 14.6% và 10% svck, chiếm khoảng 77% tổng doanh thu. Lợi nhuận ròng trong năm 2023/2024 được dự phóng chỉ tăng nhẹ 2.1%/6.8% svck do không ghi nhận các khoản lãi từ thanh lý tàu lớn như năm 2022.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PVT, giá mục tiêu 26,800 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 15.5%, thị suất cổ tức 1.3%. Mức giá này phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về việc lợi nhuận duy trì khả quan trong giai đoạn 2023- 2024 so với mức nền cao của năm 2022 do cung tàu chở dầu thế giới tiếp tục thu hẹp trong khi cầu thế giới giữ đà tăng. Các rủi ro chính đối với khuyến nghị bao gồm: chi phí lãi vay tăng cao hơn dự kiến, giá cước cho thuê không cao như kỳ vọng và đội tàu mở rộng chậm hơn dự kiến.

VNM (Nâng khuyến nghị lên Khả quan): Lợi nhuận tăng trưởng trở lại

Chứng khoán SSI : Trong năm 2023, chúng tôi hiện ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 63,8 nghìn tỷ đồng (+6,4% svck) và 9,2 nghìn tỷ đồng (+7,3% svck). Trong năm 2024, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 67,8 nghìn tỷ đồng (+6,3% svck) và 10,2 nghìn tỷ đồng (+11,3% svck). Chúng tôi đang xem xét lại ước tính chi phí bán hàng cho năm 2023 và 2024 dựa trên các sáng kiến tái cơ cấu công ty sắp triển khai trong nửa cuối năm 2023.

Với mức giá 71.900 đồng/cổ phiếu, VNM đang giao dịch với P/E 2023 và 2024 lần lượt là 18,3x và 16,4x. Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF và giảm giả định WACC dựa trên môi trường lãi suất trong nước hạ nhiệt để đưa ra mức giá mục tiêu mới là 82.000 đồng/cổ phiếu (từ 74.700 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 14%. Dựa trên ước tính tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2023-2024 khả quan hơn so với thị trường chung, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với VNM từ TRUNG LẬP lên KHẢ QUAN.

Mặc dù chúng tôi cho rằng lợi nhuận của VNM sẽ quay trở lại xu hướng tăng trưởng dương trong các quý tới nhờ chi phí đầu vào thấp hơn, chúng tôi sẽ theo dõi sát xu hướng bán hàng của công ty và động thái của VNM trước những thách thức về thị phần và triển vọng dài hạn.