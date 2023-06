Chứng khoán ngày 5/6: Nên đầu tư cổ phiếu nào?

BVH (Khuyến nghị Trung lập): Hoạt động cốt lõi cải thiện

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) : Kết quả kinh doanh: Quý I/2023, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng, đạt 657 tỷ đồng (+5,12%) nhưng chủ yếu được kéo lại từ hoạt động đầu tư tài chính do hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi ghi nhận lỗ trong 6 năm liên tiếp. Doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng thấp hơn trung bình ngành.

Triển vọng chung thuận lợi cho sự phát triển của ngành bảo hiểm: Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng còn thấp trong điều kiện vĩ mô và nhân khẩu học của Việt Nam thuận lợi cho ngành bảo hiểm phát triển.

Vị thế dẫn đầu ngành bảo hiểm: BVH duy trì vị trí quán quân về thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và Top 2 mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Do đó, BVH có lợi thế vươn lên trở lại vị trí Top đầu ở cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Nền lãi suất ngân hàng đang tăng giúp tăng trưởng lợi suất đầu tư từ tiền gửi: Danh mục đầu tư của BVH có tới 64% giá trị là tiền gửi ngân hàng nhiều kì hạn. Khi lãi suất ngân hàng 2023 đang ở mức tăng cao là bộ đệm tốt cải thiện lợi suất đầu tư của BVH.

Nỗ lực chuyển đổi số để tiết chế chi phí vận hành, tăng trưởng LNTT: Hiện nay công ty vẫn tiếp tục nâng cấp kênh số để phục vụ khách hàng trong việc thanh toán và tra cứu sản phẩm. Số lượng giao dịch qua kênh online đã tăng trưởng 30% so với thời điểm cuối 2019.

Trong dài hạn, thoái vốn SCIC và nới room đầu tư nước ngoài tăng cơ hội sở hữu từ nước ngoài, cải thiện kinh doanh: Khi việc thoái vốn và nới room được thông qua, BVH có cơ hội mở rộng sở hữu từ đối tác chiến lược nước ngoài giúp nâng cao năng lực quản trị và đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi.

Chúng tôi dự phóng BVH có thể đạt 2.357 tỷ đồng LNTT năm 2023 (+17,2% yoy) và khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BVH với giá hợp lý là 46.159 đồng/cổ phiếu.

DBC (Khuyến nghị Nắm giữ): Kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023

Chứng khoán Agribank (Agriseco) : CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) là một công ty có vị thể đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam. Cổ phiếu DBC đã tăng 36% trong tháng 5 và trước đó cũng đã được khuyến nghị trong báo cáo danh mục tháng và chiến lược đầu tư Q2 của chúng tôi. Gần đây, giá lợn hơi tiếp tục tăng tốt trong khi giá TACN hạ nhiệt giúp kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ của DBC trong năm 2023, chúng tôi xin kính gửi quý nhà đầu tư một số thông tin cập nhật về doanh nghiệp như sau:

Cập nhật KQKD: Sau khi gặp nhiều thách thức trong năm 2022 với LNST chỉ đạt 5,2 tỷ đồng. Bước sang Q1.2023, DBC tiếp tục đối mặt với khó khăn khi doanh thu đạt 2.402 tỷ đồng (giảm 18% yoy) và LNST âm 321 tỷ đồng do giá nguyên liệu TACN vẫn ở mức cao và giá lợn hơi trên thị trường chạm đáy. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng KQKD của DBC có thể dần phục hồi từ Q2 năm nay nhờ:

Giá nguyên liệu TACN hạ nhiệt: Giá nguyên liệu TACN như ngô, lúa mì, đậu tương đã bắt đầu hạ nhiệt từ nửa cuối năm 2022, và đang tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2023 nhờ (1) Các nước dần khôi phục sản lượng sản xuất và xuất khẩu; (2) Giá phân bón, vật tư nông nghiệp đang giảm khoảng 50% so với cùng kỳ.

Kỳ vọng giá lợn hơi chạm đáy và dần phục hồi: Giá lợn hơi gần đây đã tăng lên mức 60.000 đồng/kg. Chúng tôi kỳ vọng giá lợn hơi đã tạo đáy và tiếp tục xu hướng phục hồi trong năm 2023 bởi (1) Nhu cầu tăng trở lại khi ngành du lịch dịch vụ tiếp đà hồi phục trong năm 2023; (2) Nguồn cung từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh sau giai đoạn dài thua lỗ bởi giá TACN tăng mạnh trong khi giá lợn hơi ở mức thấp; (3) Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng tới nguồn cung trên thị trường.

Kỳ vọng KQKD 2023 tăng trưởng trên mức nền thấp: DBC đặt kế hoạch kinh doanh 2023 với LNST đạt 569 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2022 chỉ 5,2 tỷ đồng, trên cơ sở giá lợn hơi trung bình năm 2023 đạt 55.000 đồng/kg. Trong khi hiện nay giá lợn trên thị trường đã phục hồi lên mức 60.000 đồng, tạo điều kiện thuận lợi để DBC có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Ngoài ra, phần điều chỉnh giảm doanh thu và LN từ mảng BDS trong năm 2022 có thể được ghi nhận trong năm 2023 qua đó hỗ trợ KQKD năm nay.

Cổ phiếu DBC đã tăng 36% trong tháng 5, với những thông tin tích cực hiện tại, xu hướng tăng của cổ phiếu có thể tiếp diễn. Agriseco Research kỳ vọng KQKD của DBC đã chạm đáy trong Q1.2023 và bắt đầu phục hồi trong năm 2023 nhờ giá lợn hơi tăng trở lại và giá nguyên liệu TACN hạ nhiệt. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu DBC với giá mục tiêu là 22.000 đồng/cp (upside 10%).

HDG (Khuyến nghị Trung lập): Chờ đợi chính sách mới cho điện gió

Chứng khoán VNDirect : HDG ghi nhận doanh thu Q1/23 đạt 956 tỷ đồng (+40% svck) và LN ròng đạt 303 tỷ đồng (+24% svck), hoàn thành lần lượt 26,1%/26% dự báo cả năm của chúng tôi. Mảng năng lượng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 543 tỷ đồng (+14% svck, chiếm 56,8% tổng doanh thu) chủ yếu nhờ sản lượng thủy điện tăng 22% svck.

Mảng BĐS cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng đạt 312 tỷ đồng (+148% svck) do HDG đã bàn giao 13 căn tại dự án Charm Villas. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng BĐS của HDG đạt 41% trong Q1/23 – thấp hơn nhiều so với mức 79% trong Q1/22 do HDG ghi nhận thêm tiền sử dụng đất cho dự án Charm Villas.

HDG có kế hoạch mở bán giai đoạn 3 của dự án Charm Villas trong Q3/23 đây là động lực chính đóng góp cho doanh thu mảng BĐS của HDG giai đoạn 2023-24. 2 dự án BĐS Green Lane (quận 8, TP HCM) và Hado Minh Long (Thủ Đức, TP HCM) hiện vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Như vậy, sau khi hoàn tất mở bán dự án Charm Villas, phân khúc BĐS nhà ở của HDG sẽ gặp khó khăn do thiếu các dự án lớn tiềm năng sắp triển khai.

Theo dự báo mới nhất của Viện Nghiên cứu Quốc tế Khí hậu và Xã hội (IRI), hiện tượng El Nino có khả năng cao diễn ra từ tháng 5/2023, kéo theo sản lượng điện của HDG năm 2023-24 giảm lần lượt 26%/5% svck. Ngoài ra, ngày 15/5/2023, Quy hoạch phát triển điện VIII (QHĐ 8) đã chính thức được phê duyệt trong đó ưu tiên phát triển NLTT, đặc biệt đẩy mạnh điện gió. Theo đó, HDG có 5 dự án điện gió mới đã được đưa vào QHĐ 8. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc triển khai các dự án này phụ thuộc nhiều vào cơ chế giá mới cho NLTT mà hiện tại vẫn chưa rõ ràng.