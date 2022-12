Chứng khoán ngày 5/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DXS với giá mục tiêu 10.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) dù điều chỉnh giảm 61% giá mục tiêu xuống còn 10.000 đồng/CP.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) điều chỉnh giảm 51% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 do triển vọng doanh thu chững lại (đặc biệt trong giai đoạn 2022-2023), (2) nâng giả định WACC thêm 0,9 điểm % và (3) chúng tôi áp dụng chiết khấu 30%.

VCSC điều chỉnh giảm 57% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 415 tỷ đồng (-23% YoY) khi dự phóng doanh thu thấp do giao dịch BĐS nhìn chung chững lại cũng như chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) và chi phí lãi vay cao sẽ dẫn đến mức lỗ ròng 3,4 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 596 tỷ đồng (+44% YoY) nhờ chi phí SG&A giảm. Dự phóng doanh thu sẽ duy trì ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm 2023 và bắt đầu phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2023.

Ngoài ra, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2026 đạt 15% do kỳ vọng vị thế dẫn đầu thị trường của DXS sẽ hỗ trợ đà phục hồi mạnh khi các giao dịch BĐS phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2023.

DXS hiện có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng các năm 2022/2023 lần lượt là 7,9 lần/5,5 lần (dựa theo dự báo) so với trung bình các công ty cùng ngành trong khu vực các năm 2022/2023 là 9,2 lần/9,5 lần (theo dữ liệu từ Bloomberg), nhờ vào lợi thế cạnh tranh trong nước mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng dài hạn vững chắc.

Giá cổ phiếu của DXS đã giảm 62% trong 3 tháng qua do tâm lý nhà đầu tư kém tích cực đối với ngành BĐS khi lãi suất tăng cao hơn dự kiến và các lo ngại liên quan đến room tín dụng hạn chế tại các ngân hàng. Trong khi đó, thanh khoản giao dịch thấp của DXS đã ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu của công ty.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Rủi ro pha loãng từ cấu trúc mạng lưới môi giới; trì hoãn mở bán các dự án môi giới chính.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 5/12?

Khuyến nghị khả quan cho REE với giá mục tiêu 85.900 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu đối với CTCP Cơ điện lạnh (REE) xuống 85.900 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN.

VCSC đánh giá tích cực tiềm năng mở rộng công suất của REE trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đầy hứa hẹn của Việt Nam nhờ mở rộng công suất năng lượng mặt trời lắp mái và điện gió trên bờ, cũng như kế hoạch tham vọng của REE là tăng gấp đôi doanh thu lên 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới so với dự báo là khoảng 600 triệu USD vào năm 2026.

Giá mục tiêu thấp hơn là do (1) tổng LNST dự phóng giai đoạn 2022-2026 thấp hơn và (2) các giả định về chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ cao hơn lần lượt là 100 điểm cơ bản và 200 điểm cơ bản

VCSC điều chỉnh giảm dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 do (1) ghi nhận lãi suất cao hơn, dẫn đến mức giảm 3% tổng lợi nhuận dự phóng của mảng năng lượng và (2) giảm 9% tổng lợi nhuận của mảng M&E sau tiến độ xây dựng dự án chậm. Những yếu tố này ảnh hưởng đến dự báo tổng LNST cao hơn 5% đối với mảng cho thuê văn phòng của REE.

Dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS 21% trong giai đoạn 2021- 2026, được thúc đẩy bởi sự đóng góp từ 500 MW công suất điện gió, 438 MWp công suất điện mặt trời trên mái nhà và tòa nhà Etown 6 đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm 2023.

VCSC cho rằng mức định giá của REE là hấp dẫn với P/E 2023 là 10,6 lần, tương ứng với PEG là 0,5 dựa theo CAGR EPS 19% giai đoạn 2021-2024.

Yếu tố hỗ trợ: Sản lượng cao hơn dự kiến từ danh mục thủy điện vào năm 2023. Rủi ro: Phê duyệt/M&A nhà máy điện gió mới vào năm 2023 chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua DGW với giá mục tiêu 55.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Giảm giá mục tiêu thêm 35% đối với DGW nhưng duy trì khuyến nghị MUA vì giá cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 40% trong 2 tháng qua.

Giảm giá mục tiêu do (1) giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023- 2025 thêm 31% do VCSC dự báo nhu cầu ĐTDĐ và laptop từ các cá nhân sẽ yếu hơn trong giai đoạn này cũng như nhu cầu số hóa từ các doanh nghiệp thấp hơn trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và (2) tăng giả định WACC do phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu (ERP) cao hơn. Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023.

Yếu tố hỗ trợ: Nguồn cung iPhone toàn cầu phục hồi nhanh hơn và mạnh hơn dự kiến; M&A gia tăng giá trị giúp mở rộng danh mục sản phẩm của DGW; đạt được ít nhất 10% thị phần cho các thương hiệu thiết bị gia dụng mới.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Mất hợp đồng với các thương hiệu lớn như Xiaomi và Apple; nguồn cung iPhone toàn cầu phục hồi chậm hơn dự kiến; chi tiêu của người tiêu dùng đối với hàng hóa kỹ thuật yếu hơn dự kiến.