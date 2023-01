Chứng khoán ngày 4/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua LHG với giá mục tiêu 41.000 đồng/cp



CTCK Vietcombank (VCBC) : CTCP Long Hậu (LHG) đang kinh doanh 3 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 370 ha tại Long An – Ngay cạnh TP.HCM và cảng Hiệp Phước. Tổng diện tích có thể cho thuê còn lại hơn 50 ha.

LHG đang xin cấp phép thêm 290 ha khu công nghiệp: Long Hậu 3.2 (90 ha tại Long An) và An Định (200 ha tại Vĩnh Long). Hiện đang sở hữu hơn 100.000 m2 nhà xưởng xây sẵn tại Long An, khu công nghiệp Đà Nẵng và đang tiếp tục mở rộng.

Luận điểm đầu tư dành cho LHG là Tài chính lành mạnh với tỷ lệ D/A chỉ 5% với lượng tiền mặt dồi dào.

Bên cạnh đó, Long Hậu 3.1 còn hơn 50ha đất trống với 20ha có thể cho thuê ngay. Giá cho thuê đạt mức cao với 250 USD/m2 /kỳ thuê với tiềm năng lớn thu hút các nhà đầu tư làm trung tâm phân phối, nhà xưởng, và sản xuất phục vụ thị trường nội địa.

100.000 m2 nhà xưởng đem về dòng tiền ổn định và đang tiếp tục mở rộng.

Thêm vào đó, LHG sở hữu 11,69 ha tại Đà Nẵng và 11ha tại Long Hậu 3.1 sẵn sàng có thể xây nhà xưởng. Dòng tiền hiện tại đem về hàng năm đạt hơn 100 tỷ đồng. Long Hậu 3.2 (90ha) và An Định (200ha) sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh trong dài hạn của LHG.

Với dự phóng năm 2023 doanh thu thuần 744 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 297 tỷ đồng, VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu LHG với mức giá mục tiêu 41.000 đồng/CP.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 4/1?

Khuyến nghị mua IDC với giá mục tiêu 59.400 đồng/cp

CTCK Vietcombank (VCBS): Tổng công ty IDICO (IDC) là công ty có gốc nhà nước, được cổ phần hóa từ năm 2011. IDC hoạt động trên các mảng như KCN, BĐS dân cư, Sản xuất và phân phối điện, xây lắp CSHT…

IDC là một trong các nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam bên cạnh Becamex, VSIP, KBC, Viglacera với 3,200ha đang cho thuê/sẵn sàng cho thuê và dự kiến hơn 1.000ha đang xin cấp phép.

Luận điểm đầu tư: Diện tích sẵn sàng cho thuê lớn lên tới hơn 720ha chủ yếu tại Long An, BR-VT, Bắc Ninh và Thái Bình. KCN Hựu Thạnh IP và Phú Mỹ 2& 2 MR còn nhiều quỹ đất nhất và đang thu hút khá nhiều dòng vốn với giá cho thuê rất tốt lên tới 125 – 135 USD/m2 , các KCN như Quế Võ 2 và Cầu Nghìn cũng bắt đầu chứng kiến sự tăng trưởng nhanh trong nhu cầu và đang được đẩy nhanh GPMB, dự kiến 2023 sẽ hoàn thành.

Sở hữu giấy phép phân phối điện trong KCN Nhơn Trạch I, V và KCN Hựu Thạnh đồng thời sở hữu công suất 114 MW thủy điện đem lại dòng tiền ổn định hàng năm và có động lực tăng trưởng dựa trên diện tích cho thuê mới khá nhanh của KCN Hựu Thanh, Thủy điện Dak Mi 3 đã khắc phục xong sự cố vào Q4.2022.

Có thể phát triển điện áp mái bán trong nội khu mà không cần tới chính sách giá bán của EVN. IDC đang có kế hoạch lắp 150 MWp tới 2025.

Ngoài ra, Công ty còn có kế hoạch xây dựng hơn 100ha nhà xưởng. Bắt đầu với 4,96ha tại KCN Nhơn Trạch I và 9,3ha tại KCN Hựu Thạnh dự kiến cho thuê từ 2023; cùng Dòng tiền đều từ việc thu phí đường bộ của công ty con HTI tại trạm thu phí An Sương – An Lạc (tới năm 2033) và QL51.

Với dự phóng năm 2023 doanh thu thuần 7.664 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.970 tỷ đồng, VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu IDC với mức giá mục tiêu 59.400 đồng/CP.

Khuyến nghị nắm giữ PNJ với giá mục tiêu 92.200 đồng/cp

CTCK MB (MBS): Lũy kế 11 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) lần lượt đạt 31.063 tỷ đồng (tăng 85,4% so với cùng kỳ) và 1.639 tỷ đồng (tăng 96,1% so với cùng kỳ). Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành xuất sắc 120% kế hoạch doanh thu và 124% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Mảng bán lẻ lũy kế 11 tháng tăng 92,3% so với cùng kỳ. Doanh thu sỉ tăng 71,6% so với cùng kỳ trên nền thấp của 2021 – thời điểm các cửa hàng nhỏ lẻ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19. Doanh thu vàng 24K tăng 84,8% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/11/2022, PNJ đã có tổng cộng 362 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành. Hệ thống PNJ có 362 cửa hàng độc lập bao gồm 341 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver (+287 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+12 SiS), 5 cửa hàng Style by PNJ (+27 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Watch (+84 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

MBS khuyến nghị nắm giữ và thay đổi giá mục tiêu của PNJ lên 92.200 đồng/cổ phiếu (+12% tăng giá, sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền).

Các yếu tố thúc đẩy giá: (1) Hưởng lợi khi tầng lớp trung lưu tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng (2) Tiếp tục mở rộng chiếm lĩnh thị phần Mảng bán lẻ, (3) Đổi mới, tái cơ cấu, áp dụng chuyển đổi số, triển khai nhiều chương trình nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Rủi ro đầu tư: Kinh tế Việt Nam phải đối mặt với các yếu tố gây nên áp lực lạm phát có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với mặt hàng xa xỉ.

Tuy khả năng xảy ra không cao, rủi ro dịch bệnh vẫn còn hiện hữu khi có thể xuất hiện 1 biến chủng kháng vắc xin, khiến các lệnh giãn cách xã hội được tái áp dụng. Nếu trường hợp này xảy ra, ngành bán lẻ sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể tương tự như năm 2021.