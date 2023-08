Chứng khoán ngày 3/8: BSR trung lập, NT2 và BVH khả quan

BVH (Khuyến nghị Khả quan): Thu nhập tài chính cao giúp giảm ảnh hưởng từ việc chi phí bồi thường tăng mạnh



Chứng khoán VietCap : Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã công bố KQKD hợp nhất nửa đầu năm 2023 với tổng phí bảo hiểm gốc đạt 21 nghìn tỷ đồng (-0,5% YoY) và LNTT đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+12,9% YoY), lần lượt hoàn thành 45% và 49% dự báo năm 2023 của chúng tôi. Lợi nhuận trong nửa đầu năm 2023 phù hợp với dự báo của chúng tôi chủ yếu nhờ thu nhập tài chính ròng tăng 33,6% YoY, vượt xa mức tăng 41,1% YoY của lỗ từ HĐKD.

Phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ nửa đầu năm 2023 lần lượt đạt 16 nghìn tỷ đồng (-1,1% YoY) và 4,8 nghìn tỷ đồng (+1,9% YoY) phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi và lần lượt hoàn thành 45% và 46% dự báo cả năm của chúng tôi.

Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng trong nửa đầu năm 2023 lần lượt đạt 46,6% (+12,1 điểm % YoY) và 49,2% (-4,6 điểm % YoY). Ngoài ra, chi phí dự phòng toán học nửa đầu năm 2023 đạt 9 nghìn tỷ đồng (-10,6% YoY), hoàn thành 49% dự báo cả năm của chúng tôi.

Thu nhập tài chính ròng nửa đầu năm 2023 đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+33,6% YoY), hoàn thành 54% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi ước tính trái phiếu Chính phủ và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 91% tổng danh mục đầu tư của BVH. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 4,0% tổng danh mục đầu tư tính đến quý 2/2023.

NT2 (Khuyến nghị Mua): Kết quả kinh doanh sẽ gặp nhiều thử thách

Chứng khoán Phú Hưng: Trong nửa đầu năm 2023, Doanh thu thuần của công ty đạt 4,366 tỷ đồng (-7% YoY) và LNST giảm mạnh xuống còn 378 tỷ đồng (-28% YoY), lần lượt hoàn thành 53% và 56% so với dự báo của chúng tôi cho năm 2023F. Những mức sụt giảm này chủ yếu do giá bán điện trung bình giảm 5% và theo đó là Biên lợi nhuận gộp giảm do sự cạnh tranh gay gắt từ nhiệt điện than, vốn đã vượt qua tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào trên toàn quốc kể từ đầu năm 2023.

Dự phóng: Chúng tôi cho rằng trở ngại trong KQKD sẽ kéo dài trong cả năm 2023. Theo đó, Doanh thu thuần có thể giảm xuống 8,174 tỷ đồng (-7% YoY) và LNST có thể giảm mạnh xuống 671 tỷ đồng (-24.1% YoY). Kể từ quý 1 năm 2023, Biên lợi nhuận gộp đã giảm nhẹ khi giá bán (giá hợp đồng) sụt giảm bởi giá khí giảm và sản lượng bán cũng giảm do nhiệt điện than quay trở lại (nhờ chi phí đầu vào thấp) trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Tương tự, Tỷ suất lợi nhuận ròng đã bị bào mòn do chi phí hoạt động cao mặc dù chi phí lãi vay ở mức thấp, do các khoản vay giảm đáng kể qua các thời kỳ (tỷ lệ Nợ/VCSH là gần 7.5% vào ngày 30 tháng 6 năm 2023). Tuy nhiên, xét đến việc mảng thủy điện yếu kém có thể hỗ trợ cho CGM trong nửa cuối năm 2023, chúng tôi kỳ vọng Biên lợi nhuận gộp và Biên lợi nhuận ròng sẽ phục hồi nhẹ và ổn định ở mức 10% và 8% trong cả năm.

Điểm nhấn đầu tư: (1) Lợi nhuận có thể duy trì mức tăng trưởng đi ngang trong năm 2023F, bất chấp việc nhà máy phải tạm dừng trong thời gian dài để thực hiện đại tu. Đó là nhờ triển vọng tươi sáng của nhiệt điện, do hiện tượng La Nina đã qua đi từ đầu năm 2023 và cuốn đi ưu thế thuận lợi của thủy điện. Theo đó, chúng tôi dự báo tổng sản lượng có thể đạt khoảng 4,006 triệu kWh trong năm 2023F, gần tương đương với mức thực hiện trong năm 2022.

(2) Công ty đang tăng tốc giảm nợ và củng cố hoạt động kinh doanh trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Điều này cho phép công ty đảm bảo lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức cao trong tương lai.

Định giá & khuyến nghị: Sử dụng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 32,500 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 11%. Định giá này đã tính đến kế hoạch đại tu nhà máy của NT2 trong năm 2023, dự kiến kéo dài 44 ngày, khiến cho sản lượng chỉ đạt mức tương đương 2022 thay vì tăng trưởng như dự báo trước đó của chúng tôi.

Rủi ro: (1) Biến động bất lợi của giá khí tự nhiên; (2) Sự thay đổi bất lợi trong chính sách điều hành của chính phủ; (3) Rủi ro suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét.

BSR (Khuyến nghị Trung lập): Crack spread 2023 suy giảm sẽ bất lợi cho ngành công nghiệp lọc dầu nói chung và BSR nói riêng

Chứng khoán Vietcombank : KQKD Q2 kém khả quan. Diễn biến giá dầu thô và giá sản phẩm giảm, đặc biệt giá xăng giảm dẫn đến crack margin xăng giảm mạnh.

KQKD 6 tháng năm 2023 kém tích cực so với cùng kỳ, cụ thể doanh thu đạt 68.958 tỷ đồng (-21% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 2.235 tỷ đồng (-83% yoy). Tuy nhiên công ty đã vượt 129% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

1. Crack spread các sản phẩm lọc dầu được dự báo suy giảm trong năm 2023 gây bất lợi cho BSR. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu không tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế khó khăn cùng với giá dầu giảm là yếu tố khiến Crack spread giảm so với năm 2022.

2. Tuy nhiên BSR có lợi thế tiêu thụ sản phẩm ở mức cao như cùng kỳ năm 2022 do (1) BSR có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh về khả năng đàm phán mức Premium tốt hơn đối thủ cạnh tranh; (2) Kế hoạch dời bảo dưỡng tổng thể nhà máy sang năm 2024 giúp tối đa hóa nguồn cung sản phẩm trong bối cảnh nguồn cung nội địa thiếu hụt khi NSRP ngưng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng tổng thể 55 ngày.

Dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy đã được Chính phủ chấp thuận điều chỉnh vốn đầu tư

Chúng tôi đưa dự phóng giả định giá dầu Brent cho năm 2023 ở mức 79,54 USD/thùng. Chúng tôi dự phóng doanh thu 2023F đạt 132.964 tỷ đồng (-20% yoy), LNTT năm 2023F đạt 6.926 tỷ đồng (-56% yoy).