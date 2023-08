Cuộc sống lập dị khó tin của tỷ phú “vô gia cư”

Nicolas Berggruen là một nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ. Theo ước tính của Forbes, Nicolas Berggruen hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD. Ảnh: Forbes Tuy nhiên, Nicolas Berggruen được gọi là " tỷ phú vô gia cư" vì không sở hữu bất cứ bất động sản nào. Ảnh: Worldcrunch Nicolas Berggruen đã biến khoản vay 250.000 USD từ cha, một nhà sưu tập hội họa nổi tiếng, thành khối tài sản lớn, nhưng không chọn cuộc sống định cư trong những căn biệt thự cao cấp mà thích "nay đây mai đó" ở khách sạn. Ảnh: NY Post Tỷ phú sinh ra ở Pháp nhưng sống ở Mỹ này không mua hoặc thuê nhà, không sở hữu ô tô hay thậm chí là đồng hồ. Ông chỉ đem theo một ít đồ đạc trong một chiếc cặp tài liệu. Ảnh: Bloomberg Trong số tài sản ít ỏi mang theo người, Nicolas Berggruen có một chiếc điện thoại BlackBerry dùng để cập nhật thông tin về các công ty - công việc giúp ông trở nên giàu có. Ảnh: Getty Tỷ phú Berggruen từng sử dụng máy bay cá nhân Gulfstream IV để sống tại 14 thành phố khác nhau trong một tháng. Ảnh: Getty Berggruen mua những chiếc áo sơ mi thủ công có in chữ cái đầu trong tên mình và mặc chúng cho tới khi rách nát. Ảnh: The Sydney Morning Herald Trong một cuộc phỏng vấn, Nicolas thú nhận ông đã chán với việc kiếm được hàng tỷ USD. Thay vào đó, ông tìm cách để cho đi phần lớn tài sản của mình. Ảnh: Getty Ông đã ký cam kết cho đi ít nhất một nửa tài sản theo Giving Pledge do Warren Buffett và Bill Gates khởi xướng. Ảnh: Los Angeles Magazine Berggruen chưa từng lập gia đình nhưng ông có hai người con được sinh ra nhờ một người phụ nữ cho trứng và hai người phụ nữ mang thai hộ. Ảnh: Medium Và sau 16 năm, tỷ phú "lập dị" đã chuyển tới sống ổn định ở Los Angeles, Mỹ, mua nhà riêng để hai con nhỏ mới chào đời có được một cuộc sống ổn định và phát triển tốt. Ảnh: Medium Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn và chuyện chia tài sản. Nguồn: VTV24

