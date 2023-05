Chứng khoán ngày 30/5: Nên đầu tư cổ phiếu nào?

MIG (Khuyến nghị Mua): Doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân



Chứng khoán SBS: Kế hoạch LNTT của MIG tăng 75%, tăng vốn điều lệ vượt 2,000 tỷ.

Dù doanh thu năm 2022 có sự tăng trưởng mạnh tuy nhiên LNST cả năm chỉ đạt 159 tỷ giảm khoảng 28.7% so với năm 2021 do thu nhập hoạt động tài chính của tổng công ty giảm 22.7%.

Quý I năm 2023, MIC đã ghi nhận doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1,217 tỷ, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 937 tỷ, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, LNTT đạt 88.5 tỷ.

Sản phẩm có triển vọng nhất của MIC trong thời gian tới là sản phẩm về vi mô, bán cho khách hàng lớn, qua kênh. Thời gian qua MIC đã ký kết được với đối tác bưu điện để bán qua kênh phân phối, dự kiến lợi nhuận từ đây có thể lên đến hàng trăm tỷ.

MIC dự kiến tăng vốn điều lệ từ 1,644 tỷ lên 2,014 tỷ, thông qua việc phát hành gần 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (8.2 triệu cp) và phát hành cho CĐHH tỷ lệ 15% (25.9 triệu cp), đồng thời phát hành theo chương trình ESOP (2.8 triệu cp).

Hưởng lợi lớn từ môi trường lãi suất cao và TTCK phục hồi

Khác với nhiều doanh ngiệp bảo hiểm lựa chọn đầu tư phần lớn danh mục vào tiền gửi ngân hàng vốn mang tính an toàn cao, MIG áp dụng một chiến lược đầu tư linh hoạt. MIG dành một phần đáng kể của danh mục để đầu tư vào các loại tài sản khác như trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu nhằm mục đích tối ưu hóa lợi suất đầu tư.

Trong giai đoạn lãi suất ngân hàng tăng cao và thị trường chứng khoán đang trên đà phục hồi gần đây giúp doanh nghiệp đẩy mạnh được biên lợi nhuận.

Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm gần đây

Kênh bảo hiểm số đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng doanh thu với mức tăng ấn tượng 5 lần so với cùng kỳ, chiếm 20% doanh thu. Sản phẩm chiến lược phân phối qua kênh số là các sản phẩm bán lẻ như: bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới. Kết quả trên khẳng định MIC đã có những bước đi linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp xu hướng phát triển của ngành.

SBS nhận định: MIG là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, với sự uy tín đã được khẳng định. Với kết quả kinh doanh trong những năm gần đây duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh so với các đối thủ cùng ngành. Kết hợp với việc lãi suất trong thời gian tới có xu hướng giữ ở mặt bằng cao, chúng tôi đánh giá ngành bảo hiểm nói chung và MIG nói riêng sẽ được hưởng lợi nhất định. Cùng với đó, việc MIG luôn chú trọng đầu tư, triển khai chuyển đổi số điều này được chúng tôi đánh giá rất cao. Giá mục tiêu của MIG cao hơn khoảng 30% so với giá đóng cửa ngày ngày 26/5 của MIG ở mức 18,400 đồng/cp, do đó SBS đánh giá cổ phiếu MIG là Tích cực..

BVH (Khuyến nghị Khả quan): Tăng trưởng lợi nhuận sẽ phục hồi trong năm 2023 từ mức cơ sở thấp

Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi tăng 2,4% giá mục tiêu (TP) cho (BVH), lên 50.700 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN. Giá cổ phiếu BVH đã giảm khoảng 11% trong 3 tháng qua.

TP cao hơn là do (1) mức tăng lần lượt 3,4%/1,5% trong các dự báo của chúng tôi cho LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023/2024 và (2) tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2024, bù đắp cho (3) mức điều chỉnh giảm dự phóng P/B mục tiêu từ 1,83 lần xuống 1,80 lần.

Chúng tôi giảm 3,4% dự báo thu nhập ròng năm 2023 do (1) thu nhập tài chính ròng tăng 5,3% bù đắp cho (2) lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 5,8%. Khoản lỗ này tăng do chi phí G&A dự phóng tăng 7,5%.

Trong Báo cáo cập nhật gần nhất, chúng tôi đã bao gồm những tác động tích cực từ việc tăng trần lãi suất tiền gửi thêm 200 điểm cơ bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vào cuối năm 2022 đối với thu nhập tài chính năm 2023. Chúng tôi hiện nâng dự báo thu nhập tài chính ròng với kỳ vọng (1) BVH nâng tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn trong danh mục đầu tư trong quý 1/2023 và (2) hoàn nhập dự phòng cho giảm giá chứng khoán cao hơn dự kiến sẽ bù đắp cho áp lực giảm đối với thu nhập tài chính ròng từ nửa cuối năm 2023 do NHNN giảm trần lãi suất tiền gửi khoảng 100 điểm cơ bản trong 5 tháng đầu năm 2023.

Yếu tố hỗ trợ: (1) Chi phí bồi thường thấp hơn dự kiến; (2) tăng trưởng phí bảo hiểm cao hơn dự kiến.

Rủi ro: Thu nhập tài chính ròng thấp hơn dự kiến.

BID (Khuyến nghị Trung lập): Áp lực dự phòng giảm hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận năm 2023

Chứng khoán SSI : Chúng tôi điều chỉnh giảm khuyến nghị xuống Trung lập đối với cổ phiếu BID, mặc dù nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 50.130 đồng/cổ phiếu (từ 47.600 đồng/cổ phiếu), do chúng tôi (i) chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2024, (ii) tác động từ đợt phát hành riêng lẻ (9% vốn điều lệ trước thực hiện vào cuối năm 2024); và (iii) giảm P/B mục tiêu để phản ánh ROE sau phát hành riêng lẻ thấp hơn. Mặc dù tỷ lệ hình thành nợ xấu và Nợ nhóm 2 đặc biệt tăng nhanh trong Q1/2023, chúng tôi cho rằng tỷ lệ nợ xấu có thể được duy trì dưới 2% cho cả năm 2023 và 2024 nhờ bộ đệm dự phòng hiện tại.

Trong năm 2023 và 2024, chúng tôi dự báo BID có thể đạt lợi nhuận trước thuế lần lượt là 27,4 nghìn tỷ đồng (+19% svck) và 31,3 nghìn tỷ đồng (+14,4% svck). Động lực chính cho mức tăng trưởng mạnh trong năm 2023 là chi phí dự phòng được kiểm soát (+1,6% svck), trong khi động lực tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 sẽ đến từ NIM tăng lên 2,84% (+6 bps svck) và thu nhập phí tăng trưởng tốt (+20% svck).

Quan điểm ngắn hạn: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận svck có thể giảm nhanh trong Q2/2023 và Q3/2023 do mức nền cao trong năm 2022, điều này có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.