Chứng khoán ngày 29/9: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị phù hợp GEG với giá mục tiêu 23.300 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Điện Gia Lai (GEG) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi 64,2 triệu cổ phiếu (tương đương khoảng 20% tổng số cổ phần trước phát hành và 17% tổng số cổ phần sau phát hành).

Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu và giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại ngày phát hành. Cổ tức tiền mặt được đề xuất là 6% mệnh giá trong 6 năm. Thời hạn thực hiện quyền ít nhất sau 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Mục đích của đợt phát hành này là tăng vốn đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết cũng như bổ sung vốn lưu động. Việc phát hành dự kiến sẽ được hoàn thành trong quý 4/2022- quý 1/2023.

Ngoài ra, GEG dự kiến hoãn đợt phát hành cổ phiếu ESOP 9,1 triệu cổ phiếu cho đến tháng 4/2023.

VCSC hiện đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với GEG với giá mục tiêu là 23.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 25%.

Khuyến nghị mua NT2 với giá mục tiêu 30.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố đợt chi trả cổ tức còn lại của năm tài chính 2021 bằng tiền mặt trị giá 650 đồng/CP và ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 10/10/2022. Tổng mức chi trả cổ tức trong năm 2021 đạt 1.650 đồng/CP, tương ứng lợi suất cổ tức là 5%.

VCSC kỳ vọng lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong 6 tháng cuối năm do (1) giá thị trường điện (CGM) 8 tháng đầu năm tăng 37% YoY đạt 1.442 đồng/kWh và (2) NT2 đã chốt lượng khí chi phí thấp trong tháng 7 và 8 với giá 9,2 USD/MMBTU (-6% so với 6 tháng đầu năm 2022). Ngoài ra, NT2 có thể ghi nhận khoản bồi thường lỗ tỷ giá lên đến 340 tỷ đồng (+70% so với dự báo).

Trong tương lai, VCSC kỳ vọng lợi nhuận cốt lõi sẽ tăng trưởng mạnh và mức chi trả cổ tức đạt 2.000 đồng/CP (tương ứng lợi suất cổ tức là 6%) trong năm 2022.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho NT2 với giá mục tiêu là 30.000 đồng/CP, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Khuyến nghị mua VEA với giá mục tiêu 50.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) thông báo chia cổ tức tiền mặt trị giá 4.493,7 đồng/CP, tương ứng lợi suất 10%. Ngày chốt danh sách là ngày 31/10/2022 và ngày thanh toán là ngày 30/11/2022.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với VEA với giá mục tiêu 50.700 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 22,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 9,8%.