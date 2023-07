Chứng khoán ngày 28/7: Tiến độ bán hàng NLG gặp nhiều thách thức

LPB (Khuyến nghị Khả quan): Lợi nhuận quý 2/2023 thấp hơn so với kỳ vọng

Chứng khoán VNDirect : Trong Q2/23, tổng thu nhập HĐKD của LPB chỉ đạt 2.886 tỷ đồng, giảm 23% svck, ảnh hưởng bởi 20% giảm từ thu nhập lãi và 40% sụt giảm từ thu nhập ngoài lãi. Cụ thể, chi phí vốn của LPB tăng mạnh 2,8 điểm % svck và 82 điểm cơ bản sv quý trước lên 7,3% dưới tác động của môi trường lãi suất tăng cao.

Lưu ý thêm là LPB là một trong số các NHTM có tỷ lệ CASA thấp nhất trong ngành, khiến NH có ít sự chống chịu khi lãi suất tăng mạnh. Trong khi đó, lợi suất tài sản của LPB chỉ cải thiện được 1,19 điểm % svck và 29 điểm cơ bản sv quý trước lên 9,6%, từ đó làm NIM sụt giảm xuống 3% từ 4,3% trong Q2/22. Thu nhập ngoài lãi giảm 40% svck khi không còn sự đóng góp của thu nhập đột biến 356 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư trong Q2/22, cộng hưởng lên 23% sụt giảm của tổng thu nhập HĐKD trong Q2/23.

Trong bối cảnh các NHTM khác đang thực hiện cắt giảm tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp khó khăn, CIR của LPB tăng mạnh lên 51% từ 36% trong Q2/22. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng NH duy trì tại mức này trong nửa cuối năm khi NH đã mạnh mẽ thực hiện cắt giảm nhân sự 11% sv đầu năm trong 6T23. Trong khi đó, chi phí dự phòng Q2/23 giảm 17,5% svck, hoàn thành 31% dự phóng chi phí dự phòng cả năm của chúng tôi. Do đó, chất lượng tài sản NH đã có sự suy giảm khi tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,2% từ 1,5% tại cuối năm ngoái và tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 142% cuối 2022 còn 78%. Tổng lại tất cả, LN ròng của NH trong Q2/23 sụt giảm 51% svck còn 708 tỷ đồng.

Chúng tôi duy trì quan điểm LPB sẽ đạt được KQKD tốt hơn trong nửa cuối năm nay nhờ i) 2 lần cắt giảm lãi suất điều hành sẽ hoàn toàn hiệu lực trong nửa cuối 2023 ii) chi phí hoạt động giảm nhờ chính sách cắt giảm nhân sự mạnh mẽ trong 6T23 và iii) giảm áp lực trích lập dự phòng nhờ TT02 cho phép cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Cho năm 2023, chúng tôi kỳ vọng NH có thể đạt được mức LN ròng ~4.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% svck.

Chúng tôi hạ chi phí vốn từ 15% xuống 13,5% để phản ánh chi phí rủi ro và phần bù rủi ro thấp hơn nhờ CDS Việt Nam cải thiện sv đầu năm. Do đó, giá mục tiêu của chúng tôi tăng thêm 9,2% lên 19.100đ/cp (giá mục tiêu cũ: 17.400đ/cp). Tiềm năng tăng giá gồm (1) NIM cao hơn kỳ vọng và (2) phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến và (2) dự phòng nợ xấu cao hơn dự kiến.

NLG (Khuyến nghị Nắm giữ): Tiến độ bán hàng gặp nhiều thách thức

Chứng khoán Mirae Asset : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) báo cáo doanh thu 1H23 là 1.188 tỷ đồng (-35% YoY) và LNST của công ty mẹ là 127 tỷ đồng (+15% YoY). Phần lớn doanh thu báo cáo đến từ việc bàn giao Waterpoint, trị giá 931 tỷ đồng (88 căn). Mặc dù doanh thu báo cáo giảm khá mạnh nhưng LNST tăng nhẹ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn (từ 44% lên 61% YoY) của sản phẩm nhà phố và biệt thự của Waterpoint. Tính đến cuối tháng 6, doanh thu và LNST của công ty mẹ lần lượt đạt 75% và 78% so với kế hoạch tài chính và bằng 74% và 81% so với dự báo của chúng tôi. Do LNST tăng, lợi nhuận từ việc bàn giao căn hộ tại Mizuki (được ghi nhận vào thu nhập từ Công ty LDLK) đóng góp 115 tỷ đồng (6T22: 2,5 tỷ đồng) vào LN 6T23, tương đương 88% dự báo của chúng tôi (130 tỷ đồng).

Mặt khác, pre-sales gây thất vọng khi chỉ đạt 867 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 8.410 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2022. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với công ty, khi để hoàn thành kế hoạch tài chính năm công ty cần phải hoàn thành 8.563 tỷ đồng giá trị pre- sales trong 6 tháng cuối năm.

Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với NLG xuống Nắm giữ (từ Mua) và giữ nguyên giá mục tiêu 40.389 đồng, dựa trên sự kết hợp của các phương pháp định giá, bao gồm RNAV, precedent transaction, và book value như đã đề cập trong báo cáo gần nhất của chúng tôi. Kể từ thời điểm đó, giá cổ phiếu đã tăng 22,6% (so với +9,1% của VN-Index), vì thế lợi nhuận tiềm năng ở thời điểm hiện tại không còn nhiều như trước đây.

DGC (Khuyến nghị Trung lập): Lợi nhuận quý 2 vượt kỳ vọng, kết quả tích cực đã phản ánh vào giá cổ phiếu

Chứng khoán Bảo Việt : DGC công bố kết quả kinh doanh Q2/2023 với Doanh thu thuần đạt 2.414 tỷ đồng (-40%YoY) và Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 882 tỷ đồng (-53%YoY) do sản lượng và giá bán các sản phẩm chủ lực giảm. Biên lãi gộp đạt 39%, cải thiện hơn 3 điểm phần trăm so với quý trước. Ngoài ra, Công ty nỗ lực kiểm soát chi phí hoạt động trong bối cảnh tình hình kinh doanh không thuận lợi, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 25%YoY. Với kết quả đạt được, DGC vượt 11% kế hoạch doanh thu và vượt 40% so với chỉ tiêu lợi nhuận quý 2.

Kỳ vọng giá photpho vàng (P4) tăng trở lại từ 2H2023 nhờ nhu cầu phục hồi. Nguồn cung photpho vàng bắt đầu thu hẹp từ tháng 6 khi Tỉnh Vân Nam tiếp tục chịu hán hạn kéo dài do hiện tượng El nino. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất nhận định rằng nhu cầu tiêu thụ ICT bắt đầu phục hồi trong 2H20223 và tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số trong 2024.

DGC sở hữu chuỗi sản xuất khép kín, sản xuất các sản phẩm gốc phốt pho đa dạng nên công ty linh hoạt trong việc chuyển đổi sản phẩm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Trong 1H2023, DGC đã chủ động xuất khẩu axit photphoric để bù đắp cho mảng photpho vàng sụt giảm. Cụ thể, sản lượng và doanh thu WPA lần lượt tăng 88%YoY và 2%YoY trong Q2/2023.

Hoàn tất việc thâu tóm các công ty con nhằm đa dạng hóa sản phẩm của chuỗi sản khép kín. Trong 1H2023, DGC đã mua lại 100% cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho 6 và và 51% cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB). Chúng tôi nhận định việc DGC thực hiện các thương vụ thâu tóm sẽ giúp DGC có động lực tăng trưởng lớn trong trung và dài hạn.