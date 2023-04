Chứng khoán ngày 28/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua AST với giá mục tiêu 72.700 đồng/cp



CTC K Vietcap (VCSC) : CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) công bố KQKD quý 1/2023 với doanh thu tăng 22% QoQ và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 44% QoQ đạt 26 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 21% và 15% dự báo cả năm.

Lượt khách quốc tế và khách Trung Quốc trong quý 1/2023 lần lượt đạt 70% và 15% so với mức trước dịch COVID-19. VCSC kỳ vọng kỳ nghỉ dài ngày của Việt Nam và Trung Quốc vào đầu tháng 5 sẽ tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi – đặc biệt đối với mảng bán lẻ tại sân bay của AST.

VCSC dự báo tỷ lệ doanh thu/cửa hàng của AST trong năm 2023 sẽ đạt 80% so với năm 2019 do lượng khách hàng không quốc tế (bao gồm cả khách Việt Nam) sẽ phục hồi đạt 77% so với năm 2019.

Biên lợi nhuận gộp quý 1/2023 cải thiện 2 điểm % QoQ, vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A)/doanh thu duy trì ở mức 43% - phù hợp với kỳ vọng.

Công ty mẹ của AST – công ty quản lý các doanh nghiệp bán lẻ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (HAN) tại Hà Nội – ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 350.000 USD trong quý 1/2023.

Lợi ích CĐTS tăng 3 lần YoY và QoQ trong quý 1/2023 đạt 9 tỷ đồng do AST vừa mua lại công ty con trong quý 4/2022. Trong tháng 7/2022, AST mua lại 51% cổ phần tại công ty bán lẻ tại sân bay CTCP Dịch vụ Hà Linh trị giá 25 tỷ đồng. Dù lợi ích CĐTS quý 1/2023 tăng quá kỳ vọng, LNST trước lợi ích CĐTS quý 1/2023 vượt kỳ vọng.

CTC K Vietcap (VCSC) : Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố KQKD quý 1/2023 với doanh thu tăng 16% YoY và LNST giảm 13% YoY, phù hợp với kỳ vọng và đều hoàn thành 24% dự báo cả năm.

VCSC nhận thấy tăng trưởng doanh thu trong quý 1/2023 là một dấu hiệu tích cực khi nhu cầu tiêu dùng chung không khả quan, nhưng tốc độ tăng trưởng Q1 2023 đã cao hơn mức trước COVID. Doanh số bán hàng cả trong và ngoài nước đều tăng trưởng khoảng 15% YoY.

Biên LN ròng giảm YoY do TLG tiếp tục chi mạnh cho lực lượng bán hàng và marketing. Khoản chi tiêu lớn này bắt đầu được ghi nhận vào quý 2/2022. Chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu vẫn ở mức cao đạt 29% trong quý 1/2023 so với 30% vào năm 2022 và 24%-25% trong giai đoạn 2015-2019. VCSC dự báo chỉ số này sẽ đạt 30% trong cả năm 2023.

TLG hiện đang tuyển dụng nhân viên kinh doanh, chuẩn hóa và hiện đại hóa diện mạo các cửa hàng của nhà phân phối, đồng thời giới thiệu chuỗi bán lẻ văn phòng phẩm Clever Box. Kế hoạch này nhằm cải thiện nhận diện thương hiệu và cao cấp hóa sản phẩm của TLG.

Các kế hoạch trên đã mang lại hiệu quả khi các cửa hàng với cách bố trí mới báo cáo doanh số bán hàng trung bình tăng 10% trong vài tháng qua. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 42% trong quý 1/2023 so với 43% trong năm 2022 do TLG tiếp tục tích trữ nguyên vật liệu với giá thấp.

Khuyến nghị mua PVD với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp

CTC K Vietcap (VCSC) : 152 cổ đông (chiếm 66% tổng số cổ phiếu lưu hành) đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) vào ngày 26/4. Đại hội thảo luận về kế hoạch kinh doanh của công ty cho năm 2023, KQKD sơ bộ quý 1/2023 và quan điểm của ban lãnh đạo cho giai đoạn 2023- 2025.

Nhìn chung, ban lãnh đạo kỳ vọng thị trường giàn khoan tự nâng (JU) toàn cầu sẽ tiếp tục thắt chặt do số lượng giàn khoan hạn chế trong khi nhu cầu đang trên đà phục hồi. Giá thuê ngày giàn JU ở Đông Nam Á có thể dao động từ 120.000 USD đến 140.000 USD vào cuối năm 2023.

Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn chưa có diễn biến tích cực trong năm 2023, nhưng dự kiến sẽ phục hồi trong giai đoạn 2024-2025 với tiềm năng khởi công các dự án lớn như Lô B, Đại Hùng – Giai đoạn 3 và Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B.

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2023 là 5,4 nghìn tỷ đồng (-0,6% YoY) và LNST trước lợi ích CĐTS là 100 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng báo cáo là 103 tỷ đồng trong năm 2022. Ban lãnh đạo tin tưởng rằng công ty sẽ vượt kế hoạch này với KQKD sơ bộ quý 1/2023 khả quan của PVD.

PVD đã công bố KQKD sơ bộ quý 1/2023 với doanh thu đạt 1.227 tỷ đồng (+3% YoY) và LNST là 52 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 56 tỷ đồng trong quý 1/2022. Doanh thu và LNST quý 1/2023 lần lượt hoàn thành 21% và 23% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng.

Cổ đông thông qua phương án PVD không chia cổ tức năm 2022 do ghi nhận lỗ trong năm. Ngoài ra, công ty chưa có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023. VCSC hiện dự báo PVD sẽ bắt đầu trả cổ tức bằng tiền mặt là 500 đồng/cổ phiếu vào năm 2024.