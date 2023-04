Chứng khoán ngày 27/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị phù hợp HT1 với giá mục tiêu 13.200 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông đã thông qua kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2023 là 276 tỷ đồng (+7% so với kết quả thực tế năm 2022), phù hợp với dự báo hiện tại. Xem thêm thông tin chi tiết về dự báo hiện tại cho HT1 trong Báo cáo Cập nhật của chúng tôi ngày 03/04/2023.

Cổ đông đã thông qua 1) phương án cổ tức tiền mặt năm 2022 là 400 đồng/cổ phiếu và 2) phương án cổ tức năm 2023 tối thiểu 3% mệnh giá — bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu — phù hợp với kỳ vọng.

Cổ đông đã bầu ra 1) HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 (5/7 thành viên không thay đổi so với HĐQT nhiệm kỳ trước) và 2) Ban Kiểm soát mới (2/3 thành viên không đổi so với nhiệm kỳ trước). Chủ tịch HT1 tiếp tục nắm giữ chức vụ trong nhiệm kỳ mới.

Do đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với hoạt động kinh doanh của HT1. VCSC cũng lưu ý rằng VICEM, công ty nắm giữ 80% cổ phần của HT1, đã tham gia tích cực vào chiến lược kinh doanh của HT1.

HT1 báo cáo lỗ ròng trong quý 1/2023 là 86 tỷ đồng do doanh thu yếu, xử lý than tồn kho giá cao và hoạt động bảo trì.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 27/4?

Khuyến nghị mua VRE với giá mục tiêu 40.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): VRE đã công bố KQKD quý 1/2023 khả quan với doanh thu thuần đạt 1,94 nghìn tỷ đồng (+42% YoY & -7% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1 nghìn tỷ đồng (+171% YoY & +29% QoQ) chủ yếu nhờ KQKD mạnh mẽ của mảng cho thuê bán lẻ.

Ban lãnh đạo cũng đặt mục tiêu LNST năm 2023 tăng trưởng mạnh 68%-87% YoY, cao hơn dự báo hiện tại là 39% YoY. Các sáng kiến tiết kiệm chi phí đã giúp lợi nhuận của mảng cho thuê bán lẻ tăng mạnh trong quý 1/2023.

Theo ban lãnh đạo, lượng khách đến các trung tâm thương mại của VRE trong quý 1/2023 đạt khoảng 47 triệu lượt, tương đương với mức trước COVID vào quý 1/2019. Trong quý 1/2023, doanh thu cho thuê bán lẻ đạt 1,91 nghìn tỷ đồng (+54% YoY & đi ngang QoQ) trong khi lợi nhuận gộp tăng đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+107% YoY & +17% QoQ).

Doanh thu cho thuê bán lẻ và lợi nhuận gộp quý 1/2023 của VRE hoàn thành 24% và 27% dự báo cả năm tương ứng. Sự chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS của VRE cũng như giữa LNST sau lợi ích CĐTS thực tế của VRE và dự báo đến từ 1) biên lợi nhuận gộp của mảng cho thuê bán lẻ tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 61,7% so với mức trung bình hàng quý là 52,7% trong giai đoạn 2017- 2019 (trước COVID) và 2) tổng chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) trên doanh thu của mảng cho thuê bán lẻ giảm xuống 5,6% so với mức trung bình hàng quý là 12,9% trong giai đoạn 2017-2019.

Ban lãnh đạo cho rằng biên lợi nhuận tăng mạnh do 1) không có gói hỗ trợ khách thuê trong quý 1/2023 so với 464 tỷ đồng trong quý 1/2022, 2) giá thuê trung bình của VRE hiện cao hơn 10% so với mức của năm 2019 và 2) các sáng kiến tối ưu hóa chi phí.

VRE hiện có 83 trung tâm thương mại đang hoạt động với tổng GFA cho thuê bán lẻ là 1,75 triệu m2 so với 1,65 triệu m2 vào cuối năm 2021. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu khai trương 2 trung tâm thương mại mới: Vincom Mega Mall Grand Park (GFA ~46.000 m2) và Vincom Plaza Hà Giang (GFA ~10.000 m2). Các trung tâm thương mại mới này dự kiến sẽ ra mắt vào quý 4/2023 và sẽ nâng tổng GFA cho thuê bán lẻ của VRE lên gần 1,8 triệu m2 vào cuối năm 2023.

Khuyến nghị mua NLG với giá mục tiêu 35.700 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Tại ĐHĐCĐ 2023, cổ đông đã thông qua kế hoạch của ban lãnh đạo năm 2023 về doanh thu 4,8 nghìn tỷ đồng (+11% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 586 tỷ đồng (+5% YoY).

VCSC lưu ý rằng kế hoạch tổng doanh thu nếu bao gồm cả doanh thu từ dự án Mizuki Park chưa hợp nhất là hơn 8 nghìn tỷ đồng (+77% YoY). Kế hoạch lợi nhuận của NLG thấp hơn 15% so với dự báo cho LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 là 691 tỷ đồng (+24% YoY).

Cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bao gồm tổng cổ tức bằng tiền mặt là 192 tỷ đồng. Khoản thanh toán tạm ứng đầu tiên trị giá 115,2 tỷ đồng đã được thanh toán vào tháng 12/2022 và phần còn lại dự kiến sẽ được thanh toán vào quý 2/2023 - tương đương 200 đồng/cổ phiếu (lợi suất 0,7%).

Cổ đông cũng thông qua kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2023 là 192 tỷ đồng - tương đương 500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 1,6%). Số tiền này dự kiến sẽ được thanh toán sau ĐHCĐ của công ty vào năm 2024.

Cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 927.843 cổ phiếu ESOP (tương đương 0,2% số cổ phiếu đang lưu hành) vào năm 2023 với thời gian hạn chế giao dịch trong 1 năm. Đây là số cổ phiếu được trao quyền sở hữu của năm 2020 và 2021.