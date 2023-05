Chứng khoán ngày 25/5: Kỳ vọng gì ở VTP, VTD và NKG?

VTP (Khuyến nghị Mua): Trên đà phục hồi mạnh mẽ



Chứng khoán Agribank (Agirseco): Tổng CTCP Bưu chính Viettel (UpCOM: VTP) là doanh nghiệp có mạng lưới bưu cục rộng khắp với hơn 3000 cửa hàng Viettel Post trên 63 tỉnh thành, cùng với 6 trung tâm logistics lớn. VTP chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, phục vụ nhu cầu của các nhà bán lẻ. Kết thúc Q1.2023, Agriseco Research đánh giá hoạt động kinh doanh của VTP đang có sự phục hồi khá tích cực.

KQKD Q1.2023 có sự phục hồi tích cực so với quý trước đó: VTP ghi nhận doanh thu và LNST lần lượt đạt 4.772 tỷ đồng và 75,7 tỷ đồng, mặc dù vẫn giảm so với cùng kỳ nhưng đã phục hồi mạnh mẽ so với Q4.2022. Sản lượng chuyển phát đầu năm 2023 đạt trên 14 triệu đơn/tháng cao nhất từ trước tới nay, tương ứng mỗi ngày 550k đơn. Ban lãnh đạo tiếp tục kỳ vọng Q2 sản lượng có thể đạt 880k đơn/ngày tương đương 20-21 triệu đơn/tháng.

Kế hoạch kinh doanh 2023 nhiều tham vọng: VTP đặt kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu và LNST lần lượt là 18.464 tỷ đồng (-15% yoy) và 376 tỷ đồng (+47% yoy). Trong đó doanh thu giảm so với năm 2022 do ban lãnh đạo chủ động giảm mảng thẻ cào viễn thông khi đây là mảng đã tương đối bão hòa, có doanh thu cao nhưng biên lợi nhuận gộp rất thấp. Mảng logistics – chuyển phát đặt kế hoạch tăng trưởng trên 30% sẽ là động lực tăng trưởng chính về mặt lợi nhuận.

Cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng: Trong Q1.2023, khâu Middle mile và Last mile tiếp tục cải thiện hiệu quả khi rút ngắn được lần lượt 4 tiếng và 2 tiếng so với năm 2022, do đó vận chuyển toàn miền sẽ chỉ mất bình quân 46 tiếng. Ban lãnh đạo kỳ vọng có thể giảm con số này xuống 38-40 tiếng vào cuối năm nay.

Kế hoạch chuyển sàn niêm yết sang HOSE: Phương án chuyển sàn sang HOSE được dự kiến thực hiện trong tháng 8/2023. Ban lãnh đạo kỳ vọng chậm nhất trong Q1.2024, VTP sẽ được giao dịch trên HOSE.

Agriseco Research kỳ vọng KQKD của VTP đã chạm đáy trong Q4.2022 và bắt đầu phục hồi trong năm 2023 nhờ việc tập trung tối ưu quy trình và cải thiện chất lượng dịch vụ, tìm kiếm thêm các đối tác khách hàng mới (Tiktok Shop). Chúng tôi đánh giá khả quan và khuyến nghị MUA cổ phiếu VTP với giá mục tiêu là 42.000 đồng/cp (upside 20%), cắt lỗ khi giá đóng cửa dưới vùng 32.000 đồng/cp.

CTD (Khuyến nghị Nắm giữ): Nội tại cải thiện trong bối cảnh khó khăn chung

Chứng khoán KB (KBSEC): CTD ghi nhận hơn 3,000 tỉ VND doanh thu trong 1Q2023 tới từ việc triển khai đúng tiến độ các dự án chuyển sang từ 2022, cung với đó là việc tối ưu chi phí hoạt động và cắt giảm khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự án Lego đã được đi vào triển khai từ cuối T4/2023 khi được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép xây dựng, chúng tôi cho rằng doanh thu từ dự án Lego sẽ được tính vào backlog của CTD từ 2Q2023 và ước tính sẽ được hạch toán hết trong 2024 khi nhà máy được bàn giao. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu ký mới của CTD trong 2023 đạt 17,500 tỉ (đã bao gồm dự án Lego và các dự án khác trong năm). LNST năm 2023 cũng được cải thiện nhờ việc giảm trích lập dự phòng trong năm.

Lượng tiền mặt của CTD được cải thiện mạnh mẽ trong 4Q2022 và 1Q2023 nhờ vào năng lực đàm phán với các nhà thầu phụ, thu xếp các khoản phải trả, giúp nâng cao tính cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các dự án. Đồng thời, điều này cũng giúp dòng tiền HĐKD được cải thiện và gia tăng khả năng tạo ra thu nhập tài chính từ các khoản tiền gửi trong tương lai. Trong kịch bản Cơ sở, chúng tôi ước tính trong doanh thu tài chính trong 2023 có thể đạt 330 – 370 tỉ.

Chúng tôi cho rằng tiềm năng của CTD trong 2023 đã được phản ánh khá nhiều vào giá cổ phiếu, do đó chúng tôi cập nhật khuyến nghị với CTD với dự phóng KQKD của 2024 và xác định giá trị hợp lý của CTD đạt 73,000 VND/cổ phiếu, tương đương với mức upside là 13% so với mức giá đóng của ngày 24/05/2023.

NKG (Khuyến nghị Tăng tỷ trọng): khó khăn nhất đã qua

Mirae Asset: Trong 1Q23, Nam Kim ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng (LNR) đạt 4,374 tỷ (-38.8% CK) và -49 tỷ (sv. 506 tỷ trong 1Q22). Sản lượng thép và ống thép trong 1Q23 của Nam Kim lần lượt đạt 154,807 tấn (-17.8% CK) và 39,891 tấn (-8.1% CK), trong đó sản lượng tôn mạ xuất khẩu chiếm 67% tổng sản lượng tôn mạ của NKG. Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhận điểm sáng nhất của Nam Kim chính là việc biên lợi nhuận gộp đã dương trở lại ở mức 3.1% trong 1Q23 nhờ hoàn nhập 145 tỷ dự phòng hàng tồn kho (HTK).

Dự phóng lợi nhuận năm 2023 – 2024 hồi phục khi giá vốn hàng bán cũng như giá cước tàu biển giảm mạnh.

Giai đoạn 2021 – 2022, cước tàu biển tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến chi phí bán hàng của NKG tăng rất cao. Chúng tôi ước tính chi phí logistic chiếm đến 50% - 65%/chi phí bán hàng của NKG giai đoạn 2021 – 2022. Với việc chỉ số giao nhận hàng hóa container tàu rời BDI đã giảm 71% từ đỉnh 4Q21, chúng tôi dự phóng NKG tăng được 1.9% biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) nhờ tiết giảm chi phí logistic trong năm 2023.

Ngoài ra, giá vốn của NKG đã giảm mạnh trong vòng 9 tháng vừa qua. Tại thời điểm cuối 3Q22 và 4Q22, chúng tôi ước tính NKG bán thấp hơn giá hòa vốn khoảng USD90/tấn và USD80/tấn. Tuy nhiên, tại thời điểm 1Q23, chúng tôi ước tính NKG hoàn tất hạ giá vốn và bán đi lượng hàng tồn kho giá cao. Qua đó, từ 2Q23, NKG sẽ tiếp tục hoàn nhập 144 tỷ dự phòng HTK còn lại để hỗ trợ lợi nhuận.

Trong năm 2023, chúng tôi đánh giá sản lượng sẽ tiếp tục suy giảm khi làn sóng đầu tư trên toàn cầu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thời điểm xấu nhất cho ngành thép đã qua và thị trường sẽ dần hồi phục từ 2H23 và sản lượng sẽ tăng trưởng trở lại từ năm 2024. Sản lượng dự phóng năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 798,770 tấn (-6.9% CK) và 873,680 tấn (+9.4% CK). Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần năm 2023F / 2024F lần lượt 18,852 tỷ (-18% CK) / 21,096 (+11.6% CK). Dự phóng LNR của NKG trong năm 2023F / 2024F lần lượt đạt 461 tỷ (sv -124 tỷ năm 2022) / 679 tỷ (+47% CK).