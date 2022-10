Chứng khoán ngày 25/10: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua ACB với giá mục tiêu 39.600 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 20,9 nghìn tỷ đồng (+18,6% YoY) và LNST đạt 10,8 nghìn tỷ đồng (+50,8% YoY), hoàn thành lần lượt 73,0% và 72,7% dự báo tương ứng năm 2022.

LNST 9T 2022 của ACB tăng mạnh chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 20,7% YoY, (2) thu nhập phí ròng (NFI) tăng 21,1% YoY, (3) Thu nhập ròng khác tăng 849 tỷ đồng so với mức cơ bản thấp 70 tỷ đồng trong 9T 2021 – VCSC cho rằng phần đến từ việc thu hồi các khoản nợ xấu đã xử lý - và (4) một khoản hoàn nhập dự phòng lớn cho các khoản cho vay tái cơ cấu đã giúp ACB ghi nhận 180 tỷ đồng thu nhập từ dự phòng.

Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi (1) thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 14,1% YoY, (2) lỗ 278 tỷ đồng từ giao dịch chứng khoán so với mức lãi 389 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2021, (3) Lãi từ đầu tư chứng khoán đầu tư giảm 87,4% YoY và (4) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 29,7% YoY dẫn đến tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) cao hơn.

Quản lý vốn hiệu quả trong bối cảnh hạn mức tăng trưởng tín dụng hạn chế. ACB báo cáo tăng trưởng NII tích cực trong 9T 2022 với NIM cải thiện trên cả cơ sở YoY và QoQ.

NFI bao gồm cả kinh doanh ngoại hối cho thấy tín hiệu giảm khi chỉ đạt 67,6% so với dự báo. Kinh doanh Chứng khoán tiếp tục lỗ lớn. Tỷ lệ CIR tăng 3,1 điểm % YoY do OPEX tăng cao hơn TOI. Chất lượng tài sản giảm nhẹ trong quý 3/2022.

VCSC khuyến nghị mua ACB với giá mục tiêu 39.600 đồng/cp.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 25/10?

Khuyến nghị mua LPB với giá mục tiêu 24.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (+49,5% YoY) và LNST đạt 3,8 nghìn tỷ đồng (+72,4% YoY), hoàn thành 74,6% và 75,0% dự báo tương ứng năm 2022.

Không tính giả định phí bancassurance ứng trước của chúng tôi, lợi nhuận ròng 9T 2022 của LPB đã hoàn thành 87,8% dự báo cả năm. LNST tăng mạnh chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 44,6% YoY, (2) thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng 93,6% YoY và (3) tốc độ tăng trưởng chi phí HĐKD (OPEX) chậm hơn so với TOI (14,3% YoY so với 49,5% YoY).

Những yếu tố này bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng tăng 110,4% YoY. So với quý trước, LNST quý 3/2022 là 987 tỷ đồng (-31,2% QoQ); tuy nhiên, không tính khoản lãi bất thường theo ước tính của chúng tôi từ việc bán cổ phần của STB trong quý 2/2022, LNST quý 3/2022 sẽ chỉ giảm khoảng 17% QoQ chủ yếu do tích cực trích lập dự phòng mạnh mẽ.

NIM tăng so theo cả QoQ và YoY. Không có trái phiếu doanh nghiệp trong dư nợ tín dụng tính đến quý 3/2022; Tiền gửi quý 3 tăng trưởng mạnh.

NOII quý 3/2022 tăng 18,3% YoY từ mức thấp trong quý 3/2021; NOII 9T 2022 tăng 93,6% với lợi nhuận bất thường từ bán cổ phần của STB trong quý 2/2022.

Chi phí dự phòng 9T 2022 tăng 110% YoY, hoàn thành 105% dự báo cả năm. Ngoài các khoản cho vay Nhóm 2, chất lượng tài sản vẫn duy trì ổn định.

Khuyến nghị mua SAB với giá mục tiêu 233.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 44% YoY và 77% YoY lần lượt đạt 25 nghìn tỷ đồng và 4,2 nghìn tỷ đồng.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS của SAB trong 9T 2022 lần lượt hoàn thành 70% và 81% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong quý 3/2022, doanh thu SAB đạt 9 nghìn tỷ đồng (+102% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+202% YoY).

Doanh thu mảng bia tăng trong 9T 2022 (+42% YoY). Tuy nhiên, KQKD này chỉ hoàn thành 70% dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng doanh thu mảng bia sẽ tăng trong quý 4/2022 nhờ tính chất mùa vụ và dịp nghỉ lễ vào thời điểm cuối năm.

Khả năng sinh lời của SAB duy trì ổn định YoY trong quý 3 và 9T 2022 do mức cơ sở thấp trong quý 3/2021. So với quý trước (QoQ), biên lợi nhuận gộp giảm 3,1 điểm % đạt 31,2% trong quý 3/2022, phù hợp với kỳ vọng về việc chi phí đầu vào tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022 (nhôm: +37% YoY; lúa mạch: +68% YoY) sẽ được phản ánh trong lợi nhuận của SAB trong nửa cuối năm 2022.

Tuy nhiên, VCSC cho rằng biên lợi nhuận gộp của SAB trong quý 3/2022 vẫn cao hơn dự báo cả năm là 28,7% nhờ vào chiến lược mua hàng, phòng hộ rủi ro và tối ưu hóa sản xuất linh hoạt của công ty. Ngoài ra, với năng lực định giá mạnh, SAB đã tăng giá bán trong tháng 10/2022 mà chúng tôi cho rằng có thể bảo vệ được một phần khả năng sinh lời trong quý 4/2022.

Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A)/doanh thu mảng bia của SAB trong 9T 2022 tiếp tục được cải thiện khi giảm 3,4 điểm % đạt 15,6% nhờ các biện pháp chi tiêu và tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Tuy nhiên, tỷ lệ này tăng 3,2 điểm % QoQ đạt 17,8% trong quý 3/2022, mà VCSC cho là do SAB tăng chi phí quảng cáo & khuyến mãi (A&P) nhằm hợp nhất thị phần và tăng sức mạnh thương hiệu do công ty đối thủ chính của SAB cũng tăng chi phí A&P.