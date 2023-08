Chứng khoán ngày 24/8: Trái chiều khuyến nghị TNH, PLX và MSH

TNH (Khuyến nghị Trung lập): Số lượt khách tăng nhưng lợi nhuận giảm trong quý 2/2023

Chứng khoán SSI : Trong Q2/2023, TNH ghi nhận doanh thu tăng nhẹ 4% svck (đạt 123 tỷ đồng) nhưng LNST giảm 2% svck (đạt 37 tỷ đồng), thấp hơn so với kỳ vọng tăng trưởng LNST của chúng tôi. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận ròng của công ty lại khá lạc quan, cụ thể, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 470 tỷ đồng (tăng 1% svck) và 150 tỷ đồng (tăng 7% svck). Ngoài ra, việc xây dựng Bệnh viện Việt Yên đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2024.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% và phát hành 15,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua (với mức chiết khấu 63% so với giá thị trường) và dự kiến sẽ thực hiện trong Q4/2023. Nếu thành công, tổng số cổ phiếu của TNH sẽ tăng từ 96 triệu lên 125 triệu cổ phiếu.

Trong năm 2023, chúng tôi điều chỉnh giảm nhẹ ước tính doanh thu từ 493 tỷ đồng xuống 488 tỷ đồng (tăng 5% svck), trong khi lợi nhuận ròng giảm từ 152 tỷ đồng xuống 148 tỷ đồng (tăng 5% svck). Chúng tôi cũng đưa ra ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2024 lần lượt là 535 tỷ đồng (tăng 10% svck) và 157 tỷ đồng (tăng 6% svck), với giả định kế hoạch việc mở bệnh viện mới trong nửa cuối năm 2024 diễn ra đúng tiến độ. Trong khi doanh thu dự kiến sẽ tăng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế có phần chậm hơn do chi phí vận hành cao tại Bệnh viện Việt Yên với công suất hoạt động thấp.

Tuy nhiên, do lãi suất thị trường đã giảm đáng kể, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu TNH từ 27.000 lên 28.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp DCF và P/E mục tiêu là 15x (tăng từ 13x). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP cho cổ phiếu TNH với tiềm năng tăng giá là 18%. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2023 và 2024 là 15x, tương đương với P/E trung bình là 15x.

Quan điểm ngắn hạn: Kết quả Q3/2023 ước tính cải thiện so với Q2/2023, do số lượt khám sức khỏe định kỳ tăng lên. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo mức tăng trưởng thấp svck do tỷ lệ thất nghiệp tại các KCN ở Thái Nguyên cao hơn so với năm ngoái.

Tiềm năng tăng giá và Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Số lượt khám chữa bệnh cao hơn/thấp hơn so với dự kiến và Bệnh viện TNH Việt Yên đi vào hoạt động đúng tiến độ/chậm so với kế hoạch.

PLX (Khuyến nghị Mua): Nguồn cung ổn định là cơ sở cải thiện lợi nhuận

Chứng khoán Vietcombank : KQKD Q2.2203 có sự phân hóa với DT giảm 22% yoy, tuy nhiên LNST lãi 850 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lỗ 279 tỷ đồng). Lợi nhuận khả quan nhờ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước khá ổn định. Lũy kế 6T/2023, PLX ghi nhận doanh thu thuần đạt 133.184 tỷ đồng (- 12% yoy, đạt 41% KH năm). Chi phí giá vốn giảm mạnh và doanh thu tài chính tăng gần 30% giúp LNST tăng hơn 550% yoy lên 1.516 tỷ đồng (đạt 58% KH năm).

Triển vọng doanh nghiệp:

1. Chính Phủ giảm thuế nhập khẩu và tăng chi phí kinh doanh định mức khi tính giá bán cơ sở xăng dầu.

2. Nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản ổn định, không còn nhiều rủi ro gián đoạn bất ngờ như cùng kỳ năm 2022.

3. Ngành hàng không Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2023 là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu Jet A1.

4. Thoái vốn thành công tại PGBank giúp nâng cao năng lực tài chính của công ty.

5. Kế hoạch đầu tư công vào cơ sở hạ tầng giao thông sẽ là động lực dẫn dắt chính cho mảng kinh doanh hóa dầu trong năm 2023.

6. Gia tăng kinh doanh các hoạt động phi xăng dầu trên mỗi cửa hàng xăng dầu.

Đánh giá:

PLX vẫn là cổ phiếu có cơ bản tốt được lựa chọn nhóm ngành xăng dầu và chúng tôi vẫn đánh giá triển vọng khả quan khi nguồn cung xăng dầu ổn định và thay đổi trong công thức điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức được điều chỉnh tăng sẽ hỗ trợ tăng lợi nhuận trên mỗi lít xăng, giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp PLX trong năm 2023. Chúng tôi vẫn giữ giá mục tiêu của PLX ở mức 45.780 đồng/cp như trong “Báo cáo ngành Xăng dầu 2H2023” vào ngày 01/08/2023. Với giá mục tiêu 45.780 đồng/cp – tương đương triển vọng tăng 21% so với giá hiện tại ngày 22/08/2023. Chúng tôi nâng khuyến nghị từ TRUNG LẬP lên MUA đối với cổ phiếu PLX.

MSH (Khuyến nghị Mua): Cơ hội trong dài hạn nhờ gia tăng năng suất

Chứng khoán Phú Hưng : Kết quả kinh doanh 1H2023: KQKD Q2/2023 tăng trưởng mạnh mẽ trên mức nền thấp với doanh thu thuần và LNST tăng lần lượt 142% QoQ và 213% QoQ đạt 1,542 tỷ đồng và 85 tỷ đồng, bắt đầu cho tín hiệu phục hồi nhờ công ty ký được nhiều đơn hàng mới. Lũy kế 6T2023, MSH ghi nhận DTT giảm 20.4% YoY đạt 2,179 tỷ đồng, LNST giảm 33.2% YoY đạt 112 tỷ đồng. Công ty kỳ vọng tình hình đơn hàng vào quý 3 vẫn gặp khó khăn, tuy nhiên từ quý 4 đơn hàng sẽ dồi dào trở lại.

Chuyển dịch phương thức sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng đơn hàng FOB giúp tăng biên lợi nhuận gộp: Không giống phần lớn các doanh nghiệp trong ngành, MSH là một trong số ít các doanh nghiệp dệt may chú trọng phát triển và gia tăng tỷ trọng nhóm sản phẩm theo phương thức FOB. So với đơn hàng CMT, FOB là phương thức có biên lợi nhuận cao hơn do doanh nghiệp được chủ động tìm kiếm nguồn cung ứng đầu vào để làm ra sản phẩm. Do đó, MSH có biên lợi nhuận gộp ở đơn hàng FOB và chăn ga gối đệm cao hơn so với đơn hàng CMT, dao động khoảng 14% - 23%.

Xây dựng nhà máy mới đóng góp vào tăng trưởng chung của Công ty:

Vào tháng 3/2022, MSH đã đưa nhà máy may Sông Hồng 10 vào hoạt động với công suất trên 40 chuyền may, hiện đang thu hút khoảng 2,000 công nhân, bằng một nửa so với công suất thiết kế. Về dự án nhà máy Xuân Trường thuộc công ty con May Sông Hồng – Xuân Trường, MSH dự kiến nắm 51% vốn điều lệ và sẽ bắt đầu xây dựng vào Q3/2023, đưa vào hoạt động vào cuối năm 2024. Nhà máy này dự kiến có vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích khoảng 9.8ha, công suất khoảng 50 chuyền may, với quy mô 3,000 lao động. Sau khi 2 nhà máy mới hoạt động hết công suất, tổng công suất của MSH sẽ tăng lên khoảng 17%. Các nhà máy mới đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng năng suất cho các đơn hàng FOB, tạo động lực tăng trưởng trong tương lai.

Định giá & khuyến nghị: Chúng tôi ước tính doanh thu thuần của MSH năm 2023F đạt 4,954 tỷ đồng (-10.3% YoY) và biên lợi nhuận gộp năm 2023F sẽ giảm xuống mức 14.5% do (1) nhu cầu suy yếu tại các thị trường xuất khẩu, (2) đơn giá hàng dệt may giảm, (3) kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm nhưng không đủ bù đắp vào đơn giá đầu ra giảm. Qua đó, LNST giảm 19.9% YoY đạt 270 tỷ đồng. Dù vậy, chúng tôi tin vào triển vọng dài hạn của MSH nhờ tăng tỷ trọng hàng FOB và các nhà máy mới đi vào hoạt động. Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý dành cho MSH là 49,350 đồng/cổ phiếu. Do đó đưa ra khuyến nghị Mua cho MSH với mức tăng giá tiềm năng là 37%.