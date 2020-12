Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Mở vị thế mua REE với giá mục tiêu 54.000 đồng/cp



CTCK Rồng Việt (VDSC): Điều chỉnh tăng giá mục tiêu cho REE nhờ KQKD cải thiện trong năm mặc dù bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19. Giá mục tiêu mới là 54.000 đồng/cp, tương ứng với upside 19% so với giá đóng cửa ngày 18/12.

Lý do quan trọng nhất để tích lũy và nắm giữ cổ phiếu này là dòng tiền ổn định từ mảng văn phòng cho thuê, đặc biệt là sự ổn định bất chấp ảnh hưởng của COVID-19. Đây là tiền đề cho REE tiếp tục đầu tư vào mảng tiện ích công cộng để tạo ra tăng trưởng lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Trong tương lai gần, mặc dù hoạt động của thủy điện Thượng Kon Tum có thể sẽ tác động ngắn hạn lên khả năng sinh lời của mảng tiện ích, VDSC vẫn tin rằng danh mục đầu tư mảng này của REE sẽ đạt được sự ổn định nhờ vào sự đa dạng.

Về dài hạn, VDSC kỳ vọng tòa nhà văn phòng E.town 6 mới và các nhà máy năng lượng tái tạo sẽ là động lực tăng trưởng.

VDSC kỳ vọng mảng văn phòng cho thuê tiếp tục là trụ cột cho hoạt động của REE khi mang lại lợi nhuận lớn, ổn định và dòng tiền để liên tục đầu tư vào các mảng khác.

Tăng trưởng trong năm 2021 có thể không đáng kể do hầu hết các văn phòng đã đạt tỷ lệ sử dụng tối đa, chủ yếu do doanh thu thấp trong Quý 2/2020 do giá thuê thấp.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khả năng duy trì ổn định lợi nhuận và dòng tiền từ hoạt động này. Theo cập nhật của công ty, dự án mới E.town 6 đang được xây dựng, nhưng sẽ không mang lại tăng trưởng cho đến năm 2023.

Cổ phiếu nào đáng chú ý phiên 24/12?

Khuyến nghị mua DPM với giá mục tiêu 17.900 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố LNTT sơ bộ 2020 đạt 840 tỷ đồng (+79,8% YoY), được dẫn dắt bởi sản lượng urê đạt 807.000 tấn (+16,8% YoY) và chi phí giá khí đầu vào thấp hơn sau khi giá dầu nhiên liệu đã giảm 33% YoY.

LNTT sơ bộ 2020 hoàn thành 95% dự báo cả năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng.

Trong năm 2021, DPM đặt kế hoạch sản lượng urê và NPK đạt lần lượt 770.00 tấn và 150.000 tấn, cao hơn lần lượt 2,4% và 50% dự báo tương ứng.

VCSC hiện đang có khuyến nghị mua dành cho DPM với giá mục tiêu 17.900 đồng/cp (tổng mức sinh lời dự phóng -0,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 7,7%). DPM hiện đang giao dịch với P/E 2021 đạt 12,3 lần và P/B 0,9 lần.

Khuyến nghị mua POW với giá mục tiêu 11.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Theo các thông tin truyền thông, Chủ tịch HĐQT của Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) đã chia sẻ tại ĐHCĐ bất thường diễn ra ngày 22/12/2020 rằng POW hiện đang tìm kiếm đơn vị tư vấn cho qua trình định giá và xem xét phương án thoái vốn 52% cổ phần tại PVM.

Các nguồn truyền thông cũng cho biết chủ tịch HĐQT POW chia sẻ bên lề ĐHCĐ rằng ông kỳ vọng thương vụ thoái vốn tiềm năng này sẽ mang lại khoản lãi ít nhất “vài trăm tỷ đồng”.

Theo BCTC của POW, POW hiện đang sở hữu 19,9 triệu cổ phần của PVM với giá vốn trung bình 9.495 đồng/cp so với thị giá của PVM là 21.000 đồng/cp. Do đó, nếu POW có thể thực hiện thoái vốn theo giá thị trường hiện tại, công ty sẽ ghi nhận khoản lãi trước thuế 229 tỷ đồng, theo ước tính.

Dựa theo kế hoạch, VCSC cho rằng nhiều khả năng POW không thể hoàn thành thương vụ này trong năm 2020, tương ứng với khả năng tăng dự báo 2021 vì chưa ghi nhận thương vụ thoái vốn này vào dự báo hiện tại.

VCSC hiện đang có giá mục tiêu 11.400 đồng/cp dành cho POW, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng -7%.