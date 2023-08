Chứng khoán ngày 23/8: VHM, REE và FMC có gì đặc biệt?

FMC (Khuyến nghị Khả quan): Triển vọng lợi nhuận tích cực

Chứng khoán SSI : Luận điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FMC, và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 56.200 đồng/cổ phiếu (từ 50.600 đồng/cổ phiếu), khi chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang năm 2024 – tương đương với tiềm năng tăng giá là 21%.

Kim ngạch xuất khẩu FMC đạt 87 triệu USD (giảm 26% svck) và vượt trội so với thị trường xuất khẩu tôm cả nước (giảm 32% svck) trong 6 tháng đầu năm 2023 do thị trường trọng điểm của FMC là Nhật Bản vẫn duy trì ổn định. Trong Q2/2023, FMC ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt là 1 nghìn tỷ đồng (giảm 27% svck, tăng 2% so với quý trước) và 71 tỷ đồng (giảm 59% svck, tăng 53% so với quý trước), giảm svck do FMC đạt lợi nhuận đạt đỉnh trong Q2/2022. Chúng tôi nhận thấy các dấu hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2023, đặc biệt khi doanh thu thuần của FMC trong tháng 7/2023 đạt 21 triệu USD (đi ngang svck, tăng 47% so với mức bình quân tháng trong Q2/2023) và sản lượng tiêu thụ đạt 1.953 tấn (tăng 19% svck, tăng 53% so với mức bình quân tháng trong Q2/2023).

Ước tính lợi nhuận: Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (đi ngang svck) và 331 tỷ đồng (tăng 7,0% svck), thấp hơn một chút so với kế hoạch doanh thu thuần của công ty là 5,9 nghìn tỷ đồng và LNTT là 400 tỷ đồng. Trong năm 2024, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và NPATMI của FMC lần lượt là 6,2 nghìn tỷ đồng (tăng 8% svck) và 368 tỷ đồng (tăng 11% svck). Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ là 10,8% trong năm 2023 và 11,2% trong năm 2024, so với mức 11% trong năm 2022 do chi phí sản xuất từ vùng nuôi mới thấp hơn so với chi phí tôm nguyên liệu mua ngoài.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi ước tính lợi nhuận nửa cuối năm 2023 (tăng 39% svck) tăng cao hơn so với mức lợi nhuận nửa đầu năm 2023 (giảm 26% svck) và chúng tôi cho rằng tình hình xấu nhất có thể đã đi qua. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát doanh thu tháng để đánh giá tốc độ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 vì bất kỳ biến động nào về giá bán tôm bình quân và sản lượng tiêu thụ sẽ tác động đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

REE (Khuyến nghị Khả quan): Vững vàng trước khó khăn

Chứng khoán VNDirect : Trong Q2/23, doanh thu REE giảm 7% svck đạt 2.176 tỷ đồng, hỗ trợ bởi doanh thu cơ điện lạnh tăng 41% svck và cho thuê văn phòng tăng 4% svck, bù đắp cho mức giảm 1% svck của mảng điện, chủ yếu do kết quả kém tích cực của thủy điện – danh mục đầu tư giá trị lớn nhất của REE. LN gộp Q2/23 ghi nhận giảm 2% svck với biên LN gộp thu hẹp 4 điểm %, do nhóm biên cao như thủy điện suy yếu. Doanh thu tài chính tăng 51% svck đạt 66 tỷ đồng do doanh thu tiền gửi tăng. Chi phí tài chính tăng 13% svck do lãi vay neo cao từ 2022. LN từ công ty liên doanh liên kết giảm 24% svck chủ yếu do danh mục thủy điện giảm, kéo LN ròng Q2/23 giảm 18% svck đạt 489 tỷ đồng. Theo đó, LN ròng 6T23 giảm 4% svck đạt 1.234 tỷ đồng, hoàn thành 54% và cao hơn so với dự phóng của chúng tôi.

Trong 2023, dự kiến doanh thu REE sẽ giảm 11% svck đạt 8.346 tỷ đồng, chủ yếu do hoạt động cơ điện ảm đạm cũng như sự suy yếu của thủy điện. Chúng tôi dự phóng doanh thu mảng điện giảm 8% svck, trong khi doanh thu cơ điện giảm 24% svck do những khó khăn của thị trường BDS nhà ở kéo dài đến sớm nhất nửa sau 2024. LN ròng 2023 dự kiến giảm 11% svck đạt 2.384 tỷ đồng, với điện và cơ điện giạm mạnh nhất 16% svck và 18% svck đạt 1.405 tỷ đồng và 107 tỷ đồng. LN ròng một phần sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng mảng nước 8% svck đạt 365 tỷ đồng, hỗ trợ bởi nhu cầu hồi phục tại HCM và giá nước bán lẻ Hà Nội tăng mạnh từ T7/23. LN ròng mảng cho thuê văn phòng duy trì ổn định ở mức 581 tỷ đồng (+0,5%) nhờ mặt bằng giá cho thuê tăng cũng như E.Town 6 đi vào vận hành từ Q4/23.

Đối với năm 2024, dự kiến doanh thu sẽ tăng 11% svck đạt 9.266 tỷ đồng, hỗ trợ bởi sự phục hồi mảng cơ điện và thủy điện, cùng với E.Town 6 là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng. LN ròng dự kiến tăng 24% svck đạt 2.962 tỷ đồng, trong đó, LN ròng mảng điện tăng 17% svck đạt 1.713 tỷ đồng nhờ sự quay trở lại của thủy điện. LN ròng cơ điện lạnh sẽ tăng 18% svck đạt 126 tỷ đồng với kỳ vọng thị trường BDS nóng dần trở lại từ nửa sau 2024. LN ròng mảng cho thuê văn phòng cũng dự kiến tăng 14% svck đạt 664 tỷ đồng khi E.Town 6 hoàn toàn đi vào vận hành.

Chúng tôi nâng khuyến nghị từ Trung Lập lên Khả Quan với REE, do điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên mức 76.000đ/cp (tăng 15% sv báo cáo trước) theo phương pháp định giá SOTP. Chúng tôi đồng thời nâng dự phóng EPS 2023-24 tăng lần lượt 8%/13% so với dự phóng trước, phản ánh KQKD tốt hơn dự kiến đặc biệt từ mảng thủy điện trong 6T23, cũng đồng thời phản ánh giá nước bán lẻ tăng hỗ trợ kết quả LN mảng nước.

VHM (Khuyến nghị Mua): Ban lãnh đạo tin tưởng vào khả năng thanh khoản và đáp ứng các nghĩa vụ nợ

Chứng khoán Mirae Asset : Nhờ bàn giao nhiều căn hộ thấp tầng tại dự án Ocean Park 2, Vinhomes đã đạt doanh số kỷ lục trong quý 2 năm nay, với doanh thu đạt 32.8 nghìn tỷ đồng (+635% YoY). Lợi nhuận ròng đạt 9.7 nghìn tỷ đồng (+1,119% YoY).

Trong nửa đầu năm 2023, Vinhomes đã bàn giao 5,400 căn hộ và ghi nhận 62.1 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+364% YoY). Nếu tính cả doanh thu từ các dự án bàn giao theo hình thức BCC, tổng doanh thu tăng lên 75.5 nghìn tỷ đồng (+300% YoY), hoàn thành 76% kế hoạch năm 2023 của công ty. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm xuống còn 32% (cùng kỳ năm trước là 44%), do hầu hết các căn hộ được bàn giao trong năm nay là nhà thấp tầng theo thỏa thuận BCC, do đó VHM phải chia sẻ lợi nhuận với các đối tác. Vinhomes cũng thu về 12.4 nghìn tỷ đồng doanh thu tài chính nhờ các giao dịch bán sỉ có giá trị cao.

Nhìn chung, lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2023 tăng lên 21.5 nghìn tỷ đồng (+314% YoY), hoàn thành 72% kế hoạch mục tiêu của ban lãnh đạo và cũng là mức lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay của công ty.

Doanh số pre-sale tăng 24.9 nghìn tỷ đồng trong quý 2 (+58% QoQ) và nâng tổng giá trị hợp đồng đã ký trong nửa đầu năm lên 40.6 nghìn tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện đạt 89.1 nghìn tỷ đồng, đủ để Vinhomes duy trì doanh thu cao trong năm tới.

Công tác bán hàng và bàn giao nhà sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm

Các giai đoạn còn lại của Ocean Park 2 và Ocean Park 3 sẽ là động lực tăng trưởng chính cho nửa cuối năm nay và năm sau. Vinhomes dự kiến hoàn thành mở bán dự án Ocean Park 2 và 3 trong năm 2023– 2024; do đó, chúng tôi đã nâng dự báo doanh thu năm 2023 và 2024 lên lần lượt là 21% và 24%.

Ban lãnh đạo tin tưởng vào khả năng thanh khoản và đáp ứng các nghĩa vụ nợ