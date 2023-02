Chứng khoán ngày 23/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua STB với giá 34.300 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thêm 15,1% lên 34.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

Gía mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ (1) dự báo LNST gộp 2023-2027 tăng 28,5% và (2) giảm giả định đối với chi phí vốn chủ sở hữu của STB từ 16,2% xuống 15,6% do cập nhật hệ số beta.

VCSC nâng dự phóng LNST năm 2023 thêm 28,6% lên 10,2 nghìn tỷ đồng (+101,5% YoY) chủ yếu nhờ (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 13,4% sau khi điều chỉnh tăng 58 điểm cơ bản trong giả định NIM, (2) tăng 4,4% trong thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lãi từ giao dịch ngoại hối) và (3) chi phí HĐKD (OPEX) giảm 6,3%.

Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi chi phí dự phòng tăng 14,9%. VCSC giả định STB sẽ không trích lập thêm chi phí dự phòng cho VAMC trong năm 2023.

VCSC tăng dự phóng LNST giai đoạn 2024-2027 thêm 28,4% chủ yếu nhờ (1) tổng NII tăng 14,3% sau khi điều chỉnh tăng giả định NIM trung bình từ 3,59% lên 4,13% do trước đây đã đánh giá thấp NIM trước hoàn nhập lãi dự thu tồn đọng và (2) chi phí dự phòng giảm 19,9% chủ yếu do STB trích lập thêm chi phí dự phòng cho các khoản nợ VAMC có tài sản đảm bảo lớn trong năm 2022.

VCSC duy trì giả định (1) khoản nợ liên quan đến quỹ đất Phong Phú sẽ được xử lý trong năm 2023 và (2) khoản nợ gốc từ việc bán KCN Đức Hòa III sẽ được thu hồi trong năm 2023.

Trong khi đó, VCSC dời thời gian giả định đối với việc bán 32,5% cổ phần của STB được thế chấp làm tài sản đảm bảo tại VAMC sẽ được bán vào năm 2024 thay vì năm 2023 theo dự phóng thận trọng.

Rủi ro: Nợ xấu cao hơn dự báo; STB không bán được tài sản đảm bảo lớn.

Khuyến nghị mua VHM với giá mục tiêu 80.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Vinhomes nhưng điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu xuống còn 80.400 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do dư nợ ròng tính đến cuối năm 2022 cao hơn và điều chỉnh giảm 10% giả định tổng doanh số bán hàng giai đoạn 2023-2024. VCSC tiếp tục cho rằng VHM có vị thế tốt để tận dụng câu chuyện tăng trưởng ngành BĐS nhà ở của Việt Nam trong dài hạn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và các dự án phức hợp riêng biệt.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 33,0 nghìn tỷ đồng (+15% YoY), chủ yếu nhờ bàn giao tại các dự án The Empire và The Crown. Dự báo này thấp hơn 4% so với dự báo trước đây chủ yếu do dự phóng chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) và chi phí tài chính cao hơn.

VCSC dự báo tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm 2023 đạt 78,0 nghìn tỷ đồng (-39% YoY), với sự đóng góp từ 5 đại dự án hiện tại của VHM và không bao gồm giá trị hợp đồng dịch vụ xây dựng.

Giá trị hợp đồng bán hàng này thấp hơn 5% so với dự phóng trước đây của VCSC chủ yếu do VCSC giả định tiến độ bán hàng tại dự án The Crown chậm hơn. VCSC kỳ vọng VHM sẽ tiếp tục mở bán các dự án mới trong năm 2024, hỗ trợ cho giả định tăng trưởng giá trị hợp đồng bán hàng năm 2024 là 4% so với năm 2023.

VCSC cho rằng VHM hiện có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng 2023/2024 lần lượt là 6,0 lần/6,9 lần (dựa theo dự báo và P/E dự phóng 2023/2024 của trung vị các công ty cùng ngành là 8,9 lần/8,2 lần) và P/B dự phóng 2023 là 1,1 lần với ROE năm 2023 cao là 20,5%.

Yếu tố hỗ trợ: Các giao dịch bán buôn tại các dự án mới hỗ trợ định giá cao hơn. Rủi ro: Các đợt mở bán lẻ chậm hơn dự kiến tại các đại dự án mới.

Khuyến nghị khả quan PNJ với giá mục tiêu 95.000 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố KQKD sơ bộ tháng 01/2023 với doanh thu thuần đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+19% YoY) và LNST đạt 302 tỷ đồng (+12% YoY), lần lượt hoàn thành 11% và 15% dự báo cả năm. Do KQKD này phù hợp với kỳ vọng, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo năm 2023.

VCSC lưu ý rằng số ngày hoạt động trong tháng 01/2023 ít hơn 4 ngày so với tháng 01/2022 do Tết Nguyên đán đến sớm, cùng với nhu cầu đối với sản phẩm không thiết yếu hạ nhiệt, doanh thu bán lẻ (chiếm 52% tổng doanh thu trong tháng 01/2023) giảm 2% YoY đạt 2,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 01/2023.

Đối với các mảng khác, doanh thu bán buôn (7% tổng doanh thu trong tháng 01/2023) giảm 33% YoY và vàng miếng (40% tổng doanh thu trong tháng 01/2023) tăng 97% YoY nhờ ngày Vía Thần Tài.

Biên lợi nhuận gộp của PNJ giảm so với cùng kỳ trong tháng 01/2023 (18,2% trong tháng 01/2023 so với 18,7% trong tháng 01/2022), mà VCSC cho là do đóng góp cao hơn từ mảng vàng miếng vốn có biên lợi nhuận gộp ở mức một chữ số thấp.

Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ cải thiện YoY. VCSC kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của PNJ sẽ tiếp tục cải thiện trong tương lai do chi phí đầu vào giảm (mà VCSC kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho biên lợi nhuận mảng bán lẻ) và đóng góp thấp hơn từ doanh thu mảng vàng miếng sau ngày Vía Thần Tài.

Số cửa hàng của PNJ tăng thêm một cửa hàng so với cuối năm 2022, đạt tổng cộng 365 cửa hàng tính đến cuối tháng 01/2023. Ngoài ra, PNJ mở thêm một cửa hàng vàng trong tháng 01/2023.

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho PNJ với giá mục tiêu là 95.000 đồng/cổ phiếu.