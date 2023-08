Chứng khoán ngày 22/8: Vì sao CTR, ACB và PLC đều được khuyến nghị mua?

CTR (Khuyến nghị Mua): Điều chỉnh tăng dự báo mảng vận hành khai thác và xây dựng

Chứng khoán VietCap: Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu (TP) cho Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) thêm 11% và duy trì khuyến nghị Mua.

TP cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 tăng 8% do (1) dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 mảng vận hành tăng 17% so với báo cáo truớc vì chúng tôi kỳ vọng vào tăng trưởng mạnh hơn, dẫn dắt bởi nhiều thuê bao băng thông rộng trong nước hơn và việc mở rộng thị trường nước ngoài, và (2) dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 của mảng xây dựng cao hơn 18% so với báo cáo truớc do kỳ vọng của chúng tôi về tăng trưởng mạnh mẽ trong HĐKD xây dựng nhà ở của CTR khi thị trường BĐS phục hồi và khả năng sinh lời tăng nhờ mối quan hệ tương hỗ giữa các mảng kinh doanh.

Tuy nhiên, những diễn biến tích cực này bị ảnh hưởng 1 phần bởi dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 giảm 2% so với báo cáo truớc đối với mảng towerco khi chúng tôi giảm dự báo số lượng tháp viễn thông.

Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EBITDA của CTR đạt 14% cho giai đoạn 2023-2025 - dẫn dắt bởi CAGR ở mức 22% của mảng towerco - vì chúng tôi kỳ vọng CTR sẽ tăng số lượng tháp viễn thông từ khoảng 4.300 vào cuối năm 2022 lên 11.000 tính đến cuối năm 2025.

Chúng tôi dự báo mảng towerco sẽ tăng mức đóng góp vào tổng EBITDA từ 24% vào năm 2022 lên 37% trong năm 2025.

TP của chúng tôi tương đương EV/EBITDA giai đoạn 2023-2024 là 10,8/8,7 lần, mà chúng tôi cho rằng hợp lý do triển vọng tăng trưởng EBITDA mạnh của CTR với mảng towerco dẫn đầu. Mảng towerco tại các thị trường Châu Á đang phát triển và các nước phát triển hiện có EV/EBITDA trung bình 5 năm lần lượt là 11,6/24,5 lần.

Rủi ro: Tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu di động thấp; Viettel ưu tiên sở hữu tháp viễn thông thay vì thuê ngoài; các công ty viễn thông không chia sẻ tháp viễn thông.

Chúng tôi dự báo EBITDA của towerco thấp hơn do lượng xây dựng tháp viễn thông ít hơn.

Chúng tôi hạ dự báo trung hạn cho các tòa tháp mới vào năm 2023/24/25 xuống 2.300/2.100/2.100 (so với 2.500/2.500/2.500 tháp trong dự báo trước đây) dựa theo kế hoạch của công ty là 6.500 trong giai đoạn 2023-2025 (so với 7.500 trong kế hoạch trước đây). Do chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo về mức tăng của số lượng tòa tháp và chúng tôi duy trì kỳ vọng về nỗ lực CTR trong việc cải thiện số lượng tháp dùng chung, chúng tôi sẽ tăng tỷ lệ cho thuê (tức là số lượng người thuê trên mỗi tháp) vào các năm 2023/24/25 lên 1,03/1,05/1,07 (so với 1,03/1,04/1,05 trong dự báo trước đây). Trong dài hạn, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng vào khả năng của CTR trong việc tận dụng lợi thế của việc phổ cập 5G, dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm 2024, theo CTR.

Mở rộng mạng lưới viễn thông của Viettel dự kiến thúc đẩy mảng vận hành khai thác. Chúng tôi dự phóng CAGR EBITDA là 10% trong giai đoạn 2023-25 cho mảng này, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng mạng viễn thông di động và cố định trong nước của Tập đoàn Viettel, CMC Telecom và Mobifone, cùng với sự đóng góp từ thị trường Myanmar. Chúng tôi kỳ vọng khả năng sinh lời của mảng vận hành khai thác sẽ dần cải thiện nhờ cải thiện hiệu suất.

Triển vọng tăng trưởng mạnh cho ngành xây dựng, dẫn dắt bởi lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Chúng tôi dự báo CAGR EBITDA là 13% trong giai đoạn 2023-25 cho mảng này do (1) hoạt động trong mảng B2C tích cực sẽ giúp mở rộng phạm vi phủ sóng của CTR trên toàn quốc và (2) công ty thu hút được nhiều khách hàng B2B hơn. Sau giai đoạn mở rộng, chúng tôi cho rằng khả năng sinh lời của mảng này sẽ tiếp tục được cải thiện do CTR có thể tận dụng thế mạnh trong từng mảng kinh doanh của công ty.

ACB (Khuyến nghị Mua): Dự phóng LNTT 2023-2024 tăng trưởng tích cực ở mức 17%/16%

Chứng khoán MBS : Trong 1H23, thu nhập lãi thuần của ACB tăng 12.8% svck nhờ tổng tài sản sinh lời tăng 16.1% svck, đạt 615,491 tỷ đồng (trong đó, cho vay khách hàng tăng 9.7% svck (4.9% YTD)) trong khi NIM giảm 0.1 điểm % do chi phí huy động tăng mạnh. Thu nhập ngoài lãi tăng 27.8% chủ yếu do thu nhập từ hoạt động chứng khoán đầu tư tăng mạnh (+22 lần svck). Lợi nhuận trước dự phòng tăng 25% svck nhưng chi phí dự phòng tăng trở lại trong khi 1H22 ghi nhận hoàn nhập dự phòng, khiến LNTT 1H23 tăng 10.6% svck (10,951 tỷ đồng), hoàn thành 54.6% dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 của ACB đạt mức 14.5%, đi ngang so với các năm trước (2022: 14.3%, 2021: 16.2%). Với xu hướng giảm lãi suất thời gian gần đây, chúng tôi dự báo NIM những quý cuối năm có thể cải thiện so với Q2/23 (4.13%), cả năm đạt mức 4.32%, (+6 điểm cơ bản svck). Chất lượng tài sản vẫn là bệ đỡ cho ACB với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với trung bình ngành. Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ bao nợ xấu cuối năm 2023 lần lượt là 110%/118%.

Chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng lần lượt 16%/12% cho năm 2023/2024 trong khi đó thu nhập ngoài lãi tăng 27%/13% trong năm 23/24, chủ yếu ở mảng hoạt động dịch vụ, nhờ có (i) ACB tiếp tục ghi nhận khoản upfront fee với Sun Life (khoảng 567 tỷ đồng) (ii) Mảng bán banca cải thiện trong 6T23 và 2024, khi ACB vẫn đang dẫn đầu mảng banca giữa các ngân hàng trong Q2/23. Chúng tôi dự phóng LNTT 2023-2024 tăng trưởng tích cực ở mức 17%/16% nhờ chủ yếu vào việc tăng trưởng tích cực ở mảng thu nhập ngoài lãi.

Dù kết quả kinh doanh Q1 tăng trưởng tích cực, tuy nhiên chúng tôi cho rằng định giá hiện tại đã ở mức hợp lý sau giai đoạn tăng giá vừa qua. Khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 27,500 đồng/cp. Rủi ro giảm giá: 1) Tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến, 2) NIM giảm nhanh hơn kỳ vọng. Động lực tăng giá: 1) Khả năng thu hồi nợ xấu tốt hơn kỳ vọng.

PLC (Khuyến nghị Mua): Động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới của PLC tới từ mảng nhựa đường

Chứng khoán BSC: Trong Q2/2023, doanh thu thuần của PLC đạt 1,881 tỷ VND (-11% YoY). Trong đó:

- Doanh thu mảng nhựa đường đạt 950 tỷ VND (- 6% YoY), chiếm 50.5% tổng doanh thu

- Doanh mảng dầu mỡ nhờn đạt 433 tỷ VND (+1% YoY).

- Doanh mảng hóa chất đạt 492 tỷ VND (-25% YoY).

Doanh thu quý 2 của PLC kém khả quan so với cùng kỳ chủ yếu do giá bán bình quân các sản phẩm giảm từ 20%-25% YoY. Trong khi đó, giá các nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao (đặc biệt là mảng dầu mỡ nhờn +15% YoY), khiến biên lợi nhuận gộp của PLC giảm xuống 13.6% (cùng kỳ đạt 15.3%). LNST của PLC trong Q2 đạt 36 tỷ VND (-26% YoY).

Lũy kế 6M/2023, DTT của PLC đạt 3,850 tỷ VND (- 8% YoY), và LNST đạt 69 tỷ VND (-22% YoY), hoàn thành lần lượt 43% kế hoạch về doanh thu, và 43% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

Luận điểm đầu tư

- Động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới của PLC tới từ mảng nhựa đường, ngược lại mảng dầu mỡ nhờn và hóa chất tiếp tục kém khả quan do nhu cầu tương đối bão hòa, trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt. BSC dự báo tỷ trọng doanh thu của mảng nhựa đường sẽ tiếp tục tăng và đạt 60% vào năm 2024, trong khi đó doanh thu mảng hóa chất sẽ ngày càng thu hẹp.

- Biên lợi nhuận của PLC dự kiến sẽ được cải thiện trong 2H2023. Giá các sản phẩm được dự báo tăng trở lại cùng xu hướng hồi phục của giá dầu, cùng với việc PLC đã giảm được tương đối lượng hàng tồn kho giá cao trong nửa đầu năm. Vì vậy, BSC dự báo biên lợi nhuận gộp của PLC trong 2H2023 đạt 14% (tăng 0.9bps so với 1H2023).