Chứng khoán ngày 18/9: Trái chiều khuyến nghị DCM, PVD và GMD

DCM (Khuyến nghị Trung lập): Lợi nhuận giảm so với mức kỷ lục năm 2022, nhà máy ure hết khấu hao

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) : Nhu cầu tiêu thụ phân bón năm 2023 được dự báo đi ngang so với năm 2022. Sản lượng urê nửa cuối năm được dự báo cải thiện so với nửa đầu năm do nhu cầu tăng cao trong vụ Thu Đông và Đông-Xuân.

Giá phân bón kỳ vọng đã tạo đáy nửa đầu năm và hồi phục vào nửa cuối năm 2023. Giá urê Thế giới được kỳ vọng hồi phục kể từ quý 3 do (1) nhu cầu phân bón thế giới được kỳ vọng cao hơn trong nửa cuối năm (yếu tố mùa vụ) (2) Nguồn cung khan hiếm vào nửa cuối năm. Giá urê trong nước có thể đã đạt mức thấp và khó giảm sâu hơn nữa, kỳ vọng giá urê sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2023, tuy nhiên khó tăng mạnh như trong năm 2021 và 2022.

Nhà máy urê hết khấu hao kể từ quý IV.2023 sẽ thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp từ năm 2024. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trên doanh thu sẽ giảm từ mức 7% trong năm 2023 về gần 1% trong giai đoạn 2024-2029 (chủ yếu là chi phí khấu hao nhà máy NPK). Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí và mở rộng BLNG, qua đó thúc đẩy lợi nhuận kể từ năm 2024.

Giá khí đầu vào chúng tôi ước tính giảm 12% yoy theo đà giảm 18% yoy của giá dầu sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận doanh nghiệp trong bối cảnh giá bán urê dự kiến giảm 36% so với mức nền cao cùng kỳ.

Chúng tôi đưa dự phóng dựa trên giả định giá urê cho năm 2023 ở mức 430 USD/tấn, giá dầu Brent 82,62 USD/thùng. Chúng tôi dự phóng doanh thu 2023F đạt 12.323 tỷ đồng (- 23% yoy), LNTT năm 2023F đạt 1.632 tỷ đồng (-64% yoy).

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá dòng tiền DCF đưa ra giá mục tiêu của DCM là 36.424 đồng/cp (+8,4% so với giá đóng cửa ngày 14/09/2023). Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với DCM.