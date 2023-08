Chứng khoán ngày 18/8: GAS, VCB và BCM được khuyến nghị thế nào?

GAS (Khuyến nghị Mua): Lợi ích từ khủng khoảng năng lượng đã qua đi

Chứng khoán Phú Hưng: Kết quả kinh doanh: Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của công ty giảm xuống 45.3 nghìn tỷ đồng (-16.7% YoY) và LNST cũng giảm xuống 6.6 nghìn tỷ đồng (-23.4% YoY). Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ giá bán trung bình giảm (do khủng hoảng năng lượng qua đi trong khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại) và sự cạnh tranh gay gắt từ nhiệt điện than khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung than nguyên liệu trên toàn quốc được cải thiện từ đầu năm 2023.

Dự phóng: Xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, nhưng cung cầu đã lấy lại cân bằng khi các nhà cung cấp lớn như Mỹ và Qatar tăng sản lượng (Khí tự nhiên hóa lỏng - LNG). Mặc dù đã xuất hiện những con số tích cực, nền kinh tế toàn cầu vẫn có nguy cơ rơi vào suy thoái. Các yếu tố như mùa đông khắc nghiệt ở phương Tây và ý định cắt giảm sản lượng nhiều hơn từ OPEC+ có thể gây áp lực lên nguồn cung,....

Do đó, chúng tôi ước tính giá bán khí (tính trên giá FO) có thể giảm (14% YoY) nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2023, trong khi đó sản lượng bán khí khô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có thể tăng lần lượt 5% YoY và 1% YoY. Khi đó, Doanh thu thuần của GAS có thể đạt 94.3 nghìn tỷ đồng (-6.4% YoY) và LNST đạt 13.3 nghìn tỷ đồng (-11.9% YoY).

Tuy nhiên, xét đến việc giá khí có thể được duy trì ở mức cao, chúng tôi kỳ vọng Biên lợi nhuận gộp và Biên lợi nhuận ròng sẽ lần lượt đạt 21% và 14%. Điểm nhấn đầu tư: (1) Giá khí vẫn có thể duy trì ở mức tốt và sản lượng sẽ tiếp tục đà tăng khi nhiệt điện lấy lại ưu thế so với thủy điện vào năm 2023.

(2) GAS đang phát triển cơ sở hạ tầng nhập khẩu và phân phối LNG để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng, đặc biệt là đối với nhiệt điện khí. Tổ hợp LNG đầu tiên, LNG Thị Vải, đã hoạt động và dự kiến sẽ tạo ra 1,000 tỷ đồng Doanh thu thuần từ 100 triệu mét khối LNG bán ra trong năm nay.

(3) GAS có thể trở thành nhà giao dịch và vận chuyển LNG do trữ lượng khí cạn kiệt giữa xu hướng xanh hóa mạnh mẽ từ Quy hoạch phát triển điện 8 (QHĐ8), QHĐ8 sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho điện khí đến năm 2030 và củng cố cho tăng trưởng dài hạn của công ty.

Định giá & khuyến nghị: Sử dụng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 111,000 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 11%. Định giá của chúng tôi không bao gồm các dự án Lô B - Ô Môn, Cá Voi Xanh và LNG Sơn Mỹ giai đoạn 2 do sự không chắc chắn, điều kiện không thuận lợi và thiếu thông tin cần thiết trong giai đoạn định giá.

Rủi ro: (1) Sự thay đổi bất lợi trong chính sách điều hành của chính phủ; (2) Rủi ro suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét; (3) Rủi ro địa chính trị.

VCB (Khuyến nghị Khả quan): Cập nhật KQKD Q2/2023 & ESG - Sức mạnh từ giá trị cốt lõi

Chứng khoán SSI: Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VCB với giá mục tiêu cuối năm 2024 là 105.900 đồng/cổ phiếu (từ 92.633 đồng/cổ phiếu sau khi điều chỉnh cổ tức bằng cổ phiếu) - tương ứng với tiềm năng tăng giá là 18,7%, do chúng tôi chuyển cơ sở định giá đến cuối năm 2024, với giả định rằng đợt phát hành riêng lẻ của ngân hàng sẽ thành công và chúng tôi nâng P/B mục tiêu lên 2,7x (từ 2,4x) do môi trường lãi suất giảm.

VCB đạt 9,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 25% svck) thấp hơn một chút so với ước tính của chúng tôi là 10 nghìn tỷ đồng (tăng 35% svck), do ngân hàng trích lập dự phòng nhiều hơn chúng tôi dự kiến. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục đánh giá kết quả kinh doanh Q2/2023 là khá ấn tượng với việc ưu tiên đẩy mạnh trích lập dự phòng trong nửa đầu năm và do đó có khả năng mức dự phòng trong nửa cuối năm 2023 sẽ thấp hơn. Trong Q2/2023, VCB cũng đi ngược xu hướng chung của ngành về cả NIM (tăng 2 điểm cơ bản so với quý rước) và chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xấu đi ngang ở mức 0,8% và chi phí dự phòng bao nợ xấu tiếp tăng lên mức 386%).

Theo quan điểm của chúng tôi, điểm trừ duy nhất trong KQKD quý 2/2023 là CASA đã giảm 43 điểm cơ bản xuống mức 30%, trong khi CASA bình quân của các ngân hàng khác cải thiện trung bình ở mức 45 điểm cơ bản. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng này không phải là điều đáng lo ngại vì VCB tiếp tục sở hữu chi phí vốn thấp nhất trong ngành phần lớn nhờ vào tệp khách hàng gửi tiền tốt và ổn định. Trong nửa cuối 2023, chúng tôi kỳ vọng CASA có thể được cải thiện khi lãi suất huy động duy trì ở mức thấp.

Do lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2023 phù hợp với kỳ vọng nên chúng tôi duy trì ước tính hiện tại. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 và 2024 dự báo đạt lần lượt 44,3 nghìn tỷ đồng (tăng 19% svck) và 49,1 nghìn tỷ đồng (tăng 11% svck).

Quan điểm ngắn hạn: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ ở mức cao trong Q3/2023 và sẽ chậm lại từ Q4/2023.

BCM (Khuyến nghị Nắm giữ): dự báo doanh thu và lợi nhuận năm nay tăng trưởng lần lượt +27% và +29% svck.

Chứng khoán MBS: Doanh thu BCM đạt 1,286 tỷ đồng, giảm 33% svck, trong đó doanh thu mảng kinh doanh BĐS đạt 888 tỷ đồng (-41% svck). Lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, giảm 97% svck. Nguyên nhân gỉam mạnh là do (1) dự án KCN mới chậm triển khai, nhu cầu thuê đất KCN giảm và một số dự án phải tạm dừng, (2) Lãi ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết giảm 75% svck.

KCN Cây Trường vừa được tỉnh Bình Dương bổ sung vào quy hoạch với diện diện tích đất thương phẩm là 490 ha. KCN mới giúp tăng diện tích đất thương phẩm BCM có thể cho thuê trong thời gian tới lên 940 ha. Chúng tôi kỳ vọng diện tích cho thuê trung bình đạt 20-30 ha/năm, doanh thu trong năm đạt 1,000 tỷ đồng.

Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt 8,270 tỷ đồng (+27% svck) và lợi nhuận ròng đạt 2,168 tỷ đồng (+29% svck) với giả định (1) Diện tích cho thuê tăng trưởng tốt nhờ KCN Cây Trường được đưa vào khai thác (2) Giá cho thuê đất tăng trưởng từ 7-10%/năm nhờ nằm ở vị trí thuận lợi tại tỉnh Bình Dương (3) VSIP tiếp tục đóng góp lợi nhuận ổn định cho BCM.

Chúng tôi định giá cổ phiếu BCM dựa trên phương pháp tổng hợp thành phần (SOTP). Luận điểm đầu tư: (1) Hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định (2) Quỹ đất lớn đảm bảo tăng trưởng dài hạn (3) BCM có thể ghi nhận doanh thu 5,000 tỷ đồng từ bán một phần dự án thành phố mới Bình Dương cho Capital Land trong năm nay.