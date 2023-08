Bên trong căn nhà độc lạ của Lê Thúy và chồng thiếu gia

Hơn 8 năm kể từ khi về chung nhà với chồng thiếu gia Đỗ An, siêu mẫu Lê Thúy khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc trong căn nhà tuyệt đẹp. Chồng siêu mẫu Lê Thuý rất hài lòng về tổ ấm của mình. Mới đây, Đỗ An chia sẻ: "Sướng nhất vẫn là về nhà nằm lỳ trên sofa" Qua loạt ảnh hé lộ, khán giả không khỏi thích thú trước một góc nhà toàn đồ decor độc lạ của vợ chồng Lê Thuý. Dễ dàng nhận thấy tổ ấm của Lê Thuý - Đỗ An không chỉ có những món đồ trang trí lạ mắt mà còn tràn ngập hoa tươi. Bình hoa độc đáo mang về từ Châu Âu giúp đặt giữa phòng khách giúp ngôi nhà đẹp sang chảnh hơn. Một góc nhà nhỏ luôn có hoa Lê Thuý từng chia sẻ. Thi thoảng, vợ chồng Lê Thuý đổi sang xu hướng cắm cành. Đỗ An từng khoe cành thạch nam từ Nhật về đầy nên thơ. Mỗi lần Đỗ An chia sẻ góc nhà, bạn bè lại trầm trồ vì decor cực kỳ tinh tế. Những món đồ trang trí được ông xã Lê Thuý sưu tầm khiến bạn bè thốt lên: "Nhà hay bảo tàng". Nhiều món đồ trên bàn được mạ vàng hút mắt. Cành tuyết mai cắm hiện đại nhưng không làm mất đi vẻ cổ điển mang hướng Châu Âu của căn hộ. Cành táo mang hơi thở vừng cao. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

