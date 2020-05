Chứng khoán ngày 18/5: Đây là những mã nên gom vào

Chốt lãi NTC tại vùng giá 200.000 đồng/cp



CTCK Ngân hàng BIDV (BSC): NTC đang ở trong trạng thái tăng giá từ đầu tháng 4 đến nay đồng thuận với đà hồi phục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản cổ phiếu những phiên gần đây vẫn đang duy trì giá trị tốt và ổn định.

Các chỉ báo xu hướng hầu hết đều đang ủng hộ cho trạng thái tích cực của NTC. Tuy vậy, chỉ báo động lượng RSI đang ở trong vùng quá mua nên cổ phiếu có thể có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong đà tăng của mình.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của NTC nằm tại mốc 175.000 đồng/cp. Nếu đang nắm giữ, nhà giao dịch có thể cân nhắc chốt lãi tại vùng đỉnh cũ tại xung quanh ngưỡng 200.000 đồng/cp, cắt lỗ nếu mốc 170.000 đồng/cp bị xuyên thủng.

Giá mục tiêu với MWG được khuyến nghị là 118.400 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC ) : BSC điều chỉnh dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của MWG dựa trên tác động tiêu cực từ dịch bệnh với doanh thu giảm lần lượt 16,6% và 30,3% so với dự báo trước đó, ước đạt lần lượt 106.072 tỷ đồng (tăng 3,8% so với năm ngoái) và 3.441 tỷ đồng (giảm 10,3% so với năm ngoái). EPS FW 2020 = 7.594 đồng.

BSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu dự phóng từ mức 171.000 đồng/cp xuống mức 118.400 đồng/cp (upside +41,1% so với mức giá ngày 12/05/2020), giảm 30,7% so với mức dự phóng trước đó, do việc:

(1) điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận dựa trên tác động tiêu cực về dịch bệnh Covid-19 lên kết quả kinh doanh của MWG trong năm 2020 và (2) Điều chỉnh mức PE dự phóng từ mức 16 lần về mức 14 lần do yếu tố định giá thị trường bị suy giảm.

HBC sẽ kiểm tra vùng kháng cự tại vùng giá 12.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC) : Cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang hình thành xu hướng tăng giá sau khi tạo hình thành vùng hỗ trợ trung hạn trong khoảng 7.000-8.000 đồng/cp. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt ngưỡng trung bình 20 phiên đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều đang ủng hộ tín hiệu tăng giá tích cực. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên dải mây Ichimoku, cho thấy động lực tăng giá trung hạn đã hình thành.

HBC nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 12.000 đồng/cp trong các phiên giao dịch tới. Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại quanh ngưỡng giá 8.500 đồng/cp, chốt lãi tại vùng giá 11.000-12.000 đồng/cp và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ 7.000 đồng/cp.