Chứng khoán ngày 17/10: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua TDM với giá mục tiêu 47.700 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu đạt 123 tỷ đồng (+26% YoY) và LNST đạt 54 tỷ đồng (+110% YoY).

TDM ghi nhận chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) thấp đạt 2 tỷ đồng trong quý 3/2022 (-82% YoY) do công ty phải mua sắm nhu yếu phẩm y tế trong quý 3/2021 để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

TDM ghi nhận KQKD 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 353 tỷ đồng (+16% YoY) và LNST từ mảng cấp nước đạt 144 tỷ đồng (+37% YoY). VCSC cho rằng KQKD này là nhờ sản lượng nước thương phẩm 9 tháng đầu năm 2022 đạt 51,1 triệu m3 (+10% YoY) và giá bán trung bình tăng 6% YoY.

Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh số nước thương phẩm 37% YoY và LNST cốt lõi giảm 24% YoY chủ yếu do TDM không ghi nhận thu nhập từ BIWASE (BWE) do công ty đã tạm ứng trước cổ tức năm 2021 vào cuối năm 2021.

Doanh thu và LNST báo cáo 9 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 74% và 73% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng.

Khuyến nghị mua IJC với giá mục tiêu 25.163 đồng/cp

CTCK Bảo Việt (BVSC): CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) nói riêng và doanh nghiệp bất động sản nói chung đang có những áp lực từ nay đến nửa đầu 2023. Các rủi ro này đã và đang phản ánh sớm lên giá cổ phiếu IJC. Kết quả kinh doanh không lạc quan sau đó sẽ thể hiện nhiều hơn vào lợi nhuận trong 1-2 quý tới.

Tuy nhiên, xét trên quan điểm quỹ đất và định giá, chúng tôi cho rằng cơ hội tích lũy cho mục tiêu trung và dài hạn đang mở ra. Và sự phục hồi diễn ra sớm hoặc cần thời gian sẽ phụ thuộc nhiều vào kiểm soát soát lạm phát, và cụ thể là quan điểm điều hành chính sách tiền tệ. Kịch bản chính sách tiền tệ sẽ linh hoạt hơn vào nửa sau 2023.

Hoạt động kinh doanh của IJC sẽ phục hồi do i) quỹ đất sẵn sàng kinh doanh; và ii) thị trường bất động sản TPM.Bình Dương thanh khoản hơn với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài như Capitaland, Gamuda, VSIP…

Và quan trọng hơn, BVSC cho rằng giá cổ phiếu IJC vẫn đang định giá thấp so với giá trị hợp lý của Công ty. Theo ước tính thận trọng của BVSC, giá hợp lý mỗi cổ phần IJC là 25.163 đồng/CP, cao hơn 92,8% giá thị trường ngày 11/10/2022.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu IJC cho mục tiêu đầu tư trung hạn. Rủi ro: chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài hơn kịch bản.

Khuyến nghị mua TLG với giá mục tiêu 63.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Nâng giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) thêm 6% lên 63.500 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua.

Giá mục tiêu cao hơn là do tác động tích cực của dự báo tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022-2026 tăng 10%, chủ yếu là do 1) đánh giá tích cực hơn về biên lợi nhuận gộp của TLG trong giai đoạn này, và 2) giả định tỷ lệ chi phí bán hàng và hành chính trong doanh thu thấp hơn. Tác động tích cực này bị ảnh hưởng một phần bởi VCSC tăng WACC lên 11,3% từ 11,1%.

TLG công bố lợi nhuận sau thuế sơ bộ 8 tháng đầu năm 2022 cao đạt 396 tỷ đồng (tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái) do doanh thu phục hồi từ mức thấp trong năm 2021 do COVID-19 trong khi biên lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh hơn dự kiến đã đưa ra trong Báo cáo cập nhật ngày 23/08/2022.