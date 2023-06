Chứng khoán ngày 1/6: Nên đầu tư cổ phiếu nào?

DXG (Khuyến nghị Phù hợp thị trường): Lợi nhuận năm 2023 tăng từ mức cơ sở thấp; kỳ vọng doanh số bán hàng tăng trưởng chậm

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG nhưng tăng giá mục tiêu thêm 2% lên 13.300 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu DXG đã tăng 29% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc (1) chúng tôi bao gồm dự án Park View vào định giá vì chi phí của dự án bắt đầu được phản ánh trong hàng tồn kho của DXG vào quý 1/2023 (theo DXG) và (2) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024. Những tác động tích cực này bị ảnh hưởng một phần bởi mức định giá thấp hơn đối với mảng môi giới (vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong Báo cáo cập nhật DXS của chúng tôi, ngày 19/05/2023) và số dư nợ vay ròng cao hơn vào cuối quý 1/2023.

Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 và 2024 thêm lần lượt 60% và 42% xuống 263 tỷ đồng (+23% YoY) và 349 tỷ đồng (+33% YoY) do chúng tôi giảm dự báo lượng bàn giao tại Gem Sky World (GSW) cũng như các dự báo về mảng dịch vụ môi giới của chúng tôi. Đối với năm 2025, chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thêm 35% xuống 469 tỷ đồng (+34% YoY) chủ yếu do chúng tôi kỳ vọng việc bàn giao Gem Riverside sẽ bắt đầu vào năm 2026 so với năm 2025 như trước đây.

GMD (Khuyến nghị Khả quan): Xuất nhập khẩu yếu vẫn là xu hướng chính

Chứng khoán SSI : Từ báo cáo gần đây nhất, thương mại Việt Nam nói chung chưa được cải thiện nhiều, với tổng giá trị thương mại trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm 14,7% so với cùng kỳ, nhưng tăng nhẹ +5% so với tháng trước trong tháng 5. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu vẫn giảm 18% svck trong tháng 5 và đây được coi là tín hiệu xấu cho xuất khẩu trong nửa cuối năm 2023 do phần lớn giá trị nhập khẩu của Việt Nam là các nguyên vật liệu cho sản xuất.

Do đó, chúng tôi lo ngại hơn và đang theo dõi sát sao triển vọng phục hồi xuất khẩu trong nửa cuối năm 2023. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 tăng 5% so với tháng trước là một dấu hiệu tích cực. Vì vậy, hiện tại chúng tôi vẫn giữ nguyên ước tính cho GMD, nhưng có thể điều chỉnh giảm ước tính nếu xuất khẩu không cải thiện hơn trong những tháng tới trong năm 2023.

Cụ thể, chúng tôi duy trì giả định tổng sản lượng cảng cho GMD là 2,7 triệu TEU, -10% svck trong năm 2023 và 3,4 triệu TEU, +22% svck trong năm 2024. Các mức phí dự kiến sẽ duy trì ổn định trong giai đoạn này. Vì vậy, chúng tôi giữ nguyên dự báo cho năm 2023-2024.

Do không có thay đổi về giả định, chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm là 61.500 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá khoảng 23%). Tuy nhiên, chúng tôi hạ khuyến nghị xuống KHẢ QUAN (từ MUA), do chúng tôi nhận thấy rủi ro suy giảm đối với thương mại Việt Nam nói chung và ước tính của chúng tôi đối với GMD trong năm 2023. Chúng tôi có thể điều chỉnh giảm ước tính và giá mục tiêu trong trường hợp hoạt động xuất/nhập khẩu của Việt Nam chưa có dấu hiệu phục hồi vào Q3/2023 như giả định hiện tại của chúng tôi.

Trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy thông tin về việc hoàn tất thương vụ thoái vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ và khoản lợi nhuận lớn từ thương vụ sẽ được ghi nhận trong Q2/2023 sẽ là động lực giúp tăng giá cổ phiếu. Về dài hạn, chúng tôi nhận thấy sự phục hồi trở lại từ mức nền thấp được thiết lập trong năm 2023 sẽ là yếu tố hỗ trợ chính cho giá cổ phiếu.

DCM (Khuyến nghị Khả quan): Tăng cổ tức tiền mặt năm 2022, đề xuất sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán khí

Chứng khoán VietCap (VCSC) : CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) nâng cổ tức tiền mặt năm 2022 từ 2.500 đồng/cổ phiếu lên 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 10%), cao hơn dự báo 2.500 đồng/cổ phiếu của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng việc điều chỉnh tăng này phù hợp với LNST sau lợi ích CĐTS cao kỷ lục, đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (+2,4x YoY) của DCM vào năm 2022 và năng lực tài chính mạnh của công ty.

DCM công bố kế hoạch năm 2023 gồm doanh thu đạt 13,5 nghìn tỷ đồng (-15% YoY) và LNST đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (-68% YoY). Kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023 của DCM tương ứng lần lượt với 130% và 125% dự báo cả năm của chúng tôi, chúng tôi cho rằng điều này là do giả định giá bán urê trung bình của DCM ở mức khoảng 11.000 đồng/kg, so với mức giả định của chúng tôi là 8.260 đồng/kg trong Báo cáo Ngành Sản xuất Phân bón ngày 19/05/2023.

DCM đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2023 ở mức 1.600 đồng/cổ phiếu (lợi suất 7%) so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 2.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 10%).