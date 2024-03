Chứng khoán ngày 15/3: Khuyến nghị PVD, MSN, DXG

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

CTCK Vietcombank (VCBS)

Theo chia sẻ doanh nghiệp, các hợp đồng cho thuê giàn của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) đã có lịch trình khoan 2024 và một số giàn đã có hợp đồng đến 2025, sẽ giúp cho PVD tiết giảm chi phí hoạt động và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Tình hình thị trường cho thuê giàn khoan trong khu vực đang diễn biến thuận lợi, công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm giàn khoan trong thời gian tới.

Giá cho thuê giàn khoan tự nâng ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục giữ mức cao trong năm 2024, sẽ giúp cho PVD thuận lợi trong việc đàm phán hợp đồng thuê với khách hàng: giá thuê giàn khoan tự nâng đối với các hợp đồng ký mới đạt mức trên 100 nghìn USD/ngày.

Mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan kỳ vọng tăng trưởng: chiến dịch khoan của các nhà thầu dầu khí sôi động trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng mảng dịch vụ giếng khoan hoạt động ổn định và xuyên suốt, đồng thời triển khai dịch vụ này sang nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động.

Năm 2024, dự phóng PVD ghi nhận doanh thu đạt 6.753 tỷ đồng (tăng 15% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 559 tỷ đồng (tăng trưởng 3,5%), EPS 2024F đạt 955 đồng/cp.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 35.100 đồng/CP, tương đương với EPS mục tiêu đạt gần 1.000 đồng/CP dựa trên triển vọng tích cực của thị trường giàn khoan trong các năm tới.

PVD được khuyến nghị nắm giữ.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Kết thúc quý IV/2023, CTCP Masan (MSN) đạt doanh thu thuần 20.781 tỷ đồng (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước), biên lợi nhuận gộp đạt 27,8% giảm 1,7ppts so với quý trước nhưng lại tăng 0,9ppts so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay tiếp tục duy trì mức cao trong kỳ, đạt 1.669 tỷ đồng tuy giảm nhẹ so với các quý trước nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số đạt 517 tỷ đồng (giảm 36%), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 50 tỷ đồng (giảm 89%).

Hệ sinh thái bán lẻ - tiêu dùng với trụ cột WCM - MCH tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường khó khăn. MCH liên tục tăng trưởng doanh thu, đạt lợi nhuận kỷ lục và là trụ cột cho toàn tập đoàn. WCM sau thời gian nâng cấp cửa hàng cũng ghi nhận các tín hiệu khả quan, cải thiện biên lợi nhuận gộp và biên EBITDA.

MSN cho biết đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn trong năm 2023. Trong năm 2024, tổng nợ dài hạn đến hạn trả của MSN đã giảm mạnh so với đầu năm 2023, với dòng tiền liên tục cải thiện cùng với lượng tiền lớn lên đến 250 triệu đô từ thương vụ với Bain Capital, vấn đề thanh khoản không còn là nỗi lo trong thời gian tới đối với MSN.

Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh năm 2024 của MSN với doanh thu thuần đạt 87.195 tỷ đồng (tăng 11% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng trưởng mạnh trên mức nền thấp đạt 2.556 tỷ đồng (tăng trưởng 510%). Với kỳ vọng hồi phục và áp lực thanh khoản đã qua, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 96.800 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DXG

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Doanh thu quý IV/2023 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đạt 1.400 tỷ đồng (tăng trưởng 42% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng so với mức âm 408 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022 nhờ bàn giao dự án Opal Skyline. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu đạt 3.706 tỷ đồng (giảm 33%) và lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỷ đồng (giảm 18%).

DXG dự kiến mở bán hai dự án Gem Sky World và Gem Riverside trong quý II và quý III/2024. Việc khởi động lại hai dự án trong năm 2024 giúp cải thiện doanh số bán hàng cho DXG. KBSV ước tính doanh số bán hàng năm 2024 của DXG đạt khoảng 3.205 tỷ đồng (tăng 14x)

KBSV dự báo doanh thu năm 2024 đạt lần lượt 5.306 tỷ đồng (tăng 43% so với năm trước) trong đó (1) Doanh thu mảng môi giới bất động sản đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 128% so với mức nền thấp năm 2023 và (2) Doanh thu mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 3.488 tỷ đồng (tăng trưởng 25%) từ bàn giao tại dự án Opal Skyline và Gem Skyworld. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 257 tỷ đồng (tăng trưởng 46%)