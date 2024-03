Ngỡ ngàng cây dại mọc đầy đường thành bonsai giúp tiểu thương hốt bạc

Trước kia, hoa mười giờ thường được các gia đình trồng cho vui làm đẹp trước nhà, thậm chí chúng mọc như cỏ dại ngoài đường. Ảnh: Facebook Gọi là hoa mười giờ vì thường chỉ nở vào thời điểm 10 giờ sáng. Hoa mười giờ khá dễ trồng, chịu được nắng nóng và khí hậu thất thường. Ảnh: Facebook Mấy năm gần đây, trên thị trường xuất hiện cây hoa mười giờ bonsai có gốc to như ngón tay cái. Ảnh: Dân Việt Những gốc mười giờ "cổ thụ" to bằng nửa nắm tay người lớn được nhiều người lùng mua dù giá lên tới nửa triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Theo người bán, đây là giống hoa mười giờ nhập từ Trung Quốc. Người trồng chỉ cần chăm sóc 2 - 3 năm là gốc to, đẹp. Ảnh: Lazada Có thời điểm, hoa mười giờ nhập về số lượng ít, khách mua phải đặt trước mới có. Ảnh: Nông thôn Việt Những chậu mười giờ có gốc to khoảng ngón tay cái giá dao động từ 250.000 - 700.000 đồng/cây, tùy thuộc vào độ tuổi, kích thước gốc và bộ rễ. Ảnh: Facebook Nếu chăm sóc tốt, cây hoa mười giờ có thể sống đến 6 - 7 năm. Ảnh: Facebook Hoa mười giờ bonsai nở hoa nhiều màu sắc khác nhau như màu bạc hà, trắng, cam, hồng, vàng... Ảnh: FacebookNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

