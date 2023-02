Chứng khoán ngày 14/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua PVS với giá mục tiêu 30.600 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : PVS đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển với công ty Sembcorp của Singapore để phát triển các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 4.000 MW từ nay đến năm 2030.

VCSC tin rằng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của PVS khi công ty đang mở rộng mảng cơ khí dầu khí (M&C) cho các dự án điện gió ngoài khơi. Vốn là nhà thầu dầu khí ngoài khơi nổi tiếng ở châu Á với các dịch vụ trọn gói, PVS có nhiều tiềm năng để giành được các dự án điện gió ngoài khơi trong khu vực trong ngắn hạn.

Thỏa thuận này là một phần trong chiến lược xuất khẩu điện sản xuất từ điện gió ngoài khơi của Việt Nam sang Singapore. Trong chiến lược này, Việt Nam và Singapore đang hợp tác xây dựng đường dây tải điện qua Biển Đông

Sembcorp là nhà cung cấp giải pháp năng lượng và đô thị tích hợp hàng đầu với sự hiện diện trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Sembcorp đã cung cấp giải pháp điện mặt trời áp mái tích hợp cho các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore trên cả nước và là đối tác chiến lược của nhà phát triển khu công nghiệp Becamex (BCM).

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Sembcorp có tổng công suất năng lượng tái tạo là 9.500 MW, bao gồm điện gió và điện mặt trời tại các thị trường trọng điểm như Singapore, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Tổng công suất điện gió đã lắp đặt/đang phát triển của Sembcorp là 2.000 MW ở Ấn Độ và 3.000 MW ở Trung Quốc.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với PVS với giá mục tiêu là 30.600 đồng/cổ phiếu. Với giá cổ phiếu là 24.200 đồng, PVS đang giao dịch với P/B năm 2023 là 0,9 lần, dựa trên dự báo.

VCSC tin rằng PVS sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển toàn cầu của điện gió ngoài khơi cũng như Quy hoạch Điện (PDP) VIII kỳ vọng sẽ được phê duyệt vào năm 2023.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 14/2?

Khuyến nghị khả quan PNJ với giá mục tiêu 95.000 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Nâng giá mục tiêu cho CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thêm 2% nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN do giá cổ phiếu của PNJ đã tăng khoảng 18% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn là do VCSC tăng 2% dự phóng LNST năm 2023 của PNJ, chủ yếu do điều chỉnh giảm 60 điểm cơ bản trong dự báo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A)/doanh thu bán lẻ năm 2023 khi tỷ lệ này thấp hơn dự kiến trong năm 2022.

Trong Báo cáo Cập nhật này, VCSC duy trì quan điểm rằng hiệu ứng tài sản đảo chiều (reverse wealth effect) đối với tầng lớp thu nhập trung bình cao của Việt Nam đến từ các thách thức gần đây trên thị trường tài chính và lãi suất tăng trong nửa cuối năm 2022 sẽ làm suy yếu triển vọng tăng trưởng chi tiêu cho trang sức có thương hiệu trong năm 2023.

Dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu bán lẻ là 12% trong giai đoạn 2022-2025 so với mức tăng trưởng 80% YoY trong năm 2022. Những cải thiện trong cơ cấu sản phẩm của PNJ theo dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy dự báo CAGR EPS là 16% trong giai đoạn 2022-2025.

Giá mục tiêu tương ứng P/E dự phóng 2023/2024 của PNJ lần lượt là 16 lần/14 lần, thấp hơn P/E trượt trung bình 5 năm là 19 lần và tương ứng chiết khấu khoảng 37%/45% so với PER trượt trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành.

Rủi ro/yếu tố hỗ trợ cho quan điểm: Nhu cầu đối với các sản phẩm xa xỉ và việc mở rộng cửa hàng thấp/cao hơn dự kiến; khả năng sinh lời mảng bán lẻ cải thiện thấp/cao hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua IDC với giá mục tiêu 49.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA đối với IDC và nâng giá mục tiêu thêm 7% lên 49.100 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do VCSC hiện tại đã đưa KCN Tân Phước 1 vào định giá sau kỳ vọng của ban lãnh đạo rằng dự án này sẽ được phê duyệt đầu tư vào quý 1/2023, điều này bị ảnh hưởng một phần bởi giả định doanh số bán đất KCN yếu hơn trong năm 2023 là 100 ha (-24% YoY) so với trước đây là 140 ha (+6,3% YoY).

VCSC kỳ vọng IDC sẽ ghi nhận doanh số bán đất KCN thấp hơn so với cùng kỳ năm trước vào năm 2023 do suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng vẫn duy trì giả định về doanh số bán đất KCN của chúng tôi cho giai đoạn 2024-2025. Kỳ vọng về doanh số bán đất KCN cho năm 2023 khả quan hơn so với kế hoạch gần đây của IDC là 90 ha (-32% YoY) trong năm 2023.

Do dự báo doanh số bán đất KCN thấp hơn trong năm 2023, VCSC đã giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 thêm 8% và giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023. Kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ được hỗ trợ nhờ doanh số bán đất KCN tăng mạnh trong năm 2022 và dự báo biên lợi nhuận cao hơn, điều này sẽ bù đắp cho kỳ vọng ghi nhận doanh thu thấp hơn.

VCSC dự báo doanh thu đạt 9 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+8% YoY) trong năm 2023, chủ yếu nhờ khoản ghi nhận một lần cao hơn so với cùng kỳ đối với doanh số bán đất KCN trong năm 2023 và bù đắp cho mức giảm so với cùng kỳ năm trước của việc ghi nhận các KCN đã được lấp đầy hoàn toàn.

VCSC cho rằng IDC được hưởng lợi chính từ việc giá đất KCN tăng nhờ có diện tích KCN lớn, đã được giải phóng mặt bằng tại các tỉnh công nghiệp trọng điểm. Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của IDC được hỗ trợ bởi chiến lược tích cực hơn trong hoạt động bán đất KCN và thay đổi phương pháp ghi nhận doanh số bán đất KCN phù hợp hơn với dòng tiền mạnh mẽ từ phân khúc KCN.

Rủi ro: Việc phê duyệt và phát triển các dự án KCN trong tương lai chậm hơn dự kiến.