Chứng khoán ngày 1/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị khả quan REE với giá 80.500 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Giảm giá mục tiêu cho REE 6% xuống 80.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN.

VCSC duy trì quan điểm lạc quan về tiềm năng mở rộng công suất của REE trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đầy triển vọng của Việt Nam thông qua điện mặt trời áp mái và điện gió trong dài hạn vì công ty có năng lực tài chính mạnh nhất trong danh mục cổ phiếu năng lượng tái tạo.

Giá mục tiêu thấp hơn đến từ việc VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2026 khoảng 6% tương ứng với giả định lợi nhuận thấp hơn đối với mảng năng lượng mặt trời áp mái và M&E.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (-15% YoY) chủ yếu do lợi nhuận từ mảng thủy điện giảm 42% YoY, lấn áp lợi nhuận từ mảng điện gió tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ lên 352 tỷ đồng với 100 MW công suất điện gió mới và LNST của mảng M&E tăng 26% YoY.

VCSC dự báo CAGR EPS đạt 17% trong giai đoạn 2023-2027, được thúc đẩy bởi sự đóng góp từ khoảng 500 MW công suất điện gió, khoảng 500 MWp công suất điện mặt trời áp mái và tòa nhà Etown 6 đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm 2023.

VCSC cho rằng mức định giá của REE là hấp dẫn với P/E năm 2023 là 10,9 lần, thấp hơn khoảng 20% so với P/E trượt trung bình 4 năm của một số các công ty cùng ngành.

Yếu tố hỗ trợ: Đóng góp lợi nhuận từ dự án BĐS tại Thái Bình; đóng góp lớn hơn dự kiến từ Sân bay Quốc tế Long Thành vào lợi nhuận từ mảng M&E dài hạn. Rủi ro: Phê duyệt/M&A chậm hơn dự kiến đối với nhà máy điện gió mới vào năm 2023.

Khuyến nghị khả quan VCB với giá mục tiêu 108.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Nâng giá mục tiêu thêm 12% lên 108.300 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh giảm khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) do giá cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 19% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn là VCSC nâng dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 17,4%, bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng từ 13,1% lên 13,4% trong giả định chi phí vốn chủ sở hữu đối với VCB do chúng tôi cập nhật hệ số beta.

VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 28,5% đạt 36,0 nghìn tỷ đồng (+20,6% YoY) chủ yếu do (1) nâng dự phóng thu nhập từ lãi (NII) thêm 12,3% khi VCSC điều chỉnh tăng NIM thêm 16 điểm cơ bản giả định VCB sẽ tham gia gói hỗ trợ với quy mô nhỏ hơn để hỗ trợ nền kinh tế và (2) VCSC điều chỉnh giảm 23,5% dự báo chi phí dự phòng sau giả định của chúng tôi về việc hoàn nhập chi phí dự phòng đối với các khoản vay liên ngân hàng được ghi nhận trong quý 4/2022.

VCSC duy trì giả định về đợt phát hành 307,6 triệu cổ phiếu thông qua phát hành riêng lẻ vào giữa năm 2024. Tuy nhiên, VCSC nâng giả định định giá từ 90.000 đồng/cổ phiếu lên 100.000 đồng/cổ phiếu, gần hơn với giá mục tiêu và tương ứng mức tăng trong tổng số vốn huy động dự kiến từ đợt phát hành này từ 27,7 nghìn tỷ đồng lên 30,8 nghìn tỷ đồng.

VCB gần đây cho biết đợt phát hành riêng lẻ này đang được xúc tiến và ngân hàng dự kiến thực hiện đợt phát hành này khi tình trạng lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt và Fed điều chỉnh giảm lãi suất (dự kiến vào đầu năm 2024).

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: (1) Tăng vốn không thành công; (2) rủi ro hình thành nợ xấu cao hơn dự kiến; (3) rủi ro phát sinh từ việc tham gia phục hồi tổ chức tín dụng yếu kém (DCI).

Khuyến nghị mua VIC với giá mục tiêu 94.900 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Duy trì khuyến nghị MUA đối với Tập đoàn Vingroup (VIC) và tăng giá mục tiêu thêm 6,2% lên 94.900 đồng/cổ phiếu, chủ yếu nhờ định giá cao hơn lần lượt 18% và 7% đối với mảng Công nghiệp và Cho thuê bán lẻ, cũng như số dư nợ ròng thấp hơn vào cuối năm 2022.

VCSC duy trì quan điểm tích cực về việc Vingroup sẽ hưởng lợi mạnh mẽ từ tầng lớp thu nhập trung bình cao vốn đang gia tăng tại Việt Nam thông qua các công ty BĐS như Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) và Vinpearl.

Dự báo LN từ HĐKD (EBIT) năm 2023 của VIC sẽ đạt 10,2 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ EBIT là 11,5 nghìn tỷ đồng năm 2022 vì VCSC kỳ vọng ghi nhận doanh thu bán bất động sản mạnh mẽ và sự phục hồi của mảng Cho thuê bán lẻ sẽ bù đắp cho khoản lỗ EBIT cho mảng Công nghiệp và Khách sạn - nghỉ dưỡng.

EBIT dự phóng 2023 và 2024 của chúng tôi thấp hơn 15% và 4% so với các dự báo tương ứng trước đó do dự báo khoản lỗ EBIT cao hơn cho cả 2 mảng này.

Giá trị định giá tổng của từng phần sử dụng thị giá hiện tại của VIC, VHM và VRE cho thấy các tài sản còn lại của VIC là VinFast, Vinpearl, Vinmec và VinSchool có trị giá khoảng 1,5 tỷ USD so với định giá đối với các tài sản này là 2,6 tỷ USD.

VCSC cho rằng yếu tố hỗ trợ của VHM và VRE dựa trên định giá đối với 2 cổ phiếu này cũng khiến giá cổ phiếu VIC hiện tại trở nên hấp dẫn.

Rủi ro: Việc mở bán các đại dự án bất động sản mới chậm hơn dự kiến; bàn giao xe chậm hơn dự kiến.